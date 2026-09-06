Liberec v derby ztrácel dech, pak přišly Fodrekovy tahy. Kozel o xG: Data nejsou všemocná
Má fotbal logiku? Jablonecký kouč Luboš Kozel během podještědského derby kroutil někdy hlavou tak, jako kdyby tomu odmítal věřit. Na papíře jeho hráči udělali vše dobře – zasypali soupeře z Liberce střelami, vytvořili si dobré šance, ale přesto odchází z prestižního zápasu fotbalové Chance Ligy poraženi. Důvod? Poločasové tahy libereckého trenéra Branislava Fodreka i trocha štěstí. „Nezachytili jsme změnu rozestavení,“ posteskl si domácí kouč po porážce 1:2.
I v podještědském derby platilo to, co na ostatních stadionech – zhruba v úvodních dvanácti minutách se aktivně nefandilo. A liberecké hráče, které na stadion jejich rivala přijel podpořit obří kotel fanoušků v bílém, jako kdyby to zaskočilo. Jen v prvních osmi minutách dvakrát zvonilo břevno po hlavičce Jana Suchana a dalekonosné ráně Vachtanga Čanturišviliho, průnik aktivního Suchana navíc musel vychytat Koubek.
Hráči hostů se na sebe zmateně koukali a Branislav Fodrek se rozzlobeně otáčel na lavičku. „Takový vstup jsme si rozhodně nepředstavovali. Byla to šance za šancí, byli jsme zaskočení. Naštěstí jsme to přežili,“ přiznal Vasil Kušej.
Pak se ale spustil hukot. Fanoušci Slovanu, kteří ve velkém počtu ovládli i západní „domácí“ tribunu, byli po celé utkání mohutně slyšet, dokonce si pomohli i pyrotechnickou show. Ne, že by to jejich borce extrémně nakoplo – štika této sezony Chance Ligy vypadala jako ryba na suchu. Jablonec více běhal, dostupoval a byl nebezpečnější. Hlavní postava – kamerunský Saidou Alioum.
„Takový typ hráč jsme sháněli, jsem rád, že přišel. I Garang Kuol nám takhle může pomoct, bohužel onemocněl. Začátky v novém klubu nejsou lehké, ale Saidou to zvládá,“ poznamenal Luboš Kozel.
Přes podsaditého křídelníka šla většina útoků, trápil Lukáše Hůlku i Josefa Koželuha, kteří se na něm marně a nepříliš organizovaně střídali. „Blíž!“ křičel znepokojeně Jan Bořil z tribuny na kolegy, kteří jablonecké posile ze Švédska nechávali prostor. Když si pak Alioum pohrál už poněkolikáté se soupeřem, přísedící Michael Rabušic se naštvaně plácl do stehen. Přesto nakonec tato liberecká skupinka na tribuně doplněná Theodorem Gebre Selassiem na konci zápasu slavila.
Jablonec padl přes dominanci
Velkou měrou to jde za Branislavem Fodrekem a jeho tahy. „Dovolím si říct, že to byl zatím náš nejhorší poločas. Pak jsme změnili rozestavení do čtyřobráncového systému, dali jsme Vasila na desítku,“ popisoval slovenský trenér. To nebylo vše. Stáhl plavajícího Koželuha a na Aliouma přesunul zkušeného Jana Mikulu, před něj křídelníka Patrika Dulaye. Už za pět minut se mohl plácat po ramenou – akci, kterou rozjel Mikula, dorazil drzým sólem právě Dulay.
„Věděli jsme, že ta změna rozestavení může přijít, ale nezachytili jsme to. Byli jsme opaření,“ litoval Kozel. „Měli jsme připravené dvě varianty – na liberecké 3-4-3 z první půle i na 4-2-3-1 z druhé půle. Hráči věděli, co mají dělat.“
Otupený Alioum se tak musel posléze přesunout na pravou stranu, kde v 70. minutě ideálně uklidil do sítě odražený míč a vyrovnal na 1:1. Od Jablonce se ale veškeré fotbalové štěstí odklonilo a Luboš Kozel musel jen zklamaně sledovat, jak krásná Kušejova rána zapadla za záda Jana Hanuše.
Derby tak skončilo ve všech statistikách a metrikách dominantní pro Jablonec, se třemi body ale odjížděli hosté. Na střely 26:6, na střely na bránu 7:3, držení míče 65 % ku 35 %, a z hlediska xG (očekávaných gólů) si domácí vytvořili šance o hodnotě 2,47. Slovan pouhých 0,31.
„Alespoň vidíte, že tato data nejsou všemocná. Nerozhodují o výsledku, jen zhruba ukazují, jak zápas vypadal a kolik šancí mužstvo má. Ale potřebujete i kvalitu v zakončení a to v těchto číslech vidět není,“ pousmál se Kozel. „Po Rangers jsme měli sebevědomí, možná proto nejsme tak zodpovědní dozadu. Dostáváme góly, které bychom podle mě dostat nemuseli. Po posvícení zkrátka přichází půst,“ řekl v referenci na to, že od chvíle, kdy jeho tým heroicky postoupil do ligové fáze Konferenční ligy, dvakrát v domácí soutěži ztratil.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|9
Sparta
|6
|3
|0
|3
|12:10
|9
|10
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|11
Hr. Králové
|5
|2
|1
|2
|4:5
|7
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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