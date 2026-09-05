Sporná penalta Slavie vytočila Svědíka: Masakr, sudí ovlivnil zápas. Cítil jsem bezmoc...
Mistr spláchl v očekávaném souboji prvního s druhým Zbrojovku 4:0. Utkání ale výrazně ovlivnil pokutový nařízený v prvním poločase po faulu na Tomáše Chorého. Šlo o typickou soft penaltu. Verdikt hlavního sudího Jana Beneše pořádně vytočil Martina Svědíka. „Jestli se budou pískat takové penalty, tak to je masakr,“ bezmocně kroutil hlavou kouč poražených.
Co se přihodilo v pětatřicáté minutě utkání? Po autovém vhazování padá k zemi Chorý v objetí Klímy. Hlavní rozhodčí Jan Beneš jen na pikosendu zaváhá, pak ukáže na bílý bod uvnitř pokutového území.
Kapitán Zbrojovky verdikt nechápe, nesouhlasnými gesty dává najevo, že nic neprovedl. Beneš ještě předešlou scénu konzultuje s Janou Adámkovou u videa. Přikládá si ukazováček k uchu. Nic se ale nemění. Balon si bere faulovaný obr a posílá Slavii do vedení.
Pravdou je, že šlo o velmi diskutabilní a přísně nařízený pokutový kop. Chorý si zkraje souboje Klímu přidržel a vlastně ho na sebe natáhl. Pak došlo k objetí a pádu slávistického útočníka k zemi. „Zákrok nebyl takový, že by Chorý musel padat, ale nijak mi nevadí, že to sudí pískl,“ pravil v televizním studiu expert Antonín Rosa.
Krátce po utkání se před kamery Oneplay postavil brněnský trenér Svědík a celou situaci okomentoval velmi přímočaře.
„Za mě to penalta nebyla, rozhodčí si ji vymyslel. Ovlivnil zápas, jelikož se tím Slavia dostala do vedení 1:0. Jestli budou pískat takové penalty, tak je to masakr,“ koulel očima, aby v dalších větách zašel ještě dál.
„Já si myslím, že se to děje jen někde, na některých stadionech a u některých mužstev. Tohle by mělo vymizet. Z pozice soupeře vám pak všechno přijde zbytečný. Znovu říkám, že je to ovlivnění pro tým, jako jsme my.“
Cítil jsem strašnou bezmoc, přiznal kouč
O pár desítek minut později Svědík dorazil na tiskovou konferenci. Byl klidný. Nejprve na dotaz Sportu ohledně pokutového kopu prohodil jen pár strohých slov. Byť výmluvných… „Za mě to penalta nebyla. Je to můj názor. Tohle je prostě slabý….“
Další otázka směřovala na komisi rozhodčích, která pod španělským předsedou nekomentuje sporné situace. A veřejně nebude hodnotit ani tuto.
„Pro nás trenéry, je to jedno, stejně se to nevrátí. Víte, v tu chvíli jsem cítil strašnou bezmoc. Prohrávat z takové situace... Obraz hry se zákonitě změní. Je to fakt velký zásah. Byla sedmatřicátá minuta, Slavia měla dvě šance, ale neměla trvalý tlak. Nebyl to jednoznačný vývoj. Pojďme si říct, jak by se zápas vyvíjel, kdyby penalta nebyla. Takových situací je tisíce a každá se posuzuje jinak. Kdyby to bylo naopak, tak vám garantuju, že se faul nepískne. Není stejný metr. Nebudu před vámi věšet hlavu a říkat, že penalta byla. Prostě mě to zlobí, vadí mi to.“
Za jednobrankové ztráty Zbrojovka otevřela hru, naivně přistupovala k defenzivním situacím a Slavia ji třemi krásnými góly ztrestala.
„Ještě jsme do takových zápasů nedorostli. Vždyť ti kluci hráli ještě na jaře druhou ligu. Hodíme všechno za hlavu a připravíme se na derby s Artisem,“ pravil Svědík.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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