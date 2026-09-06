Hořký výjezd fanoušků Zbrojovky: fans nováčka nahnala policie do kolejí, řeší se i poničený vlak
- Fanoušci brněnské Zbrojovky během sobotního šlágru 6. kole Chance ligy zažili nejen hořkou prohru 0:4 na Slavii, ale zároveň museli řešit vlak poničený svými vlastními příznivci.
- Při pochodu hostujících fanoušků ke speciálnímu zápasovému vlaku se potkali podporovatelé jak Slavie, tak Zbrojovky. Ozbrojené složky pak pomocí obušků, dělobuchů nebo policistů na koních nahnaly fanoušky do kolejiště.
- České dráhy zároveň řeší poničený vlak vypravený speciálně pro hostující fanoušky - jedná se o rozbitá okna, dveře nebo světla.
Podle videí a fotografií z místa je zřejmé, že fanoušky po cestě z Edenu doprovázelo několik policistů. Právě ti následně vběhli mezi fanoušky, kteří chaoticky pobíhali nedaleko kolejiště a i mezi kolejemi.
„Při doprovázení fanoušků na vlak několik osob neuposlechlo výzev policistů a ohrožovali bezpečnost na trati tím, že vběhávali do kolejiště. Na místě byly tři osoby zajištěny a řešeny blokovými pokutami,“ hájí rozhodnutí policie pro Brněnský deník mluvčí pražské policie Richard Hrdina.
Na sociálních sítích ale poté několik fanoušků přiblížilo pohled z místa, který dodává kontext celé situaci. Pochod Zbrojováků narušila kolemjdoucí skupina příznivců „sešívaných“ a po krátkém incidentu policie zakročila.
„250 metrů do vlaku nebyla schopna policie udělat koridor k vlaku, ať můžeme nastoupit a jet pryč. Došlo k potkání se slávisty, kteří šli na svůj vlak. Jeden z nich chrstnul pivo. To vedlo k reakci Zbrojováků, do kterých pak najela policie na koních a naházela dělbuchy. Byli vytlačeni až na koleje. Když už policie demonstruje svou sílu, jak moc musí fanoušky oddělit, tak pak je nechá promíchat a na poslední chvíli je odděluje,“ vylíčil scénu fanouškovský účet Podcast FLINTA na síti X.
Poškozený vlak
Jízdu fanouškovským expresem, který před sobotní desátou hodino ráno vyrážel z Brna, podstoupilo celkem 660 příznivců. Podle informací redakce již během jízdy do Prahy hlásil dopravce (České dráhy) Zbrojovce i Slavii potíže. Fanoušci hostů se totiž postarali o výrazné poškození vlaku.
Soupravu tvořilo celkem devět vagonů – jeden vyhrazený pro rodiny, další pro fanoušky z řad ultras a zbývajících sedm vagonů bylo určeno pro veřejnost. Poškozených bylo nakonec šest z nich. Podle fotografií po příjezdu zničili Zbrojováci světla, okna, toalety nebo několik sedaček. Škodu na vlaku, který speciálně pro fanoušky vypravily České dráhy, společnost zjišťuje. Klub celou situaci bude s organizátory výjezdu řešit.
„Takové jednání jednoznačně odsuzujeme. Ničení cizího majetku nemá s podporou Zbrojovky nic společného. Poškozeným se omlouváme. Organizátoři výjezdu uhradí vzniklé škody v plné výši. Na úterním setkání s jejich zástupci budeme řešit konkrétní postup vůči viníkům i opatření, která pomohou podobným incidentům předejít. Výjezdu se zúčastnilo téměř 700 fanoušků. Jednání těchto jednotlivců nesmí zastínit podporu a slušné chování drtivé většiny z nich,“ uvedl na síti X ředitel komunikace Zbrojovky Tomáš Šusta.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|3
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|4
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|5
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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