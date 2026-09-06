Priske ven, křičel kotel Sparty. Trenér po další prohře reagoval: Vím, že mám kvalitu
Postavil se před kotel hostů, ze kterého bylo slyšet: „Priske ven!“ Sparta se dostala do průšvihu, když v sedmém kole Chance Ligy prohrála na hřišti Hradce Králové 1:2. Z desátého místa ztrácí na vedoucí Slavii už OSM bodů! „Fanoušci vyjádřili svůj názor, což je v pořádku. Když nevyhráváte, křičí jméno trenéra a volají po tom, že má odejít. To je prostě součástí fotbalu,“ reagoval kouč.
Je vaše pozice v ohrožení?
„Vím, jak to ve fotbale chodí. Když prohrajete čtyři ze sedmi zápasů v klubu, jakým je Sparta, budou padat otázky ohledně trenéra. Nevím ale, co vám mám říct. Nemám tušení. Jako hlavní trenér bojuju o život každý den. A když se vyhrává, je to vždycky snadné. A pokud ne, pak existuje riziko, že vedení klubu se rozhodne pro někoho, kdo bude dělat mou práci líp. Já můžu říct jediné: Vím, že mám kvality, správný mindset a někde i klíč k tomu, abychom dosáhli úspěchu.“
Ale do sezony jste vstoupili špatně. Jak to prožíváte?
„Jsem samozřejmě taky frustrovaný a zklamaný z výsledku, kterého jsme dneska dosáhli. Nerad prohrávám, bolí nás to všechny. Soustředím se ale na proces a výkony. Chceme to napravit, hledáme řešení. Výsledky jsou samozřejmě špatné, ale musíme se dívat dopředu.“
Prohráli jste podobným způsobem jako před rokem. Z jakého důvodu?
„Máte pravdu, i tedy jsme inkasovali dva rychlé góly ze standardky a z rychlého přechodu do útoku, který jsme nezachytili. Když se vám tohle stano, těžko se do zápasu vracíte. A i když jsme v prvním poločase snížili, nedoáhli jsme na výsledek, který jsme si přáli.“
Co stojí za problémy týmu?
„Důvodů je víc, jedním z nich i taktika soupeře. Máme sedmdesát procent držení míče, i když to není náš cíl. Čelíme nízkému bloku, což je těžké pro naše kreativní hráče. Nemají prostor, aby převzali přihrávku a měli dostatek místa. Snažíme se najít řešení a dostávat je do lepších pozic.“
Jak jste reagovali během zápasu?
„Změnili jsme způsob, jakým rozehráváme. Celkovou strukturu hry. Opakovaně ale nejsme schopni předvést individuální kvalitu, kterou v sobě máme. Podařilo se nám to třeba v domácím zápase s Lyonem a v některých dalších zápasech na Letné. Musíme si ale přiznat, že v Brně, v Boleslavi nebo dneska v Hradci to zkrátka není dost dobré.“
Platí to i pro obranu, v níž nastoupili tři nováčci. Chybí jim lepší souhra?
„Možná ano, a je to logické. Když máte nový tým, nevyhnete se těžkostem. Vidíte to i u jiných týmů po celé Evropě. Nehledám ale výmluvy. Když se podíváte na Hradec, mají tým, který je dlouho pohromadě. U nás je plno nových tváří, i přesto si ale musíme vést lépe. Máme velký rozpočet, dostatečně dobrý kádr a přivedli jsme hráče za spoustu peněz. Budujeme nový stroj, ale i tak musíme vítězit a podávat dobré výkony. A to se nám zatím nedaří.“
Jakub Surovčík sice nechyboval při gólech, ale dostal jich už dvanáct. Uvažujete o změně?
„Nedostali jsme góly kvůli němu. Suro není problém, ten je spíš v ofenzivě. Samozřejmě chcete, aby podával lepší výkony, ale je to o celém týmu. Musíme si přiznat, že se nám nedaří předvádět to, co potřebujeme. Všichni se musí zlepšit. Suro dělá maximum, pracuje, i v Hradci předvedl několik těžkých zákroků, ale bohužel nepřinesly ani bod. Snaží se týmu pomoct.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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