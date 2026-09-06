Slavii odpadávají hráči: Moses, Holeš a teď i Provod. Stihne někdo z nich Ligu mistrů?
- Slavia se před startem Ligy mistrů proti francouzskému Lens potýká s vlnou zranění, kvůli kterým vypadli klíčoví hráči jako Tomáš Holeš, Lukáš Provod nebo David Moses.
Obránce David Zima odstoupil ze zápasu se Zbrojovkou kvůli otřesu mozku, avšak jeho start v nadcházejícím evropském duelu je na rozdíl od dalších spoluhráčů reálný.
Trenér Jindřich Trpišovský se spoléhá na široký kádr a zastupitelnost náhradníků, kteří výpadky opor dokázali v ligovém utkání velmi úspěšně kompenzovat.
Jindřich Trpišovský to shrnul přesně: „Je to fotbal, jeden týden je vás 28, další týden vás zůstane 15.“ Samozřejmě výrazně nadsazoval, ale s kvantem zranění, které Slavii v posledním týdnu postihlo, vypadá nedávné téma přefouknutého kádru zastarale. Ale i díky němu může být mistr ligy i bez Lukáše Provoda, Davida Mosese či Tomáše Holeše konkurenceschopná. Ale za rohem je Liga mistrů.... Jak je na tom před výkopem s Lens kádr zdravotně?
Netradičně až ve čtvrtek se rozezní Edenem slavná hymna Ligy mistrů. Soupeř v podobě francouzského Lens bude zajímavý, fotbalově i kádrem - do svého bývalého působiště se vrátí třeba Abdallah Sima. A v nejlepším případě to může být i soupeř hratelný, druhý tým minulé sezony Ligue 1 nemá vstup do ligy stoprocentní, naposledy prohrál doma s Lorientem, má nového trenéra.
„V devět večer v létě, to je fantazie. Doufám, že ze sebe dostaneme to nejlepší,“ pousmál se Trpišovský, ale jedním dechem zmínil. „Náš tým se oproti minulé sezoně proměnil. Spoustu těch, kteří nás měli proměnit, na tento zápas nebudou.“
Má na mysli absence, které slávisté utrpěli před derby, v derby a nyní proti Zbrojovce. Zrekapitulujme si je.
Obranu kosí zranění
Proti Bohemians ze hřiště odkulhal Tomáš Holeš, ten nebude připraven minimálně na Lens, Teplice, Varnsdorf a „padesát na padesát“ je i zápas s Plzní.
Dalším absentérem v obraně je David Zima, který se v úvodu zápasu se Zbrojovkou postavil do štiplavé střely hlavou a stadionem jen zahučelo, když spadl na zem. Pokračoval ve hře, ale s ohledem na podezření na otřes mozku, brzy střídal. „Zimič byl otřesený, motal se,“ přiznal Trpišovský. Lens by mohl stihnout. Ani na lavičce ale nebyl třeba ani Ange N’Guessan, Slavia tam měla jen jednoho klasického stopera. O Francouzovi ale řeč na pozápasové tiskové konferenci nepadla.
Nejhůř to proti Zbrojovce vypadalo s Lukášem Provodem, u kterého už minulý týdnech rezonovalo téma možné herní i fyzické únavy. Přestože se účastnil mistrovství světa, začal klíčový muž Slavie od třetího kola hrát ty nejvyšší porce minut, ačkoliv na jeho pohybu bylo vidět, že má daleko od svého standardu. I tak na něj realizační tým ukázal i v domácím souboji s nováčkem. Nevyplatilo se to, Provod bez přičinění soupeře se v 15. minutě skácel s bolestivou grimasou na zem a zanedlouho si řekl o střídání.
„Provod tam špatně došlápl po souboji, má otok kotníků a čekáme na vyšetření. Doufám, že to nebude to nejvážnější, co může být, ale bude ho to limitovat. Bude tam poranění vazů,“ podotkl Trpišovský. To může historicky znamenat i vyšší jednotky týdnů.
Ztráty bolí, ale záskoky fungují
I další ztráty směrem do Ligy mistrů bolí. Na Spartě si realizační tým vyzkoušel, že do zápasů proti týmům silným na míči bude nahoře fungovat rychlost, proto dostal na úkor Tomáše Chorého či Mojmíra Chytila přednost Adonija Ouanda, na kterého už během léta šly reference, že by mohl být tajnou zbraní pro milionářskou soutěž. Podle všeho si ale obnovil proti Spartě zranění, kvůli kterému chyběl v úvodu sezony tři kola.
To samé se týká Davida Mosese. „Je to středně vážné, myslím si, že to bude trvat až do repre pauzy,“ komentoval kouč toto duo. Podobný výhled je i u Mubaraka Suleimana, který se rovněž vrátí až po reprezentační přestávce. Ta bude mimořádně dlouhá, Slavia na uzdravení hráčů bude mít téměř tři týdny.
Co je pozitivní? Střídaného Zimu i Provoda brilantně zaskočili Tomáš Vlček a Emmanuel Ayaosi, druhý jmenovaný byl hned u třech gólů. Na místo Mubaraka Suleimana na levém kraji se vrátil skórující David Jurásek a trenéři si poprvé vyzkoušeli i levonohého mladíka Oskara Kubiaka. „Musím opět vyzdvihnout zastupitelnost,“ zmínil Trpišovský. Do Ligy mistrů má i přes pokosený kádr z čeho vybírat.
Zranění hráči Slavie
- Tomáš Holeš
- David Zima
- Mubarak Suleiman
- Adonija Ouanda
- David Moses
- Igoh Ogbu
- Lukáš Provod
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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