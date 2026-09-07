Priskeho konec? Jeho postavení je nejisté, ale Sparta trenéra zatím (ne)řeší
Adam Karabec, nový kapitán, označil vstup fotbalistů Sparty do ligové sezony za šílený. Promluvil v neděli po osmé večer, zrovna musel kousat prohru 1:2 v 7. kole Chance Ligy v Hradci Králové, v tomto ročníku už čtvrtou v sedmi utkáních. Proto jsou Letenští desátí, na vedoucí Slavii sčítají manko osmi bodů. Přitom jí chtěli vyrvat titul, který drží dva roky… Jak moc je ohrožena pozice trenéra Briana Priskeho?
Proč ta otázka? Odpověď je jasná. Postavení kouče, který se do Sparty vrátil minulé léto, je rozhodně velmi nejisté. Výsledky jsou až trapné, hra s výjimkami kupříkladu v duelu s Lyonem významně drhne.
Objevují se taktické chyby, které by si mužstvo tak renomovaného odborníka nemělo dovolovat, například první hradecký gól, který vstřelil Vladimír Darida po jednoduše rozehraném rohovém kopu. Rudí reagovali jak žáčci.
„Vím, jak to ve fotbale chodí. Když prohrajete čtyři ze sedmi zápasů v klubu, jakým je Sparta, budou padat otázky ohledně trenéra. Nevím ale, co vám mám říct. Nemám tušení. Jako hlavní trenér bojuju o život každý den,“ vykládal pak Priske na tiskové konferenci v útrobách Finep Areny. „Když se vyhrává, je to vždycky snadné. A pokud ne, pak existuje riziko, že vedení klubu se rozhodne pro někoho, kdo bude dělat mou práci líp. Já můžu říct jediné: Vím, že mám kvality, správný mindset a někde i klíč k tomu, abychom dosáhli úspěchu,“ přesvědčoval.
Zvěsti se nepotvrdily
Jde o to, zda si to budou myslet také jeho nadřízení. V pondělí dopoledne se objevily zvěsti, že zasedlo celé představenstvo klubu, ale podle zdrojů Sportu se tak nestalo. Jeho místopředseda František Čupr byl totiž na jednání Ligové fotbalové asociace.
Je však jasné, že na Letné klid není, Priskeho pozice je hodnocena, i když podle všeho nedojde minimálně do sobotního ligového střetu s Jabloncem k radikální akci (mezitím ještě Sparta hraje pohár na Žižkově, což samozřejmě může mnohé změnit - logicky v případě neúspěchu).
„Briana zatím neřešíme,“ potvrdil toto info významný zdroj kolem Sparty.
Ve slově zatím se ale samozřejmě skrývají možnosti jiného rozhodnutí. Pro trenérův konec mluví výsledky, pro jeho setrvání úspěšná minulost a také fakt, že kádr pro sezonu se tvořil velmi turbulentně až v posledních týdnech, kdy kupříkladu přišli tři členové defenzivní čtveřice, již Priske využil v Hradci.
„Soustředím se na proces a výkony. Chceme to napravit, hledáme řešení. Výsledky jsou samozřejmě špatné, ale musíme se dívat dopředu,“ řekl trenér. Co jiného mu nakonec zbývá.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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