ONLINE: Hradec - Sparta. Pražané po derby bojují o důležité body, nastoupí i Čvančara?
Fotbalisté pražské Sparty se v rámci sedmého kola Chance Ligy představí v Hradci Králové. V dresu Východočechů si může proti svému bývalému klubu odbýt premiéru útočník Tomáš Čvančara, který v týdnu přišel na hostování z Mönchengladbachu. Letenští jsou po krachu v derby devátí, na vedoucí Slavii ztrácejí osm bodů. Uspějí na horké půdě Hradce, který je v domácím prostředí v lize zatím stoprocentní? Zápas, který startuje v 18.00, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu.
- 1:112.3%
- 0:110.1%
- 1:29.6%
- 0:28.9%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|3
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|4
Liberec
|6
|4
|1
|1
|8:3
|13
|5
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|6
Jablonec
|5
|3
|1
|1
|6:4
|10
|7
Teplice
|6
|3
|1
|2
|12:12
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|6
|0
|0
|6
|5:13
|0
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