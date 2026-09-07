Předplatné

Priskeho konec? Jeho postavení je nejisté, ale Sparta trenéra zatím (ne)řeší

Video placeholder
SESTŘIH: Hradec Králové - Sparta 2:1. Další prohra Letenských, výhru trefili Darida a Van Buren • Zdroj: iSport.cz
Kouč Sparty Brian Priske během utkání v Hradci
Kouč Sparty Brian Priske během utkání v Hradci
Kouč Sparty Brian Priske během utkání v Hradci
Kouč Sparty Brian Priske po prohře v Hradci
Kouč Sparty Brian Priske po prohře v Hradci
Fotbalisté Hradce Králové slaví výhru nad Spartou
25
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (6)

Adam Karabec, nový kapitán, označil vstup fotbalistů Sparty do ligové sezony za šílený. Promluvil v neděli po osmé večer, zrovna musel kousat prohru 1:2 v 7. kole Chance Ligy v Hradci Králové, v tomto ročníku už čtvrtou v sedmi utkáních. Proto jsou Letenští desátí, na vedoucí Slavii sčítají manko osmi bodů. Přitom jí chtěli vyrvat titul, který drží dva roky… Jak moc je ohrožena pozice trenéra Briana Priskeho?

Proč ta otázka? Odpověď je jasná. Postavení kouče, který se do Sparty vrátil minulé léto, je rozhodně velmi nejisté. Výsledky jsou až trapné, hra s výjimkami kupříkladu v duelu s Lyonem významně drhne.

Anketa
Měl by Brian Priske skončit na lavičce Sparty?
Ano
Ne
Přihlásit se
Celkově 242 hlasů

Objevují se taktické chyby, které by si mužstvo tak renomovaného odborníka nemělo dovolovat, například první hradecký gól, který vstřelil Vladimír Darida po jednoduše rozehraném rohovém kopu. Rudí reagovali jak žáčci.

„Vím, jak to ve fotbale chodí. Když prohrajete čtyři ze sedmi zápasů v klubu, jakým je Sparta, budou padat otázky ohledně trenéra. Nevím ale, co vám mám říct. Nemám tušení. Jako hlavní trenér bojuju o život každý den,“ vykládal pak Priske na tiskové konferenci v útrobách Finep Areny. „Když se vyhrává, je to vždycky snadné. A pokud ne, pak existuje riziko, že vedení klubu se rozhodne pro někoho, kdo bude dělat mou práci líp. Já můžu říct jediné: Vím, že mám kvality, správný mindset a někde i klíč k tomu, abychom dosáhli úspěchu,“ přesvědčoval.

Zvěsti se nepotvrdily

Jde o to, zda si to budou myslet také jeho nadřízení. V pondělí dopoledne se objevily zvěsti, že zasedlo celé představenstvo klubu, ale podle zdrojů Sportu se tak nestalo. Jeho místopředseda František Čupr byl totiž na jednání Ligové fotbalové asociace.

Je však jasné, že na Letné klid není, Priskeho pozice je hodnocena, i když podle všeho nedojde minimálně do sobotního ligového střetu s Jabloncem k radikální akci (mezitím ještě Sparta hraje pohár na Žižkově, což samozřejmě může mnohé změnit - logicky v případě neúspěchu).

„Briana zatím neřešíme,“ potvrdil toto info významný zdroj kolem Sparty.

Předpověď týmu · Sezonní
Sparta Praha
Očekávané umístění:2. místo
83%Skupina o titul
14%Play off o umístění
2%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 7. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

Ve slově zatím se ale samozřejmě skrývají možnosti jiného rozhodnutí. Pro trenérův konec mluví výsledky, pro jeho setrvání úspěšná minulost a také fakt, že kádr pro sezonu se tvořil velmi turbulentně až v posledních týdnech, kdy kupříkladu přišli tři členové defenzivní čtveřice, již Priske využil v Hradci.

„Soustředím se na proces a výkony. Chceme to napravit, hledáme řešení. Výsledky jsou samozřejmě špatné, ale musíme se dívat dopředu,“ řekl trenér. Co jiného mu nakonec zbývá.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (6)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů