ONLINE: Hradec - Sparta 2:1. Čihák protáhl Surovčíka, střelu z dálky vytáhl na roh
Fotbalisté pražské Sparty se v rámci sedmého kola Chance Ligy představí v Hradci Králové. V dresu Východočechů si proti svému bývalému klubu odbyde premiéru útočník Tomáš Čvančara, který v týdnu přišel na hostování z Mönchengladbachu. Letenští jsou po krachu v derby devátí, na vedoucí Slavii ztrácejí osm bodů. Uspějí na horké půdě Hradce, který je v domácím prostředí v lize zatím stoprocentní? Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
- 2:148.3%
- 2:221.4%
- 3:113.8%
- 3:26.1%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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