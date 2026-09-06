Hapal o brazilské posile Borgesovi: Rychlý a kvalitní levák. O Mikulenkovi se bavíme
Ještě to není oficiální, ale podle informací iSportu už je Léo Borges, brazilská posila z Pogoně Štětín, od čtvrtka v Olomouci. Předseda Hanáků Ondřej Navrátil jel v sobotu osobně do Polska transfer dotáhnout. „Zatím to není dořešené. Jednáme, bavíme se. Pokud by to mělo dopadnout, budeme jen rádi,“ sdělil opatrně trenér a generální sportovní manažer Sigmy v jedné osobě Pavel Hapal po jednoznačné výhře v 7. kole Chance Ligy 3:0 nad Bohemians. Dostal se i k situaci kolem žádaného Matěje Mikulenky, jehož chce Liberec a líbí se i Pardubicím. Představy klubů jsou ale odlišné.
Pohodové utkání s Bohemians to neukázalo ani malinko, olomoučtí stopeři byli pevní i ofenzivně naladění. A neprověření. Nicméně Sigma chce víc, šířku i kvalitu a zejména levou nohu. Proto už pár dnů řeší brazilského obránce Léa Borgese (i s devatenáctiletým polským středopolařem Igorem Brzyskim), jak iSport informoval ve středu. Ve čtvrtek už byl bek na Andrově stadionu, utkání sledoval z VIP sektoru. Transfer z Pogoně Štětín je na spadnutí, před oficiálním oznámením.
„Je to velice zkušený hráč, byť v pětadvaceti ještě dostatečně mladý. Dokáže hrát levého obránce, stopera, je rychlý a kvalitní na míči,“ popisoval Pavel Hapal.
Tenhle post byl po zranění Jana Krále prioritou. Tvrdý levák je po operaci ramene, a byť věří, že stihne konec podzimu, evropské ambice Hanáků nedovolují podcenění situace. Druhá pozice, kterou chtějí posílit, je křídelník. Danijela Šturma měl v ideálním případě nahradit Marko Farji, což neklapne. Vybral si nizozemský Heerenveen, takže podobný typ se v Olomouci hledá stále.
„Jestli ještě něco řešíme, jsou to maximálně dva příchody. Jeden tenhle (Borges) a ještě v ofenzivní činnosti jeden post bychom chtěli posílit. Ale není to teď úplně dogma, protože na post desítek nebo útočníků máme dost hráčů,“ dodal trenér.
Přetlak je stále, budoucnost se totiž řeší i u Matěje Mikulenky, Jana Fialy, Daria Grgiče... „Samozřejmě víme, co se kolem Mikyho děje. Ale je momentálně lehce zraněný s podvrtnutým kotníkem. Bavíme se o něm, ale je to reprezentant do 21 let. Je to o nějaké nabídce a o tom, aby měl vytížení. Řešíme i hostování, všechno,“ podotkl Hapal.
Věc se má tak, že Liberec sice posílá na Moravu vylepšené nabídky na Mikulenku a i hráčova agentura tlačí na změnu prostředí, ale představy Sigmy jsou odlišné. Pod milion eur v základu jít nechce, je tak možné i to, že ofenzivní univerzál odejde někam na Moravu (Zlín?, Slovácko?) na podzimní hostování, aby měl minutáž a před EURO U21 neztratil vytížení.
Podobnou situaci dřív zažil i útočník Václav Sejk, taky dřív přemýšlel nad svou budoucností, když jej čekal šampionát. „Každý hráč chce hrát, všichni to děláme hlavně proto, abychom měli radost na hřišti. Znám to. Když jsem tolik nenastupoval, je to pro člověka těžké. Snažím se klukům dost pomoct. Já jsem tehdy na Spartě změnil přístup a spíš mi to uškodilo, než pomohlo. Člověk se pak víc uzavře do sebe a musí pracovat a věřit. Přestupové ságy jsou těžké, člověk kolikrát tlačí na odchod, ale klub má jiné záměry. My hráči jsme v tomhle jen malí páni, rozhodující slovo mají kluby,“ usmál se Sejk.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|5
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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