SESTŘIH: Hradec - Sparta 2:1. Letenští padli počtvrté v sezoně, Malšák kouzlil. Karabec: Šílený...
Tohle je problém pro Spartu i Briana Priskeho. Letenští fotbalisté padli podruhé v řadě, počtvrté v sezoně ze sedmi vystoupení, což je ostudné číslo. V Hradci Králové nezachytili úvod utkání, místní specialisté na domácí střety s pražskými S, je dostali do kolen. Votroci i s Tomášem Čavančarou v sestavě, mistrem ligy s rudými a čerstvou posilou z Mönchengladbachu, udolali Spartu 2:1. Je to jejich čtvrtý triumf v řadě při srovnání s největšími značkami na vlastním stadionu.
Zahráli zajímavě se Slavií, jenže dostali trojku. Pak přijeli do Hradce Králové, přičemž pražská S mají při cestě poslední měsíce kopřivku už ve chvíli, kdy míjí lázně na srdce, tedy Poděbrady. Na Malšáku totiž ti největší v poslední době prohrávají, což potkalo i Spartu podruhé za sebou.
Letenští padli pod Lízátky 1:2 a je nutné se ptát, jakým stylem mají v plánu zvládnout ligovou sezonu. V sedmi duelech totiž padli čtyřikrát (v Brně, Mladé Boleslavi, doma se Slavií a v Hradci) a během utkání i po něm letěl k hráčům z vyprodaného kotle jednoduchý ale vše vypovídající vzkaz: „Bojujte za Spartu.“
Jenže to nebylo vše. Fandové byli značně rozezlení. Ozvalo se: My chceme Spartu! Hráči, před nimiž stál o nějaké dva tři metry kapitán Adam Karabec, si pokřik vyslechli. Před ním však zazněl ještě jeden závažnější.
Priskeho domácí bída
Priske ven! Trenér s aurou vítěze postupně ztrácí popularitu, na dva tituly, k nimž Spartu dovedl, už totiž sedá prach. Místo stíhání Slavie v nové sezoně rudí klopýtají. Neúspěch v Lize mistrů s Lyonem je ještě tak nějak přijatelný, jenže v domácí soutěži je to velká bída.
Čtyři prohry ze sedmi utkání jsou jasný průšvih. Sparta nezvládá hlavně výjezdy. V Hradci prohrála potřetí ze čtyř cest ven. Uspěla jen na stadionu brněnského Artisu, který se jako nováček povolaný na poslední chvíli mezi smetánku rozkoukává.
„Není to dost, máme obrovský problém, je to prostě příliš,“ láteřil trenér Brian Priske. „Důvod je, že nejsme dostatečně dobří,“ přihodil.
S fanoušky promlouval kapitán Karabec, na tiskové konferenci pak klopil hlavu, ale odpovídal poměrně otevřeně. Vrátil se, aby Spartu pozvedl, zažívá však až hororový vstup do ročníku. „Je to šílený,“ začal zpověď. „Je to pro mě něco nového. Začít takovým stylem je složité. Budu se snažit na hřišti i mimo něj, abychom se z toho dostali. Fanoušci vyjádřili nesouhlas, který chápu, cítil jsem, že za kabinu tam mám jít a popovídat si s nimi.“
Jeho nadřízený logicky musí cítit pres, Sparta se potácí, pozici má rozkolíbanou. „Vlastně nevím, co na to mám odpovědět, přitom otázka je nasnadě. Když se nevyhraje, tak vzniká. Upřímně nad ní nepřemýšlím. Když vyhráváme, tak je práce snazší,“ uznal.
Co mu zbývalo?
Duel v Hradci se výrazně podobal tomu poslednímu ze září minulého roku. Votroci se rychle dostali do vedení. Kapitán Vladimír Darida využil signál po rohu. Spoluhráči stáhli soupeřovu obranu směrem k Jakubu Surovčíkovi, Daniel Horák kopl centr na nějakých třináct metrů od branky, kde ho trefil hradecký kapitán z voleje. „Máme hráče, který má vyrazit, ale neudělal to,“ litoval Karabec.
Darida se prosadil i před rokem. Tehdy rovněž skóroval, navíc se přimotal i k druhé vlastní brance. Rovněž tentokrát byl dominantní. V sezoně má už odkopáno dvanáct střetnutí, přitom absolvoval mistrovství světa i předlouhé cestování. Je to prostě mašina.
Výrazný debut posily
Druhou branku přidal Hradec po brejku. Trefil se Mick van Buren, kterému poslal balon Tomáš Čvančara. Posila z Mönchengladbachu se ihned postavila do základní sestavy. Není divu, je to velké jméno, ostatně mistr ligy se Spartou. V sezoně však zatím nenaskočil. „Po prvním tréninku jsme byli přesvědčeni, že bude hrát, měl chuť a viděli jsme nadstandardního hráče. Komunikovali jsme a řekli jsme si, že buď počkáme, nebo ho tam dáme a on řekl: Trenére, jdeme do toho. Cítil se připravený a zvládl to,“ popisoval Horejš.
Na druhou branku Sparta zareagovala. Karabec dorazil střelu Jonatana Brunese. Přes škobrtnutí však Hradec vedl zápas k dobrému konci. Sparta se nedostávala do šancí, měla jich mnohem méně než v minulém derby se Slavií. „Zastavili jsme jejich křídla a střed,“ zmínil trenér David Horejš Johna Mercada, Josimara Alcócera a Adama Karabce. „Tu výhru jsme potřebovali,“ doplnil. Důvodem je těžká série, kterou Hradec prožívá po vypadnutí v evropském poháru.
„Někdo říkal, že jsme Hradec zamkli, ale oni se zamkli sami, protože vedli 2:0. My jsme se nebyli schopni dostat do smysluplného zakončení. My všechno plníme napůl. Hrajeme pomalu, každý se proti nám stihne přesunout. Liga je vyrovnaná, ale nebylo by to tak, že by nás přehráli. Prohra je naše chyba, zkazili jsme si to sami,“ byl kritický Karabec.
Není divu, Sparta je na desáté ligové figuře. To je ostuda.
- 1:112.3%
- 0:110.1%
- 1:29.6%
- 0:28.9%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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