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Čvančara: Hradec mi podal pomocnou ruku. Hovor s Priskem? Radši bez komentáře

Tomáš Čvančara v hradeckém dresu sleduje Jaroslava Zeleného u míče
Tomáš Čvančara v hradeckém dresu sleduje Jaroslava Zeleného u míčeZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Tomáš Čvančara v dresu Hradce Králové
Tomáš Čvančara
Tomáš Čvančara
Tobias Guddal přehlavičkoval Tomáše Čvančaru, útočníka Hradce Králové
Kouč Sparty Brian Priske během utkání v Hradci
Kouč Sparty Brian Priske během utkání v Hradci
Kouč Sparty Brian Priske během utkání v Hradci
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Jiří Fejgl
Chance Liga
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Ve čtvrtek byl představen jako posila, v neděli byl v základní sestavě v duelu fotbalové Chance Ligy se Spartou, s níž slavil před třemi lety titul. Tomáš Čvančara, posila z Mönchengladbachu, přispěl k výhře Hradce nad rudými 2:1 asistencí na vítěznou branku Micka van Burena. Na place vydržel přes osmdesát minut.

Proč jste vlastně zvolil Hradec?
„Byla to rychlá akce. V Česku jsem byl od pondělí, řešili jsme i něco jiného, zahraničí, které ale nechci specifikovat. Ale po třech letech v cizině, které spousta lidí hodnotí, že nebyly úplně pozitivní, a je to pravda, jsme se s rodinou rozhodli, že se chceme vrátit do České republiky. Hradec mi podal pomocnou ruku, doufám, že jim to vrátím na hřišti.“

Měl jste jasno, že hned půjdete do zápasu?
„Trenér se mě zeptal, jak se cítím, jak vypadám po fyzické i psychické stránce. Období dvou měsíců bylo samozřejmě náročné, ale řekl jsem mu, že jsem připravený. Rozhodnutí ale bylo na něm. Nastoupil jsem po dlouhé době do zápasu od začátku proti výbornému týmu, proti výborným stoperům, takže to bylo náročné. Ale zvládli jsme to.“

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SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta 2:1. Další prohra Letenských, výhru trefili Darida a Van Buren • iSport.cz

V jakém jste byl vlastně postavení v Gladbachu?
„Trénoval jsem s A-týmem. Ale není jednoduché, když máte profesionální smlouvu a někdo vám řekne, že s vámi nepočítá. Nebudu skrývat, že jsem chtěl odejít, protože situace v Gladbachu nebyla ideální. Je pravda, že jsem byl už minulé léto iniciátorem toho odejít na hostování do Turecka.“

Proč dopadlo tak špatně?
„Mluvil se mnou trenér Emre Belözoğlu, bývalý hráč Interu Milán a Tottenhamu. Uvěřil jsem mu, ale on po týdnu, co jsem přišel, řekl, že se nechce spojovat s projektem, který Antalya nastavila, protože tam nejsou peníze. Bylo to úsměvné. Mělo to rychlý pád, tři nebo čtyři měsíce jsem nedostal výplatu. Na jaře přišel Celtic, tam to bylo krásné, mám nádherné vzpomínky, i když jsem se zranil. V Gladbachu se komplet vyměnilo vedení, je tam nový trenér, už v zimě se mnou nepočítali z finančních důvodů.“

Nemohl jste do Sparty? Prý jste mluvil s trenérem Brianem Priskem.
„To radši nechám bez komentáře.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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