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Společný protest fanoušků: Jeb*t Tvrdíka! křičeli Baníkovci. V Edenu se pískalo na fandící

Kotel fanoušků Baníku na stadionu v Mladé Boleslavi
Kotel fanoušků Baníku na stadionu v Mladé BoleslaviZdroj: Petr Fantyš / Sport
Tribuna Sever v úvodu zápasu nefandila
Tribuna Sever v Edenu znovu protestovala
Fanoušci Bohemians na stadionu v Olomouci
Fanoušci v Karviné vytáhli transparent na obhajobu pyroshow
Fanoušci Zbrojovky se v Edenu připojili k protestu
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Bartoloměj Černík, pfa
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  • Příznivci Slavie i Zbrojovky prvních dvanáct minut ligového šlágru aktivně nefandili na protest proti možné kriminalizaci pyrotechniky na stadionech.

  • Do bojkotu se zapojily i další prvoligové kotle, které vyjadřují nesouhlas s vyjádřením ministra Borise Šťastného a hrozbou trestních postihů.

  • Rozpačité ticho v úvodu zápasu přineslo i bizarní momenty, kdy zasvěcení fanoušci pískali na běžné diváky pokoušející se o rozeznění pokřiků.

Souboj prvního s druhým, ideální počasí, stadion narvaný po strop dvěma tábory top fanouškovských táborů. Kdo tedy zavítal do Edenu, musel být v úvodu trochu zaskočen vlažnou atmosférou. Ani příznivci Slavie, ani Zbrojovky prvních dvanáct minut aktivně nefandili. Jde o protest vůči možné kriminalizaci pyrotechniky, na kterém se toto kolo shodly kotle na všech prvoligových stadionech.

Podobně rozpačité ticho bylo na Andrově stadionu a čeká diváky i na šlágrech jako je podještědské derby, nebo souboj Sparty s Hradcem. Fanoušci v tomto zkrátka táhnou za jeden provaz. Už minulý víkend se napříč všemi ligovými i některými druholigovými stadiony objevily transparenty Pyro není problém českého fotbalu.

Šlo o reakci na schůzi zástupců fotbalových klubů s politickými zástupci, která vyústila ve vyjádření ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného, podle kterého by v budoucnu mohlo být odpalování pyrotechniky na fotbalových stadionech považováno za trestný čin.

Proto se fans shodli na dalším protestu. Prvních dvanáct minut se v kotli v Edenu aktivně nefandilo, stejně jako ve vyprodaném sektoru Zbrojovky. Pod severní tribunou pak visel transparent Stop kriminalizaci fanoušků. Stejný transparent byl k vidění na Andrově stadionu v zápase Sigma – Bohemians.

Fanoušci Bohemians na stadionu v OlomouciFanoušci Bohemians na stadionu v Olomouci • Michal Kvasnica / Sport

Ne všichni ale o akci věděli. Všudypřítomné ticho se tak v úvodu zápasu pokaždé pokusili proříznout pokřik „Slavia, do toho!“, na což Tribuna Sever a ostatní zasvěcení reagoval nespokojeným pískotem. Bizarní situace, ale ultras zkrátka museli dostát svému slovu.

Jak jednotní v tomto fanouškovské tábory jsou, následně ukázala 12. minuta. První akci, kterou Tribuna Sever spustila, byl totiž odpovídací pokřik společně s hostujícími fanoušky. Domácí spustili: „Český fotbal!“ a kotel Zbrojovky zařval zpět: „Pro fanoušky!“ Pak už se mohl rozjet ligový šlágr prvního s druhým se vším všudy. Samozřejmě, kromě pyrotechniky.

K protestům fanoušků proti kriminalizaci pyrotechniky se podle očekávání připojili i další ultras. Prvních 12 minut zápasu Mladé Boleslavi proti Baníku oba tábory jen tiše přihlížely dění na trávníku a vytáhly transparent: „Stop kriminalizaci fans!“
Následně spustily společně pokřik „český fotbal pro fanoušky“ a z početného sektoru Baníkovců zaznělo také hlasité „Jeb*t Tvrdíka!“ Poté už oba kotle pokračovaly v klasickém podporování svých týmů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Ml. Boleslav642015:614
3Olomouc741213:813
4Liberec64118:313
5Zbrojovka741210:913
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Plzeň623114:129
9Sparta630312:109
10Baník63034:109
11Hr. Králové52124:57
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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