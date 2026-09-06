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ONLINE: Hradec - Sparta. Čvančara v základu! Napraví hosté ostudu z derby?

Brian Priske dává instrukce Adamu Karabcovi
Brian Priske dává instrukce Adamu KarabcoviZdroj: Zuzana Jarolímková / Sport
Loic Mbe Soh nastpupil v derby v základní sestavě
Loic Mbe Soh nastpupil v derby v základní sestavě
Loic Mbe Soh nastpupil v derby v základní sestavě
Adam Karabec oblékl v derby kapitánskou pásku
Tomáš Čvančara přestoupil do Hradce Králové
Tomáš Čvančara přestoupil do Hradce Králové
Tomáš Čvančara přestoupil do Hradce Králové
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté pražské Sparty se v rámci sedmého kola Chance Ligy představí v Hradci Králové. V dresu Východočechů si proti svému bývalému klubu odbyde premiéru útočník Tomáš Čvančara, který v týdnu přišel na hostování z Mönchengladbachu. Letenští jsou po krachu v derby devátí, na vedoucí Slavii ztrácejí osm bodů. Uspějí na horké půdě Hradce, který je v domácím prostředí v lize zatím stoprocentní? Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.

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Předpověď zápasu · Chance Liga · 7. kolo
Hradec Králové
ne 6. 9.
18:00
Sparta Praha
Pravděpodobnost výhry
Výhra Hr. Králové
Remíza
Výhra Sparta
Pravděpodobná skóre
  • 1:112.3%
  • 0:110.1%
  • 1:29.6%
  • 0:28.9%
Predikce aktualizována: 6. 9. 2026 16:59
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Plzeň623114:129
9Sparta630312:109
10Baník63034:109
11Hr. Králové52124:57
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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