Čvančara: Hradec mi podal pomocnou ruku. Hovor s Priskem? Radši bez komentáře
Ve čtvrtek byl představen jako posila, v neděli byl v základní sestavě v duelu fotbalové Chance Ligy se Spartou, s níž slavil před třemi lety titul. Tomáš Čvančara, posila z Mönchengladbachu, přispěl k výhře Hradce nad rudými 2:1 asistencí na vítěznou branku Micka van Burena. Na place vydržel přes osmdesát minut.
Proč jste vlastně zvolil Hradec?
„Byla to rychlá akce. V Česku jsem byl od pondělí, řešili jsme i něco jiného, zahraničí, které ale nechci specifikovat. Ale po třech letech v cizině, které spousta lidí hodnotí, že nebyly úplně pozitivní, a je to pravda, jsme se s rodinou rozhodli, že se chceme vrátit do České republiky. Hradec mi podal pomocnou ruku, doufám, že jim to vrátím na hřišti.“
Měl jste jasno, že hned půjdete do zápasu?
„Trenér se mě zeptal, jak se cítím, jak vypadám po fyzické i psychické stránce. Období dvou měsíců bylo samozřejmě náročné, ale řekl jsem mu, že jsem připravený. Rozhodnutí ale bylo na něm. Nastoupil jsem po dlouhé době do zápasu od začátku proti výbornému týmu, proti výborným stoperům, takže to bylo náročné. Ale zvládli jsme to.“
V jakém jste byl vlastně postavení v Gladbachu?
„Trénoval jsem s A-týmem. Ale není jednoduché, když máte profesionální smlouvu a někdo vám řekne, že s vámi nepočítá. Nebudu skrývat, že jsem chtěl odejít, protože situace v Gladbachu nebyla ideální. Je pravda, že jsem byl už minulé léto iniciátorem toho odejít na hostování do Turecka.“
Proč dopadlo tak špatně?
„Mluvil se mnou trenér Emre Belözoğlu, bývalý hráč Interu Milán a Tottenhamu. Uvěřil jsem mu, ale on po týdnu, co jsem přišel, řekl, že se nechce spojovat s projektem, který Antalya nastavila, protože tam nejsou peníze. Bylo to úsměvné. Mělo to rychlý pád, tři nebo čtyři měsíce jsem nedostal výplatu. Na jaře přišel Celtic, tam to bylo krásné, mám nádherné vzpomínky, i když jsem se zranil. V Gladbachu se komplet vyměnilo vedení, je tam nový trenér, už v zimě se mnou nepočítali z finančních důvodů.“
Nemohl jste do Sparty? Prý jste mluvil s trenérem Brianem Priskem.
„To radši nechám bez komentáře.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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