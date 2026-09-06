Plzeň na Artisu: Pojezný zase plaval, Červovi nahrál drn a VAR štval domácí
Třetí zápas Radoslava Kováče na lavičce Plzně a druhá výhra. První ligová. Nový trenér Viktorie na Artisu (3:0) vyměnil v základní sestavě oproti remíze se Slováckem (1:1) pět jmen, první šanci dal čerstvé posile Denisi Vavrovi. Když se podíváte na tři startovací jedenáctky, které nástupce Martina Hyského v poháru proti CZ Bělehrad a dvakrát v Chance Lize nasadil, jasně vidíte, na jakou osu kouč sází. Mezi jeho vyvolené náleží brankář Wiegele, stoper Dweh, střední záložníci Hrošovský s Červem, krajní borci Doski, Višinský, Memič a útočník Adu. V utkání proti nováčkovi patřili přesně tihle hráči k tahounům. Co dále ukázal zajímavý duel?
Rozhodčí s berličkou VARu
Celý Artis cítil po utkání velkou křivdu. V sezoně už poněkolikáté. Tentokrát nováčkovi rozhodčí neuznali dva góly. Stejně jako v Ostravě s Baníkem. Fullyho trefa po centru Preislera byla odvolána kvůli ofsajdu, který byl. Bez debat. Vášně vzbudil primárně verdikt po Preislerově krásné ráně z voleje. Rozhodčí Matěj Kubečka předchozí faul Aléguého na Doskiho v reálu pustil, stejně jako asistent. Byť oba stáli blízko, akci nechali dohrát až do gólu. Po intervenci VAR ovšem hlavní sudí změnil názor a souboj zpětně vyhodnotil jako nedovolený zákrok domácího hráče. „Rozhodčí je od toho tři metry,“ nechápal kouč Roman Nádvorník.
Drn nahrál Červovi
Třetí gól se zařadí mezi kuriozity sezony. Domácí brankář Tadeáš Stoppen, mimochodem výborný, se napřáhl při snaze odkopnout co nejdál od brány. Jenže míč mu těsně před nohou skočil na drnu, což způsobilo, že nabral nízkou, krátkou trajektorii a ještě k tomu přímo k nohám Lukáše Červa. Ten neváhal, viděl, že je gólman daleko z branky a nádherně ho přehodil. „Viděli jste, že hřiště se trhalo. Stoppenovi to určitě vyčítat nebudeme, chytal velice dobře. Podržel nás i předtím v Pardubicích,“ prohlásil trenér Roman Nádvorník. „Taky jde o to, jak výborně to hráč soupeře vyřešil. Vyžrali jsme si to až do konce,“ ocenil Červův pohotový a přesný kop.
Konec těžkého období?
Viktorii těší nejen tříbodový zisk a nula pro Floriana Wiegeleho, ale i produktivita ofenzivních křídel. Přízemními střelami k tyči se blýskli Cheick Souaré a Amar Memič, který připsal i asistenci. „Měli jsme těžké období. Doufám, že nás tato výhra nakopne,“ přál si Memič, asi nejlepší hráč na place. Velmi dobře pracoval na hrotu Prince Adu, jenž měl nejvíc střel na bránu a neustále držel chatrnou defenzivu protivníka v pozoru. V ní znovu plaval Karel Pojezný, jehož Baník uvolnil z kádru kvůli nedostatkům v bránění. V Artisu zatím zlepšení neprokazuje. „Je pravda, že ve dvou zápasech má dvakrát podíl na inkasovaném gólu. I proto přišla ta reakce a šel tam Šimek,“ podotkl kouč Nádvorník k poločasové změně na stoperském postu. „Víme, že má Pojezný nadstandardní rozehrávku, ale musí se zlepšit v defenzivě,“ vzkázal mu.
Sarapata už hrál, Boháč přijde
Poražení dali poprvé do hry polského novice Dominika Sarapatu, posilu z dánského FC Kodaň. Osmnáctiletý záložník odehrál posledních pětadvacet minut. Sice nebyl moc ve hře, ovšem když se dostal na balon, nekazil. Bylo vidět, že v noze to má. „Chceme hrát náročnější fotbal,“ vysvětlil Nádvorník. „Běžecky vypadá výborně a umí hrát fotbal. Ale teprve se rozkoukává. Potřebujeme, aby si tady co nejdříve zvykl,“ dodal. Klub za běhu posiluje.
Exslávista Albert Labík se hned zařadil mezi opory. „Patří k nejlepším na hřišti,“ zmínil kouč. V řádu hodin bude oficiálně představen další středopolař Sebastian Boháč z Plzně. Snaha o příchod Mohamada Toureho nejspíš nedopadne. „Byl bych rád, kdyby nikdo neodešel,“ vyznal se kouč Viktorie Radoslav Kováč. Pokračuje snaha sehnat schopného útočníka. Už proto, že na marodce pořád zůstává s poraněným kolenem vrchní snajpr Quadri Adediran. „V repre pauze bychom měli mít celý kádr pohromadě. Tvoříme to za pochodu,“ podotkl trenér čtyřbodového Artisu.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|6
|4
|2
|0
|17:5
|14
|2
Zbrojovka
|6
|4
|1
|1
|10:5
|13
|3
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|4
Ml. Boleslav
|5
|3
|2
|0
|11:6
|11
|5
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|10:8
|10
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|9
Baník
|5
|3
|0
|2
|4:6
|9
|10
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|11
Bohemians
|5
|1
|3
|1
|6:6
|6
|12
Plzeň
|5
|1
|3
|1
|11:12
|6
|13
Artis
|6
|1
|1
|4
|6:13
|4
|14
Slovácko
|6
|0
|2
|4
|5:12
|2
|15
Pardubice
|6
|0
|1
|5
|5:12
|1
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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