Chorý zařídil výhru, ale hráčem zápasu byl Ayaosi. Ožívá Šturm, co zranění Provoda?
Slavia deklasovala v 7. kole Chance Ligy Zbrojovku 4:0. Dvěma trefami se o to zasloužil Tomáš Chorý, který oproti derby se Spartou dostal šanci v základní sestavě. „Hráčem zápasu byl podle mě Emmanuel Ayaosi,“ popisuje přímo z Edenu redaktor deníku Sport Bartoloměj Černík v Prvním dojmu.
Ožívá nejen nigerijský fotbalista, ale i další letošní akvizice sešívaných - Danijel Šturm, byť zas v koncovce nebyl efektivní. Vrásky musí dělat trenérovi Trpišovskému dvě vynucená střídání v první půli. Zatímco David Zima by po úderu míče do hlavy měl být v pořádku, Lukáš Provod by mohl chybět se zraněným kotníkem déle. A co Zbrojovka? Podle Černíka se prezentovala i přes krutý výsledek dobře a právoplatně zatím patří do vrchní části tabulky Chance Ligy.
Celý první dojem najdete na webu liganaruby.cz nebo v iSport TV.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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