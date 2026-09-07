ZLATÁ PÍŠŤALKA: Chorý i Alcócer unikli vyloučení, s nepenaltou měl Svědík pravdu, sudí chyboval
A zase se místo fotbalových výkonů řeší ty rozhodčích… 7. kolo Chance Ligy nabídlo hned několik sporných momentů, kdy sudí chybovali. Nejvíce se zlobí Zbrojovka, proti které Jan Beneš pískl pokutový kop, který neměl být. Za svůj výkon v Edenu si muž s píšťalkou odnesl nejnižší známku v tradiční rubrice Zlatá píšťalka. A co hodnocení jeho dalších kolegů?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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