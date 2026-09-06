Vymění Zlín kouče? Hledám energii, přiznal Červenka. Pulkrab si asi zlomil zápěstí
Sedmá porážka, výsledková, herní i divácká deprese. Fotbal ve Zlíně nepěkně chřadne, záchrana Chance Ligy se začíná jevit jako sci-fi mise. Tentokrát si přijely pro body do Baťova města Teplice (1:3). I tohle trenér Bronislav Červenka ustojí? Sám funkci těžko položí. „Je to frustrující, ubíjející. Opakují se nám stejné věci, nedokážeme si s nimi poradit. Všechno se kazí, otáčí proti nám,“ hlesl kouč. „Energii hledám po každém zápase. Samozřejmě jsem skleslý, protože jsem za výsledky zodpovědný.“
Je dost možné, že v týdnu doplní realizační tým sportovní manažer Pavel Hoftych, který má s trénováním v lize bohaté zkušenosti. Navíc je primární problém v kvalitě hráčského kádru. „Beznaděj to určitě není. Ale říkáme si každé kolo, že musíme, musíme a nepřichází to,“ povzdechl si záložník David Machalík.
„První den po porážce je hrozný. Ale svět nekončí. Co bude příští týden, to nevím. Beru to tak, jak to je,“ reagoval Červenka, jenž se po utkání omluvil za výkony přímo na hřišti fanouškům. „Říkal jsem jim, že nás to všechny mrzí a ať nepřestanou fandit. Na kritiku mají právo,“ popsal debatu. K možnému posílení týmu se vyjadřovat nechtěl. Nejspíš proto, že se žádné nechystá.
Zlín ukázal, proč je v tabulce poslední a bez bodu. Snaha byla, až enormní. O to víc se však odkryly nedostatky ve finální fázi a absence herního sebevědomí. Trefit bránu nebo dát adresný centr bylo pro domácí v komorní atmosféře neřešitelným problémem.
Hostům naopak stačilo k vedení málo. Jedna rychlá, přesná akce. V době, kdy byl soupeř bez zraněného stopera Jakuba Koláře (vyhozené rameno) v deseti, poslal Matěj Radosta z křídla balon před branku, Matěj Pulkrab ho šikovně lízl a brankář Stanislav Dostál byl bezmocný. „Sebevědomí teď určitě chybí,“ přiznal Machalík, jenž nastoupil na podzim po zranění poprvé. „Prostě nám to teď nejde,“ ulevil si.
Nevím, od čeho se máme odrazit
Pro střelce, stejně jako pro Koláře, zápas záhy skončil. Pulkrab se po souboji s Machalíkem, jehož fauloval, také skácel na trávník a kňučel bolestí. Na divoké kopání nohama museli zareagovat zdravotníci a teplický útočník vzápětí opouštěl hřiště na nosítkách. Pokračoval do nemocnice a podle všeho má zlomené zápěstí.
Nejspíš se mu ulevilo, když zjistil, že i bez něj si tým poradil. Upřímně, nic velkého Tepličtí nepředvedli. Na neinvenčního soka to nicméně bohatě stačilo. Jejich výhru jistil střídající Tomáš Zlatohlávek, který se lehce uvolnil na hranici šestnáctky a trefil se po zemi k tyči. „Jsem strašně vděčný, že mi to tam spadlo. Čekal jsem na to dlouho. Jsem rád, že to v sobě pořád mám,“ konstatoval s úlevou Pulkrabův náhradník.
„Jsem vděčný za náš tým, že tak dřeme,“ pochvaloval si. Radost z jeho branky měl i kouč. Při Pulkrabově očekávané delší zdravotní pauze to bude vpředu hodně právě o „Zlatanovi“, který v lize před nedělí naposledy skóroval loni 29. března proti Pardubicím. Ještě v dresu Baníku. „Tím gólem se vykoupil, přejeme mu to,“ usmál se Zdenko Frťala. „Prožívá složité období. Musí hru zjednodušit. Dokázal, že nevěší hlavu a neskládá zbraně,“ dodal.
Zlín zkoušel všechno možné. Hned po gólu na 0:2 se vysunul na hrot stoper Jakub Černín, a vyplatilo se. Po sklepnutí od Kanua umístil balon mimo Trmalův dosah a zápletka byla na světě.
Ne na dlouho, Autova dorážka zblízka domácí definitivně zlomila. „Je to snad poprvé, co jsme přijeli do Zlína v roli favorita,“ poznamenal kouč Frťala. „Máme štěstí, že ostatní taky nebodují. Ale nevím, od čeho se teď máme odrazit. Takto to dál nejde,“ věděl zlínský Machalík, jeden z nejagilnějších aktérů poražených.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu