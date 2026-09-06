Předplatné

Hořký výjezd fanoušků Zbrojovky: fans nováčka nahnala policie do kolejí, řeší se i poničený vlak

Video placeholder
SESTŘIH: Slavia - Zbrojovka 4:0. Góly Chorého i návrat Juráska, zranění opor • Zdroj: iSport.tv
Poškozený vlak fanoušků Zbrojovky
Poškozený vlak fanoušků Zbrojovky
Poškozený vlak fanoušků Zbrojovky
Poškozený vlak fanoušků Zbrojovky
Tribuna Sever v Edenu protestovala proti kriminalizaci fanoušků
Choreo fanoušků Zbrojovky: Make Lužánky Great Again
16
Fotogalerie
tpe
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (7)
  • Fanoušci brněnské Zbrojovky během sobotního šlágru 6. kole Chance ligy zažili nejen hořkou prohru 0:4 na Slavii, ale zároveň museli řešit vlak poničený svými vlastními příznivci.
  • Při pochodu hostujících fanoušků ke speciálnímu zápasovému vlaku se potkali podporovatelé jak Slavie, tak Zbrojovky. Ozbrojené složky pak pomocí obušků, dělobuchů nebo policistů na koních nahnaly fanoušky do kolejiště.
  • České dráhy zároveň řeší poničený vlak vypravený speciálně pro hostující fanoušky - jedná se o rozbitá okna, dveře nebo světla.

Podle videí a fotografií z místa je zřejmé, že fanoušky po cestě z Edenu doprovázelo několik policistů. Právě ti následně vběhli mezi fanoušky, kteří chaoticky pobíhali nedaleko kolejiště a i mezi kolejemi.

„Při doprovázení fanoušků na vlak několik osob neuposlechlo výzev policistů a ohrožovali bezpečnost na trati tím, že vběhávali do kolejiště. Na místě byly tři osoby zajištěny a řešeny blokovými pokutami,“ hájí rozhodnutí policie pro Brněnský deník mluvčí pražské policie Richard Hrdina.

Na sociálních sítích ale poté několik fanoušků přiblížilo pohled z místa, který dodává kontext celé situaci. Pochod Zbrojováků narušila kolemjdoucí skupina příznivců „sešívaných“ a po krátkém incidentu policie zakročila.

„250 metrů do vlaku nebyla schopna policie udělat koridor k vlaku, ať můžeme nastoupit a jet pryč. Došlo k potkání se slávisty, kteří šli na svůj vlak. Jeden z nich chrstnul pivo. To vedlo k reakci Zbrojováků, do kterých pak najela policie na koních a naházela dělbuchy. Byli vytlačeni až na koleje. Když už policie demonstruje svou sílu, jak moc musí fanoušky oddělit, tak pak je nechá promíchat a na poslední chvíli je odděluje,“ vylíčil scénu fanouškovský účet Podcast FLINTA na síti X.

Poškozený vlak

Jízdu fanouškovským expresem, který před sobotní desátou hodino ráno vyrážel z Brna, podstoupilo celkem 660 příznivců. Podle informací redakce již během jízdy do Prahy hlásil dopravce (České dráhy) Zbrojovce i Slavii potíže. Fanoušci hostů se totiž postarali o výrazné poškození vlaku.

Soupravu tvořilo celkem devět vagonů – jeden vyhrazený pro rodiny, další pro fanoušky z řad ultras a zbývajících sedm vagonů bylo určeno pro veřejnost. Poškozených bylo nakonec šest z nich. Podle fotografií po příjezdu zničili Zbrojováci světla, okna, toalety nebo několik sedaček. Škodu na vlaku, který speciálně pro fanoušky vypravily České dráhy, společnost zjišťuje. Klub celou situaci bude s organizátory výjezdu řešit.

„Takové jednání jednoznačně odsuzujeme. Ničení cizího majetku nemá s podporou Zbrojovky nic společného. Poškozeným se omlouváme. Organizátoři výjezdu uhradí vzniklé škody v plné výši. Na úterním setkání s jejich zástupci budeme řešit konkrétní postup vůči viníkům i opatření, která pomohou podobným incidentům předejít. Výjezdu se zúčastnilo téměř 700 fanoušků. Jednání těchto jednotlivců nesmí zastínit podporu a slušné chování drtivé většiny z nich,“ uvedl na síti X ředitel komunikace Zbrojovky Tomáš Šusta.

Video placeholder
Toto video je součástí balíčku PREMIUM.
Odemkněte si exkluzivní obsah a videa!
Koupit
Chorý vystřelil výhru nad Zbrojovkou, ožívá Ayaosi a Šturm. Co zraněný Provod? • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Ml. Boleslav642015:614
3Olomouc741213:813
4Liberec64118:313
5Zbrojovka741210:913
6Jablonec53116:410
7Teplice631212:1210
8Plzeň623114:129
9Sparta630312:109
10Baník63034:109
11Hr. Králové52124:57
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín60065:130
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (7)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů