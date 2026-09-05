Vavra ukočírujeme, tvrdí Kováč. Zájem Artisu o útočníka Plzně? Chci, aby všichni zůstali
Na bolístky po domácí remíze se Slováckem přiložila Plzeň tříbodovou náplast v podobě výhry 3:0 na hřišti Artisu Brno. Svěřenci Radoslava Kováče ukázali kvalitu, produktivitu a měli i štěstí. „V prvním poločase jsme byli efektivní. Práce máme pořád dost,“ prohlásil kouč Viktorie, která pouští do týmu sobotního soka záložníka Sebastiana Boháče. Artis jeho příchod údajně oznámí ještě do konce víkendu.
Nebyl to zas tak jednoduchý duel, jak by napovídal výsledek, že?
„Souhlasím. Byly tam nějaké nedorazy, uklidnil nás tam až druhý gól. Soupeři nebyl uznaný gól kvůli ofsajdu, který asi byl. A pak další, kdy se rozhodčí zpětně vrátil k faulu. Souhlasím, že je škoda, když to neposoudí přímo hlavní s asistentem. Nám to tentokrát pomohlo, ale zažil jsem to i z opačné strany. Jednoznačně bychom všichni chtěli, aby měli zodpovědnost arbitři na hřišti. Nebylo to od nás úplně perfektní, to v žádném případě. Na druhou stranu jsme vyhráli a jsem hrozně rád za nulu pro Wiegiho (Wiegeleho). Je to poprvé po devíti kolech, co tým udržel čisté konto. To je důležité. Práce ale máme dost.“
Ve druhém poločase už to byla hlavně údržba výsledku?
„Něco jsme změnili, protože hráči, kteří sem přišli, ještě nejsou kondičně připravení tak, jak bychom potřebovali. Chtěli jsme jim ulevit. Po zisku jsme šli třikrát čtyřikrát dobře nahoru. Řešení těch situací musí být lepší. Tohle mě mrzí.“
Hned jste dal do základu čerstvou posilu Denise Vavra. Hrál slušně, bez větších chyb, dával dobré balony za obranu. Obstál i ve vašich očích?
„Pořád není kapacita taková, jak bychom chtěli. Ohledně stranových posunů, vytlačování hřiště. Tam máme na čem pracovat. Ale byla na něm vidět zkušenost, organizace hry. I jeho práce byla při udržení nuly důležitá. Co se týká dalšího nováčka Poliščáka, pořádně se podívám na záznam. Od lajny mi přišel klidný, sebevědomý. Všechny situace, které měl, zvládl. Za mě velmi pozitivní výkon.“
Vavrova pověst je všelijaká. Ukočírujete ho?
„Vůbec se toho nebojím. Každý máme nějakou pověst. Víme, proč tady je. S Denisem jsme si to jasně na férovku řekli, co od sebe čekáme. Nevidím vůbec důvod, proč by to tak nebylo.“
Pochválíte křídla Souarého a Memičem?
„Ano, oba dali gól. Výsledek je povzbuzující. Ještě tam jsou rezervy ohledně přepínání po ztrátě míče. Věřím, že ještě budeme náš výkon progresovat.“
Artis chce kromě Boháče, jehož už získal, také útočníka Mohameda Toureho, Pustíte ho?
„Je to na debatu. Já osobně bych chtěl, aby všichni zůstali.“