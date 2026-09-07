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Priske ztratil drajv, má naivně složený kádr. Co Svědíkův „masakr“ a Chorého hra s ohněm?

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Priske ztratil drajv, má naivně složený kádr. Co Svědíkův „masakr“ a Chorého hra s ohněm? • Zdroj: isport.tv
Tomáš Chorý slaví svůj druhý gól do sítě Zbrojovky
Tomáš Chorý slaví svůj druhý gól do sítě Zbrojovky
Tomáš Chorý v bolestech
Jindřich Trpišovský diskutuje s rozhodčím Janem Benešem
Jindřich Trpišovský diriguje své svěřence
Michal Sadílek protestuje u rozhodčího Beneše
Tomáš Chorý slaví proměněnou penaltu proti Zbrojovce
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Chance Liga
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Tým skládaný „za pochodu“, prohra v Hradci Králové, DESÁTÉ místo v probíhající ligové sezoně… fanoušci týmu z Letné těžce koušou tragický vstup do sezony. „Priskeho pozice? Myslím, že nový vítr je potřeba, Sparta je zacyklená sama v sobě,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „Brian Priske pracuje s naivně složeným kádrem, Sparta nemá ostré lokty,“ přidává se Bartoloměj Černík.

  • Jaký díl viny nese na současném stavu Tomáš Rosický – a proč se sám od sebe nikdy nezmění?
  • Byly stížnosti Martina Svědíka na penaltu v Edenu oprávněné?
  • Co další extempore Tomáše Chorého a jak je Slavia připravená na Ligu mistrů?
  • V čem se Baník musí bezpodmínečně zlepšit a proč Liberec vyhrál podještědské derby?

Ligu naruby včetně bonusové části si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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