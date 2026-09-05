SESTŘIHY: Olomouc doma přehrála Bohemians 3:0. Slovácko s Pardubicemi bez branek
O víkendu se hraje už 7. kolo fotbalové Chance Ligy. Program odstartoval třemi zápasy v sobotu. Vedoucí Slavia smetla na domácím trávníku Zbrojovku 4:0, Sigma si poradila s Bohemians 3:0 a Slovácko se rozešlo s Pardubicemi bez branek. V 18:00 pak začíná utkání v Brně, kde Artis svede souboj s Plzní. Další čtyři zápasy jsou v neděli. Sledujte ONLINE přenosy a SESTŘIHY na webu iSport.
Slavia - Zbrojovka 4:0
Slavia v přímém souboji o vedoucí příčku v tabulce rozdrtila Zbrojovku Brno 4:0. Skóre otevřel v 38. minutě z penalty Tomáš Chorý, nejlepší střelec minulého ročníku nejvyšší soutěže po změně stran přidal i druhý gól. V závěru se prosadili střídající Emmanuel Ayaosi a uzdravený David Jurásek.
Olomouc - Bohemians 3:0
Olomouc zvítězila 3:0 nad Bohemians 1905. Za třemi body ji nasměroval Péter Baráth, prosadil se také Václav Sejk a po změně stran premiérovou trefu v modrobílém dresu střídající letní posila Marko Soldo.
Slovácko - Pardubice 0:0
Slovácko remizovalo s Pardubicemi bez branek. Oba týmy nadále čekají na první výhru v sezoně nejvyšší soutěže. Mužstvo z Uherského Hradiště má tři body, Východočeši v tabulce dva.
Základní část - 2026/2027
|Zápas
|1
|0
|2
So 5. 9. · dohráno
OlomoucBohemians
|3:0
So 5. 9. · dohráno
SlováckoPardubice
|0:0
So 5. 9. · dohráno
SlaviaZbrojovka
|4:0
So 5. 9. 18:00
ArtisPlzeň
|0%
|1%
|99%
Ne 6. 9. 13:00
Ml. BoleslavBaník
|37%
|26%
|37%
Ne 6. 9. 15:00
JablonecLiberec
|35%
|28%
|37%
Ne 6. 9. 15:00
ZlínTeplice
|33%
|28%
|40%
Ne 6. 9. 18:00
Hr. KrálovéSparta
|25%
|26%
|49%
St 9. 9. 17:00 · dohrávka 5. kola
JablonecBaník
|42%
|27%
|31%
St 9. 9. 19:00 · dohrávka 5. kola
Hr. KrálovéPlzeň
|28%
|26%
|46%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu