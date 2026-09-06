Liberecký hrdina Kušej: Gól už jsem potřeboval. Odměny od Kanii? Bude to tučné...
Před týdnem si Vasil Kušej oddechl, proti Hradci zapsal asistenci a po utkání fotbalové Chance Ligy přiznal, že první bod po rozpačitém (a červeném) startu svého hostování v Liberci potřeboval. Nyní své angažmá posunul na další úroveň – vstřelil svůj první gól, navíc v podještědském derby, navíc vítězný, navíc krásný. „Jdu krok za krokem,“ zubil se nový hrdina Slovanu a těšil se na odměnu za výhru.
Jaké bylo vaše první podještědské derby?
„Přijeli jsme sem sebrat tři body, ale výkon nebyl optimální, tahali jsme za kratší konec. O poločase jsme si řekli, že jsme přežili a je to stále 0:0. Uklidnili jsme se. Poté, co jsme inkasovali gól na 1:1, se ukázala síla týmu a mentalita. Po tom gólu na 2:1 už jsme to zkušeně dohráli. Je to strašně cenné vítězství na hřišti hrozně kvalitního soupeře.“
Vyhrál šťastnější tým?
„Štěstí potřebujete, ale podle mě spíš rozhodla naše mentalita. Byli jsme odolnější.“
Jaké to je být hrdinou derby?
„Moc to pro mě znamená. Ten gól sám o sobě jsem potřeboval. Střílel jsem na zadní, viděl jsem, že brankář stojí víc na středu a podle jeho úkroku i trajektorie jsem viděl, že to tam spadne.“
Už jste skóroval v pražském i severočeském derby. Dá se to srovnat?
„Emoce jsou dost podobné, i když jsou to jiné zápasy. Asi jste viděli, že tu byla liberecká atmosféra, fanoušci skvěle fandili, byl to i pro ně velký zápas.“
Špinavé zápasy? Nejdůležitější body
Vracíte se do top formy? Z posledních zápasů máte 1+1...
„Jdu krok po kroku. Hlavně, že jsem na hřišti a pomáhám týmu. Cítím se lépe a lépe, ale pořád bych neřekl, že je to úplně optimální.“
Minule jste říkal, že si vás Jan Bořil kvůli bodům v kabině dobíral. Teď už asi přestane, že?
(směje se) „On v tom bude pokračovat pořád. Už v kabině mi teď říkal, že příští týden hrajeme s Boleslaví, že je to taky takové menší derby a musím dát gól. Nepřestane nikdy, pořád na mě tlačí.“
Jste druzí. Necítíte, že si na vás začnou všichni dávat větší pozor?
„Zápasy jsou ale dost odlišné. Tady Jablonec dominoval, většinu zápasu byl na balonu, ale my máme určitý herní styl a je pro nás extrémně důležité sbírat body, i když to třeba výkonnostně není nejlepší. Takové body jsou nejdůležitější. Pokud tým bude správně nastavený, takové špinavé zápasy budeme zvládat.“
Vypsali kovaní liberečáci v realizačním týmu nějaké odměny za derby?
„Nějaké odměny byly a my jsme si je vzali. Měli jsme něco vypsaného i od pana majitele, snad to bude připravené v kabině na místech. Pozdravuju ho, nebude to mít vůbec jednoduché.“ (směje se)
Prozradíte, co Ondřej Kania vypsal za odměnu?
„To si nechám pro sebe, bude to ale hodně tučný.“ (směje se)
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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