Chorý o zájmu Plzně i schůzce s Tykačem: Poslední týdny byly těžké. Co penalta?
Kolem málokoho se poslední měsíce namluvilo v lize víc, než kolem Tomáše Chorého. Ať už to byla jeho tři vyloučení za sezonu, následná suspendace z týmu, pak rozkaz Pavla Tykače ho do týmu vrátit a nakonec divoký nápad návratu do Plzně, o němž informoval v týdnu web iSport. „Sedli jsme si s panem Tykačem a uzavřeli jsme to,“ hlásí po výhře 4:0 nad Zbrojovkou, že vše už je minulostí a může se soustředit na výkony.
Jak jste komplikované období před tímto zápasem prožíval?
„Poslední týdny, možná měsíce, pro mě byly hodně těžké, nevěděl jsem, co se mnou bude, ani kde budu. Nějakým způsobem se něco řešilo, což nebylo na hlavu příjemné. Pomohla mi i rodina. Snažili jsme se pořád najít nějakou cestu a teď se to nějakým způsobem rozseklo. Jak dopadla i soupiska Ligy mistrů, padlo i rozhodnutí. V tu chvíli jsem cítil vnitřní uvolnění, že to je jenom o mě. Že jsem to já, že jsem ve své kůži, a že můžu týmu dát maximum.“
Psali jsme o nabídce Viktorie Plzeň. Byla pro vás priorita zůstat ve Slavii?
„Nechci rozvířit ani jednu vlnu, ať na stranu Slavie, či Plzně. Je to mezi nimi. Já u toho tolik nebyl. Můžu ale potvrdit, že jsem měl schůzku s panem Tykačem a tam se vše rozseklo. Jinak to šlo mimo mě. Bylo pro mě i záhadou, že se některé věci dostaly tak rychle do médií, protože něco jsem nevěděl ani já. Byl jsem překvapený, ale s panem Tykačem jsme si sedli, řekli jsme si to a uzavřelo se to.“
A premiéra v základní sestavě vyšla na jedničku....
„Jednoznačně. Nebudu lhát, že jsem si to takhle nepředstavoval. Věděli jsme, že to bude těžký zápas, Brno má dobrý mančaft, je na vlně. Umí udržet nulu, stačí jim jeden nebo dva dobré momenty a tím ten zápas skončí. V prvním poločase jsme apelovali na to, že to musíme zvládnout hlavně výsledkově, nešlo o fotbal. V první půli hráli dobře, drželi balon, otevírali si nás. Zaslouží si respekt. Je důležité, jak jsme to zvládli po derby, kdy můžete lítat hlavou v oblacích.“
Penalta? Podle mě jasná
Věřil jste si na penaltu?
„Věřil, podle mě to byla i jasná penalta. Vlčák mi pomohl, takhle to dělal i Provi či Zafi. Držel mi balon a já se mohl soustředit na penaltu. U druhého gólu jsem slízl smetanu po skvělé akci z pravé strany. Trochu se štěstím, měl jsem zahákovanou pravou nohu a trefil se do levé.“
Říkáte, že penalta byla jasná, ale Martin Svědík si na ní hodně stěžoval. Jak jste incident viděl ze své strany?
„Byly tam předtím snad dva rohy, kdy mě Klíma jednoznačně držel a nebylo to nic hrozného. Pak byly asi dva či tři fauly, co na mě nebyly písknuté. V tento moment jsem se dostal před něj a věděl jsem, že mě drží oběma rukama. V tu chvíli jsem věděl, že spadnu, že bych to určitě neustál, kdybych se měl dostat k míči. Pak na mě spadl a rozhodčí to odpískal. Těžko se v tom pitvat.“
Co oslava po penaltě? Posílal jste polibek, ale pak jste ukazoval i ukazováček u úst....
„S manželkou jsme byli domluvení, jak budu slavit, když dám gól. Byli jsme vlastně tak domluvení i s Bohemians. Je to tím, že to bylo složitější období. Snažím se emoce držet a být nad věcí. Přesně to jsem si říkal o poločase, dostal jsem ránu do šatny a pěkně to ve mně vřelo. Ale manželka mi říkala, že když dám gól, ať pošlu pusu. A druhé gesto? Umlčel jsem to, co jsem chtěl.“
Stále čekáte v lize na hattrick, víte o tom?
„Je to tak. Dal jsem v MOL Cupu ve Vyškově dokonce čtyři góly, na to nikdy nezapomenu. Tam se byla poprvé podívat má prvorozená dcera. Trenér se mě ptal, zda to dohraju, ale jak jsme dali gól na 3:0, říkal, že budou i další zápasy a musí mě pošetřit. Což je v pořádku. Na hattrick už byl náběh několikrát a někde v hlavě to máte. Možná je to zakleté.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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