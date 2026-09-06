Spartě hrozila červená, Alcócer se ohnal po Van Burenovi. Expert: Nedisciplinovanost!
Sparta má po sedmi kolech hodně problémů. V neděli na hřišti Hradce Králové (1:2) prohrála už čtvrtý zápas v ligové sezoně, navíc mohla přijít o nejproduktivnějšího hráče týmu. Josimar Alcócer se ve druhém poločase ohnal v souboji bez míče po Micku van Burenovi. Hlavní rozhodčí Marek Radina odpískal faul, spornou situaci nechal bez karetního trestu.
Hradečtí stále vedli o gól. Hosté se dostali k autovému vhazování, o které se postaral záložník Roman Macek. Ve vápně před brankářem Adamem Zadražilem se utvořily dvojice hráčů, na hraně šestnáctky se potkali Alcócer s Van Burenem.
Vysoký balon odhlavičkoval stoper Jakub Uhrinčať, přesto sparťané zůstali v držení míče, konkrétně Andrew Irving ho vrátil Mackovi. Mezitím Van Buren byl Alcócerovi nablízku, dvakrát ho postrčil do zad. Ne nijak intenzivně.
Jenže kostarického reprezentanta to naštvalo a pravou rukou se ohnal po hradeckém ofenzivním hráči, který zaznamenal v utkání druhý gól domácího celku. Po kontaktu spadl na zem, držel se za obličej a hlavní arbitr Radina se zpožděním pár sekund odpískal nedovolený zákrok.
Hradečtí v čele s Tomáši Petráškem a Čvančarou protestovali, ale Alcócer z toho vyvázl bez karty. Nezasáhl ani videorozhodčí Pavel Ochotnický. „Překvapilo mě, že se VAR do toho nepustil,“ poznamenal bývalý ligový útočník Václav Kadlec ve studiu Oneplay Sport. „Alcócer měl žlutou, mohla úplně v klidu přijít druhá,“ pokračoval.
Expert: Něco podobného jsme viděli u Chorého
Ano, jeden z nováčků ve Spartě obdržel první karetní napomenutí na konci 42. minuty, shodou okolností právě po faulu na Van Burena. Alcócer přerušil hru na polovině soupeře, když se Hradec rozjížděl k dalšímu z rychlých protiútoků.
Nesportovním chování přesně v čase 54:50 mohl Spartu oslabit v momentě, kdy usilovala o vyrovnání. „Bylo tam ohnání, trefil Van Burena do obličeje. Bylo to zbytečné. Něco podobného jsme viděli včera u Chorého,“ poukázal Kadlec na zásah slávisty do hlavy brněnského brankáře Adama Hrdiny. „Alcócer byl podrážděný,“ doplnil.
Víc emotivně na situaci reagoval druhý z televizních expertů. „Nechápu, jak si to může vůbec dovolit. Všude jsou kamery a on to udělá? Je to nedisciplinovanost,“ líčil Miroslav Matušovič, někdejší hráč Sparty.
Alcócer nakonec dohrál v 69. minutě, když přenechal místo na hřišti útočníkovi Matyáši Vojtovi.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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