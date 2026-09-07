Sparta po Hradci: ostudný start i rozdíl ve střídání. Surovčík je pod ochranou
Devět bodů, desáté místo. A může být ještě hůř. Fotbalisté Sparty se dostali po posledním ligovém zápase v Hradci Králové (1:2) do průšvihu. „Náš problém je ofenziva,“ zdůraznil trenér Brian Priske. Za Letenské se trefil z dorážky Adam Karabec, ale další šance nepřicházely. Co všechno souboj s Východočechy ukázal?
Ostudný start
Fanoušci Sparty volali po konci trenéra Briana Priskeho. Důvod je jasný: prohra se Zbrojovkou (1:3), Mladou Boleslaví (0:2), Slavií (0:3) a Hradcem Králové (1:2). „Je to šílené,“ reagoval kapitán Adam Karabec.
Ano, Sparta prožila ostudný start do nové sezony, když v úvodních sedmi kolech brala pouze devět bodů. V ligové historii jich měla méně pouze v sezoně 1996/97, na což upozornil analytik Jakub Kadrnožka z datové společnosti Opta.
Letenští se momentálně nacházejí v tabulce na desátém místě, a pokud Baník získá ve středeční dohrávce aspoň bod na hřišti Jablonce, propadnou se až do skupiny o záchranu.
Sparta bez šancí
Největší šance Sparty skončila gólem, i když až na druhý pokus. Jonatan Brunes pálil v prvním poločase perfektně na zadní tyč, Adam Zadražil však ukázal, jakou má přes chybu v Brně formu v začátku sezony. Pro dorážku si ale doběhl kapitán Adam Karabec a snížil.
Druhá trefa se nekonala, proto Sparta prohrála.
„Někdo říkal, že jsme Hradec zamkli, ale oni se zamkli sami, protože vedli 2:0. My jsme se nebyli schopní dostat do smysluplného zakončení. My všechno plníme napůl. Hrajeme pomalu, každý se proti nám stihne přesunout. Liga je vyrovnaná, ale nebylo by to tak, že by nás přehráli. Prohra je naše chyba, zkazili jsme si to sami,“ byl kritický Karabec. „Náš problém je ofenziva,“ přidal se trenér Brian Priske.
Letenští v sedmi zápasech vstřelili třináct branek, jenže výrazně si pomohli čtyřbrankovými výhrami nad Artisem a Teplicemi.
Čvančara asistující
Před třemi lety slavil se Spartou titul, pak odešel do Mönchengladbachu. Tomáš Čvančara má za sebou tři rozporuplné sezony, po nichž se upsal Hradci Králové a hned na startu se postavil Letenským. „Byla to rychlá akce. V Česku jsem byl od pondělí, řešili jsme i něco jiného, zahraničí, které ale nechci specifikovat. Ale po třech letech v cizině, které spousta lidí hodnotí, že nebyly úplně pozitivní, a je to pravda, jsme se s rodinou rozhodli, že se chceme vrátit do České republiky,“ vykládal po utkání, v němž zapsal asistenci na vítěznou branku Micka van Burena.
Na place byl přes osmdesát minut, hrál na pozici číslo devět. Trenér David Horejš měl hned jasno, že ho nasadí. „Po prvním tréninku jsme byli přesvědčeni, že bude hrát, měl chuť a viděli jsme nadstandardního hráče. Komunikovali jsme a řekli jsme si, že buď počkáme, nebo ho tam dáme a on řekl: Trenére, jdeme do toho. Cítil se připravený a zvládl to,“ popisoval kouč. Vyplatilo se.
Surovčík pod ochranou
Reagoval poměrně podrážděně, i když dostal nevinnou otázku na výkon Jakuba Surovčíka. Podobně se však Brian Priske ozýval už v případě, kdy byly řešeny výkony Petera Vindahla, brankářská pozice je pro něj viditelně klíčová. Muži v rukavicích, které si se svým štábem vybere, aby plnili pozici sparťanské jedničky, mají ochranu.
I když nejsou tak pevní, jak by se čekalo.
Ne, Surovčík není hlavní důvod, proč Sparta klopýtá, to ne, jenže i v Hradci se ukázalo, že by sparťané potřebovali mít za sebou větší jistotu. „Ale Suro není náš problém, ten je v ofenzivě,“ rozohnil se Priske na tiskové konferenci. Podobně reagoval například v minulé sezoně po utkání v Olomouci, když dostal obdobný dotaz na Vindahla.
Každopádně Sparta už brankáře řešit nebude, uvidí se, jak dlouho bude mít Surovčík důvěru. V sedmi zápasech inkasoval dvanáctkrát, v lize je čtvrtý nejhorší.
Nevydařená střídání
Hradec udělal v 52. minutě překvapivý krok. Ze hřiště za stavu 2:1 odešel ofenzivní hráč Tom Slončík a místo něj naskočil urostlý stoper Tomáš Petrášek. Tím se změnila formace domácího celku. „Karabec se vysunul a Sparta hrála na dva útočníky. Dali jsme tam Petrase, abychom hráli tři na dva. Plán nám vyšel,“ pochvaloval si kouč Horejš.
Zato Priskeho zásahy do sestavy neměly nikterak pozitivní vliv na výkon mužstva. „Střídání se nepovedla,“ prohodil expert Václav Kadlec ve studiu Oneplay Sport. Nejprve došlo na Huga Sochůrka s Matějem Juráskem, následně na útočníka Matyáše Vojtu. „Nevstoupili do toho zápasu dobře,“ dodal Kadlec.
V 83. minutě nastoupili na trávník obránci Adam Ševínský a Martin Suchomel, i když Letenští stále dotahovali manko jednoho gólu. Možná se nabízelo nasadit ofenzivní hráče. „Jenže které?“ zeptal se další z expertů Miroslav Matušovič. Priske měl na lavici k dispozici už pouze Ebrima Singhateha, Santiaga Enemeho, Pavla Kadeřábka, Patrika Vydru a Viktora Vitályose.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|88%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
83%
14%
Viktoria Plzeň
|4%
|0%
77%
20%
Slovan Liberec
|2%
|0%
81%
17%
Jablonec
|1%
|0%
45%
39%
16%
Hradec Králové
|0%
|0%
43%
41%
16%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
43%
41%
17%
Mladá Boleslav
|1%
|0%
38%
42%
20%
Teplice
|0%
|1%
33%
43%
24%
Baník Ostrava
|0%
|1%
30%
42%
28%
Bohemians 1905
|0%
|2%
13%
36%
51%
Zbrojovka Brno
|0%
|3%
12%
35%
54%
Slovácko
|0%
|17%
11%
88%
Pardubice
|0%
|19%
9%
91%
Artis Brno
|0%
|23%
92%
Zlín
|0%
|34%
95%