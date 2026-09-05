Pardubice zase nevyhrály. Jsme nespokojení a na*raní, říká Trousil. Ustojí svou pozici?
Pokud se v Pardubicích ještě nezačalo bít na poplach, teď už by se rozhodně mělo. Druhý poločas na Slovácku se Východočechům nepovedl, pouze bránili a čekali na brejky, které stejně nepřicházely. Měli i kus smůly. V úvodním dějství zastavil Smékalovu hlavičku Šviderský na čáře a Jelínek svou ránu opřel do tyče. Jinak toho bylo od předpokládané štiky ligy zatraceně málo. V lize tak zůstává patnáctá. „Je to prostě fakt, který nám obrovsky vadí,“ neskrýval kouč Jan Trousil po bezbrankové remíze v 7. kole Chance Ligy.
Utkání moc krásy nenabídlo. Z výkonů většiny hráčů bylo poznat, že nálady v obou táborech mají k ideálu daleko. Vždyť horší než Slovácko s Pardubicemi byl před sedmým kolem jen Zlín, který stále čeká na bod. Tleskalo se jen Petru Reinberkovi, jemuž krátce před zápasem poděkovali zástupci vedení domácích přímo na hřišti. Po utkání však směrem k týmům aplaus nepřišel. „Nemůžeme si donekonečna říkat, že nevadí, že jsme nedali gól,“ věděl Jan Trousil.
Bod nakonec berete?
„Byli jsme v situaci, kdy jsme bodovat samozřejmě chtěli. Víme, že jsme byli se Slováckem v prakticky stejné situaci, jen oni měli o bod víc, který udělali minulý týden v Plzni. Chystali jsme se na ně, chtěli jsme jít hlavně po zisku do rychlých brejkových situací, protože víme, že mají herní stopery, kteří chtějí vytvářet situace po zemi. Věřili jsme, že je někde vytrestáme a do těch situací půjdeme. Hlavně v prvním poločase se to potvrdilo, měli jsme tam velké množství situací. Ty ale prostě musíme vyřešit do toho, že poločas bude minimálně 0:1.“
Co druhá půle? Zdálo se, že jste se v ní až příliš zatáhli.
„Když potom uděláme nějaké změny hlavně v ofenzivě, trošičku ztrácíme kompaktnost. V prvním poločase režírovali situace Tanko, Smékal a Hlavatý, kteří vědí, jakým způsobem zavírat soupeře a jak si to nachystat. Když tam ale dáme jiné ofenzivní hráče, trošku nám to začne váznout. Kluky do defenzivy však musím pochválit, protože poprvé jsme zvládli zápas s nulou.“
Každý zápas minimálně tři ložené šance
Jenže s nulou jste skončili i v ofenzivě. Přitom v ní kvalitu máte, ale Tanko, Smékal, Vinicius a Samuel stále čekají na gól. Je to velký vykřičník?
„Tak vykřičník to je. Kdyby se nedostávali do šancí, potom bychom hledali řešení, co je špatně. Ale oni se v každém zápase dostanou do minimálně tří ložených situací. Tři z nich vždycky začnou a tři to doskakují na minimálně 30 minut, takže jejich vytížení je velké. Dneska se tam poprvé nedostal Drchy (Václav Drchal), ale jinak se tam všichni točí. Do minulého zápasu jsme jim neudělali servis s tím, že když už vedeme a nepřidáme druhý gól, vymyslíme nějakou hloupost vzadu. Nemůžeme si donekonečna říkat, že nevadí, že jsme nedali gól. Vadí to, protože kdybychom ho v prvním poločase na Slovácku dali, zápas bychom zvládli.“
Po sedmi odehraných utkáních máte jen dva body. Jak vnímáte svou pozici v klubu?
„Kdybych se měl bavit o pozici a něco vnímat, byl bych z toho špatný. Myslím si, že nemá cenu se v tom pitvat, abych se já sám dostával do stresových situací. Hráči by to vycítili, a ovlivnilo by vás to. Profi fotbal je takový, že od prvního okamžiku jste v ohrožení. A jestli si to někdo vyhodnotí, že skončíme? Tak to prostě je. O tomhle vůbec nepřemýšlím. Pracujeme tak, abychom předváděli slušné výkony a abychom byli úspěšní stejně, jako když jsme sem došli. Jestli je má pozice taková nebo taková? To zásadně neovlivním.“
Jak se vám teď dívá na tabulku?
„Jsme nespokojení a na*raní, že jsme čtrnáctí nebo patnáctí. To je prostě fakt, který nám obrovsky vadí. Na druhou stranu my prostě musíme do kluků pořád vtloukat, že nás za sedm kol nikdo nepřehrál a nikdo nebyl odskočený. Jsme špatní v tom, že nejsme schopni řešit situace do gólu, a to nás stojí ty body. Pořád budeme na kluky apelovat, ale určitě nebudu přemýšlet, jak to se mnou bude.“
V týdnu přišli stopeři Denis Halinský a Dávid Krčík. Halinský si už na Slovácku odbyl premiéru, jak se vám líbil?
„V defenzivě nám to předtím nešlo. Zranil se Bammens a k tomu měl Noslin nějaké problémy. Ti hráči ale nepředváděli takovou kvalitu, abychom byli schopni udržet nulu. A i když jsme gól dali a vedli jsme, vždycky jsme předvedli jednu blbost, která nás stála body. Po schůzkách s panem Pražákem jsme se domluvili, že potřebujeme dva stopery. Jsem rád, že přišla kvalita a ne jen doplnění kádru, protože oba frajeři kvalitní stopeři jsou. Věřím, že k nulám vzadu pomůžou. Ale znovu, abychom dělali body, musíme přetavit situace v góly.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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