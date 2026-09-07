Předplatné

ZLATÁ PÍŠŤALKA: Chorý i Alcócer unikli vyloučení, s nepenaltou měl Svědík pravdu, sudí chyboval

Michal Sadílek protestuje u rozhodčího Beneše
Michal Sadílek protestuje u rozhodčího BenešeZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Tomáš Chorý slaví svůj druhý gól do sítě Zbrojovky
Tomáš Chorý slaví svůj druhý gól do sítě Zbrojovky
Tomáš Chorý v bolestech
Jindřich Trpišovský diskutuje s rozhodčím Janem Benešem
Emmanuel Ayaosi slaví gól se Samuelem Isifem
Emmanuel Ayaosi slaví gól do sítě Zbrojovky
Jindřich Trpišovský diriguje své svěřence
27
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (18)

A zase se místo fotbalových výkonů řeší ty rozhodčích… 7. kolo Chance Ligy nabídlo hned několik sporných momentů, kdy sudí chybovali. Nejvíce se zlobí Zbrojovka, proti které Jan Beneš pískl pokutový kop, který neměl být. Za svůj výkon v Edenu si muž s píšťalkou odnesl nejnižší známku v tradiční rubrice Zlatá píšťalka. A co hodnocení jeho dalších kolegů?

Video placeholder
Chybná penalta po zákroku na Chorého v zápase se Zbrojovkou • iSport.cz

Video placeholder
Moment, který vyvolal diskuze: Chorý patičkou dohrál souboj s brankářem Zbrojovky • iSport.cz

Video placeholder
Květovo pouze žluté nakopnutí Malého v zápase v Olomouci • iSport.cz

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (18)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů