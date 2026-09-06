SESTŘIH: Hradec - Sparta 2:1. Letenští jsou už desátí! Výhru zařídil Darida a Van Buren
Fotbalisté Sparty prohráli v utkání 7. ligového kola v Hradci Králové 1:2 a v neúplné tabulce klesli na desátou příčku. Pražané si připsali již čtvrtou porážku v ročníku nejvyšší soutěže. Východočeši se posunuli o bod před letenský celek na osmé místo. V prvním poločase skórovali domácí Vladimír Darida a Mick van Buren, před přestávkou snížil Adam Karabec. Ve druhém dějství se už skóre nezměnilo.
Sparta nedokázala napravit minulou porážku 0:3 doma v derby se Slavií. Pražané nebodovali teprve podruhé z posledních 19 ligových zápasů s Hradcem, na jeho stadionu však podruhé za sebou prohráli. Letenští zažívají nejhorší start do soutěže od roku 2005.
„Votroci“ po nedávném vyřazení v závěrečném předkole Konferenční ligy s Panathinaikosem Atény zvítězili po pěti soutěžních utkáních, v týdnu v dohrávce v Brně podlehli Zbrojovce. Doma se jim však daří, na vlastním trávníku v lize poosmé po sobě naplno bodovali. Asistenci u vítězné branky měl při svém debutu za Hradec někdejší mistr se Spartou Tomáš Čvančara. Východočeši se v tabulce posunuli o bod před Pražany na osmé místo, navíc mají k dobru jeden odložený zápas.
Domácí nasadili novou posilu Čvančaru hned do základní sestavy. Útočník se v týdnu po třech letech vrátil do české ligy na hostování z Mönchengladbachu. Debut v dresu Sparty si odbyl Hoever, také nizozemský pravý obránce nastoupil v základní sestavě. Již ve třetí minutě dostal žlutou kartu.
Skóre otevřel Darida, zvýšil Van Buren
Východočeši začali velmi aktivně a po rohovém kopu a nacvičeném signálu se také brzy ujali vedení. Horák v 10. minutě přesně odcentroval, Darida zakončil z voleje a střelou o zem si otevřel střelecký účet v ligové sezoně.
Královéhradečtí jako by se inspirovali u slávistů v derby a vedení navýšili z rychlého protiútoku. Čvančara nebyl v jeho závěru sobec, naservíroval míč ještě lépe postavenému Van Burenovi a Nizozemec si v 25. minutě chladnokrevným zakončením připsal druhý gól do tabulky střelců.
Pražané se až za velmi nepříznivého stavu probrali a do přestávky aspoň snížili. Macek ve 36. minutě uvolnil Brunese, jeho ránu po zemi na zadní tyč ještě Zadražil vyrazil, ale dobíhající Karabec už snadno skóroval. Nový kapitán Sparty si po dvou proměněných penaltách připsal třetí gól v ligovém ročníku, první ze hry.
Trenér domácích Horejš nedlouho po zahájení druhého poločasu poslal na trávník dalšího obránce Petráška, který nastoupil k 50. utkání v české lize. Letenští měli po změně stran převahu, ale do větších šanci, z nichž by mohli aspoň vyrovnat, se nedostávali.
Podržet je navíc musel brankář Surovčík, který v 78. minut skvěle vyrazil Čihákovu hlavičku. Východočeši už náskok uhájili a zopakovali domácí vítězství 2:1 nad Spartou z minulé sezony. Pražané prohráli třetí ze čtyř venkovních zápasů v ligovém ročníku.
- 1:112.3%
- 0:110.1%
- 1:29.6%
- 0:28.9%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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