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Spartě hrozila červená, Alcócer se ohnal po Van Burenovi. Expert: Nedisciplinovanost!

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SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta 2:1. Další prohra Letenských, výhru trefili Darida a Van Buren • Zdroj: iSport.cz
Slavící fotbalisté Hradce
Tomáš Čvančara
Vladimír Darida
Vladimír Darida
Tobias Guddal, stoper Sparty
Sudí Marek Radina
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Chance Liga
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Sparta má po sedmi kolech hodně problémů. V neděli na hřišti Hradce Králové (1:2) prohrála už čtvrtý zápas v ligové sezoně, navíc mohla přijít o nejproduktivnějšího hráče týmu. Josimar Alcócer se ve druhém poločase ohnal v souboji bez míče po Micku van Burenovi. Hlavní rozhodčí Marek Radina odpískal faul, spornou situaci nechal bez karetního trestu.

Hradečtí stále vedli o gól. Hosté se dostali k autovému vhazování, o které se postaral záložník Roman Macek. Ve vápně před brankářem Adamem Zadražilem se utvořily dvojice hráčů, na hraně šestnáctky se potkali Alcócer s Van Burenem.

Vysoký balon odhlavičkoval stoper Jakub Uhrinčať, přesto sparťané zůstali v držení míče, konkrétně Andrew Irving ho vrátil Mackovi. Mezitím Van Buren byl Alcócerovi nablízku, dvakrát ho postrčil do zad. Ne nijak intenzivně.

Jenže kostarického reprezentanta to naštvalo a pravou rukou se ohnal po hradeckém ofenzivním hráči, který zaznamenal v utkání druhý gól domácího celku. Po kontaktu spadl na zem, držel se za obličej a hlavní arbitr Radina se zpožděním pár sekund odpískal nedovolený zákrok.

Hradečtí v čele s Tomáši Petráškem a Čvančarou protestovali, ale Alcócer z toho vyvázl bez karty. Nezasáhl ani videorozhodčí Pavel Ochotnický. „Překvapilo mě, že se VAR do toho nepustil,“ poznamenal bývalý ligový útočník Václav Kadlec ve studiu Oneplay Sport. „Alcócer měl žlutou, mohla úplně v klidu přijít druhá,“ pokračoval.

Expert: Něco podobného jsme viděli u Chorého

Ano, jeden z nováčků ve Spartě obdržel první karetní napomenutí na konci 42. minuty, shodou okolností právě po faulu na Van Burena. Alcócer přerušil hru na polovině soupeře, když se Hradec rozjížděl k dalšímu z rychlých protiútoků.

Nesportovním chování přesně v čase 54:50 mohl Spartu oslabit v momentě, kdy usilovala o vyrovnání. „Bylo tam ohnání, trefil Van Burena do obličeje. Bylo to zbytečné. Něco podobného jsme viděli včera u Chorého,“ poukázal Kadlec na zásah slávisty do hlavy brněnského brankáře Adama Hrdiny. „Alcócer byl podrážděný,“ doplnil.

Víc emotivně na situaci reagoval druhý z televizních expertů. „Nechápu, jak si to může vůbec dovolit. Všude jsou kamery a on to udělá? Je to nedisciplinovanost,“ líčil Miroslav Matušovič, někdejší hráč Sparty.

Alcócer nakonec dohrál v 69. minutě, když přenechal místo na hřišti útočníkovi Matyáši Vojtovi.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
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