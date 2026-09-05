Veselý: Jásira měli všude plné zuby? To Almásiho a Lischky taky... Na sestavu klepou mladí
Prohru 0:3 v Olomouci vzal (i) na sebe. „Měl jsem sestavu víc prorotovat, příště už asi nedám na dojmy hráčů,“ litoval trenér Jaroslav Veselý, jehož Bohemians nevypadali na Andrově stadionu na rozdíl od středečního zápasu s Jabloncem (1:1) dobře fyzicky. V prvním poločase ani herně, to byli „klokani“ vyloženě na sigmáckém kolotoči. A kdyby Roman Květ viděl ve 39. minutě za kopnutí do Matúše Malého červenou kartu místo žluté, mohlo být i hůř. „Nebudu to akceptovat,“ řekl kouč.
Hanácký zámek, tak by se dal charakterizovat první poločas v Olomouci. Bohemians nešly nohy, zato domácím se dařily rychlé kombinace, rotace i nečekané proběhy. Stav 2:0 byl naprosto zasloužený. „Trošku si to vyčítám, únava ze středy byla znát. Mužstvo si věřilo, mělo za sebou dobré výsledky i výkony, ale beru to i za svou chybu. Těma se člověk učí. Nezvládli jsme to jako tým. Spolu vyhráváme, spolu prohráváme,“ hodnotil kouč Jaroslav Veselý.
Upřímně, například takový Dominik Javorček nepřipomínal ex-bundesligového hráče patřícího Slavii. Nedotahoval akce nahoře, nestíhal se vracet. Vypadal úplně vyždímaně, vysloveně vařil. „Javro spíš klame tělem, je schopný to doběhat,“ hájil levého wingbeka trenér. Ale abychom byli féroví, utkání se nepovedlo třeba ani Václavu Pilařovi, Vojtěchu Smržovi či Tomáši Frühwaldovi.
Od zkušených se čeká mnohem víc, i proto bylo téma herní zlepšení ve druhé půli. A to i díky střídajícímu Šimonu Černému (20) a Petru Mirvaldovi (23). „Pomohli nám. Bylo vidět, že přišli hladoví kluci, chtěli s tím něco udělat. Stali jsme se důstojnějším protivníkem. Doufám, že kluci z lavičky na nás budou tlačit, ať je v týmu větší konkurence,“ popisoval Roman Květ.
Mimochodem, zrovna on mohl být rád, že dohrál. Kopnutí do Matúše Malého v rámci oplácení, byť v nikterak hysterické intenzitě, si říkalo o vyloučení, nejen o žlutou kartu. „Musím říct, že jsem měl obavy, jak to dopadne,“ uznal Veselý. „Dostal jsem info od čtvrtého rozhodčího, že to VAR zkoumal, ale intenzita kopu byla lehká. Každopádně žádné oplácení nebudu akceptovat, promluvím si s ním. Kdybychom ještě dostali červenou a prohráli 0:3, byla by to tragédie,“ dodal.
„Upřímně, ze hřiště jsem neměl pocit, že to je na červenou. Doteď jsem to neviděl v televizi, takže nevím, jak to vypadá. Jestli blbě, tak je to blbý, ale za mě jsem to na červenou necítil,“ bránil se hříšník.
Jásir? To je future přestup
Hrot Ladislav Almási to měl proti dominantnímu stoperskému triu Malý, Abdoulaye Sylla, Louis Lurvink složité, nicméně v blízké době se nedá očekávat, že by byl Mohamed Jásir Núr, nejčerstvější posila Bohemians ze Sigmy, k dispozici. Problémový Egypťan, kterého měli plné zuby už v Teplicích a naposledy i právě v Olomouci, není stoprocentně fit. Překvapivě...
„Lischky měli taky plné zuby, Almásiho taky, ale nechci to zlehčovat,“ vtipkoval Veselý, když dostal dotaz na to, jak s urostlým forvardem bude pracovat, aby někde prorazil dlouhodobě. „Působil jsem téměř pět let v arabských zemích, umím se vcítit do jejich mentality. Vím, jaké mají potřeby a vidění světa. Je to future přestup. Dobrý věk, postava, potenciál. Je na nás, jestli ho z něj dokážeme dostat. Doléčíme si ho, doběháme a bude to stejný příběh jako s Heiidenreichem, se kterým se musí postupně. Bude do rotace k Almásimu, dva siloví útočníci v nějakých fázích doma v 3-5-2 nebo 4-4-2 se budou hodit. Kdyby byl na něco málo připravený už po repre pauze, bylo by to fajn. Ale v hlavě mám i to, že to možná nebude ani tento půlrok.“
To neplatí pro již zmíněné duo Černý, Mirvald. Střední záložník a krajní univerzál výrazně ťukají na základní sestavu už nyní, dá se očekávat jejich nástup hned proti Slovácku. Přitom talentovaný odchovanec Černý byl už skoro znovu na hostování v druholigové Příbrami.
„Bylo to dilema, sám jsem byl rozpolcený. Vidím velký talent, ale když přišel Květ, nevěděl jsem sám, jestli ho nepustit. Při zranění Skalaly už jsem žádné dilema neměl. Černý tlačí na Smrže. Je to jenom na něm, nějak se to vyvíjí. Musí dostat důvěru, pak ji chytit. Když odešel Hrubý, byla by škoda nehrát vlastního odchovance. Plánovali jsem pro něj ve druhé lize celý rok, ale nakonec jsme závěr změnili. Stejně by ho čekala aklimatizace, teď si tím prochází. Bude naskakovat,“ řekl kouč.
A Mirvald, jenž bral ještě v sezoně 2024/25 pár tisíc ve třetiligovém Zlínsku? „Mirvi je pro mě členem základní sestavy nebo na hraně v rotaci užších hráčů. Dnes byl u všech klíčových věcí, dal gól z ofsajdu a byla by na něj i penalta, kdyby nebyl ofsajd. Šimon Černý měl zase minule gólovku, potřebují čas. Ale Jožka Weber měl dobré oko, když ho našel v MSFL. Jezdíval se tam dívat na syna a viděl ho. Má dobré běžecké předpoklady i techniku na obě strany hřiště,“ uvedl Veselý.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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