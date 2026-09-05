Společný protest fanoušků: Jeb*t Tvrdíka! křičeli Baníkovci. V Edenu se pískalo na fandící
- Příznivci Slavie i Zbrojovky prvních dvanáct minut ligového šlágru aktivně nefandili na protest proti možné kriminalizaci pyrotechniky na stadionech.
Do bojkotu se zapojily i další prvoligové kotle, které vyjadřují nesouhlas s vyjádřením ministra Borise Šťastného a hrozbou trestních postihů.
Rozpačité ticho v úvodu zápasu přineslo i bizarní momenty, kdy zasvěcení fanoušci pískali na běžné diváky pokoušející se o rozeznění pokřiků.
Souboj prvního s druhým, ideální počasí, stadion narvaný po strop dvěma tábory top fanouškovských táborů. Kdo tedy zavítal do Edenu, musel být v úvodu trochu zaskočen vlažnou atmosférou. Ani příznivci Slavie, ani Zbrojovky prvních dvanáct minut aktivně nefandili. Jde o protest vůči možné kriminalizaci pyrotechniky, na kterém se toto kolo shodly kotle na všech prvoligových stadionech.
Podobně rozpačité ticho bylo na Andrově stadionu a čeká diváky i na šlágrech jako je podještědské derby, nebo souboj Sparty s Hradcem. Fanoušci v tomto zkrátka táhnou za jeden provaz. Už minulý víkend se napříč všemi ligovými i některými druholigovými stadiony objevily transparenty Pyro není problém českého fotbalu.
Šlo o reakci na schůzi zástupců fotbalových klubů s politickými zástupci, která vyústila ve vyjádření ministra pro sport, prevenci a zdraví Borise Šťastného, podle kterého by v budoucnu mohlo být odpalování pyrotechniky na fotbalových stadionech považováno za trestný čin.
Proto se fans shodli na dalším protestu. Prvních dvanáct minut se v kotli v Edenu aktivně nefandilo, stejně jako ve vyprodaném sektoru Zbrojovky. Pod severní tribunou pak visel transparent Stop kriminalizaci fanoušků. Stejný transparent byl k vidění na Andrově stadionu v zápase Sigma – Bohemians.
Fanoušci Bohemians na stadionu v Olomouci • Michal Kvasnica / Sport
Ne všichni ale o akci věděli. Všudypřítomné ticho se tak v úvodu zápasu pokaždé pokusili proříznout pokřik „Slavia, do toho!“, na což Tribuna Sever a ostatní zasvěcení reagoval nespokojeným pískotem. Bizarní situace, ale ultras zkrátka museli dostát svému slovu.
Jak jednotní v tomto fanouškovské tábory jsou, následně ukázala 12. minuta. První akci, kterou Tribuna Sever spustila, byl totiž odpovídací pokřik společně s hostujícími fanoušky. Domácí spustili: „Český fotbal!“ a kotel Zbrojovky zařval zpět: „Pro fanoušky!“ Pak už se mohl rozjet ligový šlágr prvního s druhým se vším všudy. Samozřejmě, kromě pyrotechniky.
K protestům fanoušků proti kriminalizaci pyrotechniky se podle očekávání připojili i další ultras. Prvních 12 minut zápasu Mladé Boleslavi proti Baníku oba tábory jen tiše přihlížely dění na trávníku a vytáhly transparent: „Stop kriminalizaci fans!“
Následně spustily společně pokřik „český fotbal pro fanoušky“ a z početného sektoru Baníkovců zaznělo také hlasité „Jeb*t Tvrdíka!“ Poté už oba kotle pokračovaly v klasickém podporování svých týmů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|3
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|4
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|5
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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