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Chorý zařídil výhru, ale hráčem zápasu byl Ayaosi. Ožívá Šturm, co zranění Provoda?

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Chorý vystřelil výhru nad Zbrojovkou, ožívá Ayaosi a Šturm. Co zraněný Provod? • Zdroj: iSport.cz
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Realizační tým Slavia odtrénoval své 300. ligové utkání
Jaromír Zmrhal při návratu do Edenu
Jaromír Zmrhal se v dresu Zbrojovky vrátil do Edenu
Emmanuel Ayaosi slaví gól se Samuelem Isifem
Emmanuel Ayaosi slaví gól do sítě Zbrojovky
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Chance Liga
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Slavia deklasovala v 7. kole Chance Ligy Zbrojovku 4:0. Dvěma trefami se o to zasloužil Tomáš Chorý, který oproti derby se Spartou dostal šanci v základní sestavě. „Hráčem zápasu byl podle mě Emmanuel Ayaosi,“ popisuje přímo z Edenu redaktor deníku Sport Bartoloměj Černík v Prvním dojmu.

Ožívá nejen nigerijský fotbalista, ale i další letošní akvizice sešívaných - Danijel Šturm, byť zas v koncovce nebyl efektivní. Vrásky musí dělat trenérovi Trpišovskému dvě vynucená střídání v první půli. Zatímco David Zima by po úderu míče do hlavy měl být v pořádku, Lukáš Provod by mohl chybět se zraněným kotníkem déle. A co Zbrojovka? Podle Černíka se prezentovala i přes krutý výsledek dobře a právoplatně zatím patří do vrchní části tabulky Chance Ligy.

Celý první dojem najdete na webu liganaruby.cz nebo v iSport TV.

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SESTŘIH: Slavia - Zbrojovka 4:0. Góly Chorého i návrat Juráska, zranění opor • iSport.tv

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia642017:514
2Zbrojovka641110:513
3Liberec64118:313
4Ml. Boleslav532011:611
5Olomouc631210:810
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Sparta630312:109
9Baník53024:69
10Hr. Králové52124:57
11Bohemians51316:66
12Plzeň513111:126
13Artis61146:134
14Slovácko60245:122
15Pardubice60155:121
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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