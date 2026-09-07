V lize končí další trenér! Červenka už nepovede Zlín, poslední tým převezme Hoftych
U fotbalistů Zlína skončil trenér Bronislav Červenka, uvedl klub na webu. Poslední tým ligové tabulky převzal sportovní manažer Pavel Hoftych. Červenka je druhým odvolaným koučem v ročníku nejvyšší soutěže, prvním byl Martin Hyský v Plzni.
Společně s Červenkou opustil realizační tým také asistent Lukáš Motal. Hoftychovým asistentem bude manažer mládeže Marek Kalivoda. „Vedení klubu se ke změně rozhodlo v reakci na nepovedený výsledkový vstup mužstva do nové ligové sezony. Cílem tohoto kroku je dát týmu nový impulz do dalších zápasů,“ uvedl klub.
„Ševci“ jsou po nedělní domácí porážce 1:3 s Teplicemi nadále bez bodu. Nepovedeným vstupem do sezony vyrovnali nelichotivý rekord samostatné české ligy, když stejně jako pražská Dukla v roce 2018 prohráli úvodních sedm kol. Hoftych by podle informací médií měl mužstvo vést do konce podzimu.
Podobná dvojrole jako v Olomouci
Červenka se ujal týmu na podzim 2023 po Pavlu Vrbovi. Mezi elitou ho sice nezachránil, v následující sezoně však Zlín suverénně ovládl druhou ligu a jako nováček nejvyšší soutěže pak obsadil 11. místo.
Devětapadesátiletý Hoftych má jako trenér na kontě 211 zápasů v první lize, v níž vedl Zlín, Bohemians Praha 1905, Liberec a Mladou Boleslav. Do Zlína se vrátil v manažerské funkci, kterou si již dříve vyzkoušel v Mladé Boleslavi a ve Viktorii Žižkov. Podobnou dvojroli zastává v Olomouci generální sportovní manažer Pavel Hapal, který je také trenérem prvoligového týmu Sigmy.
Hoftych je také bývalý obránce, v první lize odehrál 84 utkání a dal tři góly.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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