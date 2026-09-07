Priske ztratil drajv, má naivně složený kádr. Co Svědíkův „masakr“ a Chorého hra s ohněm?
Tým skládaný „za pochodu“, prohra v Hradci Králové, DESÁTÉ místo v probíhající ligové sezoně… fanoušci týmu z Letné těžce koušou tragický vstup do sezony. „Priskeho pozice? Myslím, že nový vítr je potřeba, Sparta je zacyklená sama v sobě,“ říká v novém díle podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Jiří Fejgl. „Brian Priske pracuje s naivně složeným kádrem, Sparta nemá ostré lokty,“ přidává se Bartoloměj Černík.
- Jaký díl viny nese na současném stavu Tomáš Rosický – a proč se sám od sebe nikdy nezmění?
- Byly stížnosti Martina Svědíka na penaltu v Edenu oprávněné?
- Co další extempore Tomáše Chorého a jak je Slavia připravená na Ligu mistrů?
- V čem se Baník musí bezpodmínečně zlepšit a proč Liberec vyhrál podještědské derby?
Ligu naruby včetně bonusové části si pusťte na www.liganaruby.cz nebo v sekci iSport Premium.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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