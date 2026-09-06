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SESTŘIH: Hradec - Sparta 2:1. Letenští jsou už desátí! Výhru zařídil Darida a Van Buren

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SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta 2:1. Další prohra Letenských, výhru trefili Darida a Van Buren • Zdroj: iSport.cz
Fotbalisté Hradce Králové slaví výhru nad Spartou
Fotbalisté Hradce Králové slaví výhru nad Spartou
Tomáš Čvančara
Slavící fotbalisté Hradce
Vladimír Darida
Tom Slončík z Hradce Králové padá po souboji s křídelníkem Sparty Josimarem Alcocerem
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ČTK, iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1:2 a v neúplné tabulce klesli na desátou příčku. Pražané si připsali již čtvrtou porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Východočeši se posunuli o bod před letenský celek na osmé místo. V prvním poločase skórovali domácí Vladimír Darida a Mick van Buren, před přestávkou snížil Adam Karabec. Ve druhém dějství se už skóre nezměnilo.

Sparta nedokázala napravit minulou porážku 0:3 doma v derby se Slavií. Pražané nebodovali teprve podruhé z posledních 19 ligových zápasů s Hradcem, na jeho stadionu však podruhé za sebou prohráli. Letenští zažívají nejhorší start do soutěže od roku 2005.

„Votroci“ po nedávném vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy s Panathinaikosem Atény zvítězili po pěti soutěžních utkáních, v týdnu v dohrávce v Brně podlehli Zbrojovce. Doma se jim však daří, na vlastním trávníku v lize poosmé po sobě naplno bodovali. Asistenci u vítězné branky měl při svém debutu za Hradec někdejší mistr se Spartou Tomáš Čvančara. Východočeši se v tabulce posunuli o bod před Pražany na osmé místo, navíc mají k dobru jeden odložený zápas.

Domácí nasadili novou posilu Čvančaru hned do základní sestavy. Útočník se v týdnu po třech letech vrátil do české ligy na hostování z Mönchengladbachu. Debut v dresu Sparty si odbyl Hoever, také nizozemský pravý obránce nastoupil v základní sestavě. Již ve třetí minutě dostal žlutou kartu.

Skóre otevřel Darida, zvýšil Van Buren

Východočeši začali velmi aktivně a po rohovém kopu a nacvičeném signálu se také brzy ujali vedení. Horák v 10. minutě přesně odcentroval, Darida zakončil z voleje a střelou o zem si otevřel střelecký účet v ligové sezoně.

Královéhradečtí jako by se inspirovali u slávistů v derby a vedení navýšili z rychlého protiútoku. Čvančara nebyl v jeho závěru sobec, naservíroval míč ještě lépe postavenému Van Burenovi a Nizozemec si v 25. minutě chladnokrevným zakončením připsal druhý gól do tabulky střelců.

Pražané se až za velmi nepříznivého stavu probrali a do přestávky aspoň snížili. Macek ve 36. minutě uvolnil Brunese, jeho ránu po zemi na zadní tyč ještě Zadražil vyrazil, ale dobíhající Karabec už snadno skóroval. Nový kapitán Sparty si po dvou proměněných penaltách připsal třetí gól v ligovém ročníku, první ze hry.

Trenér domácích Horejš nedlouho po zahájení druhého poločasu poslal na trávník dalšího obránce Petráška, který nastoupil k 50. utkání v české lize. Letenští měli po změně stran převahu, ale do větších šanci, z nichž by mohli aspoň vyrovnat, se nedostávali.

Podržet je navíc musel brankář Surovčík, který v 78. minut skvěle vyrazil Čihákovu hlavičku. Východočeši už náskok uhájili a zopakovali domácí vítězství 2:1 nad Spartou z minulé sezony. Pražané prohráli třetí ze čtyř venkovních zápasů v ligovém ročníku.

KonecLIVE
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Výsledek zápasu · Chance Liga · 7. kolo
Hradec Králové
ne 6. 9.
2:1
Konec
Sparta Praha
Jak jsme tipovali před zápasem
Výhra Hr. Králové
Remíza
Výhra Sparta
Pravděpodobná skóre před zápasem
  • 1:112.3%
  • 0:110.1%
  • 1:29.6%
  • 0:28.9%
Replay: jak se šance vyvíjely
⚽ 1:0⚽ 2:0⚽ 2:1
Predikce aktualizována: 6. 9. 2026 17:20
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
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