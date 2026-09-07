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V lize končí další trenér! Červenka už nepovede Zlín, poslední tým převezme Hoftych

Bývalý ligový trenér Pavel Hoftych přiznal, že střídáním hráčům tomu kolikrát uškodili
Bývalý ligový trenér Pavel Hoftych přiznal, že střídáním hráčům tomu kolikrát uškodiliZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Zlínský sportovní manažer Pavel Hoftych promluvil o nepovedeném startu do nové sezony
Sportovní ředitel Zlína Pavel Hoftych
Umět střídat hráčce je podle Pavla Hoftycha velká machrovina
Kouč Zlína Bronislav Červenka během utkání proti Teplicím
Trenér Bronislav Červenka ze Zlína
Trenér Bronislav Červenka řeší špatný vstup Zlína do sezony
Trenér Zlína Bronislav Červenka
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Bartoloměj Černík, iSport.cz
Chance Liga
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U fotbalistů Zlína skončil trenér Bronislav Červenka, uvedl klub na webu. Poslední tým ligové tabulky převzal sportovní manažer Pavel Hoftych. Červenka je druhým odvolaným koučem v ročníku nejvyšší soutěže, prvním byl Martin Hyský v Plzni.

Společně s Červenkou opustil realizační tým také asistent Lukáš Motal. Hoftychovým asistentem bude manažer mládeže Marek Kalivoda. „Vedení klubu se ke změně rozhodlo v reakci na nepovedený výsledkový vstup mužstva do nové ligové sezony. Cílem tohoto kroku je dát týmu nový impulz do dalších zápasů,“ uvedl klub.

„Ševci“ jsou po nedělní domácí porážce 1:3 s Teplicemi nadále bez bodu. Nepovedeným vstupem do sezony vyrovnali nelichotivý rekord samostatné české ligy, když stejně jako pražská Dukla v roce 2018 prohráli úvodních sedm kol. Hoftych by podle informací médií měl mužstvo vést do konce podzimu.

Podobná dvojrole jako v Olomouci

Červenka se ujal týmu na podzim 2023 po Pavlu Vrbovi. Mezi elitou ho sice nezachránil, v následující sezoně však Zlín suverénně ovládl druhou ligu a jako nováček nejvyšší soutěže pak obsadil 11. místo.

Devětapadesátiletý Hoftych má jako trenér na kontě 211 zápasů v první lize, v níž vedl Zlín, Bohemians Praha 1905, Liberec a Mladou Boleslav. Do Zlína se vrátil v manažerské funkci, kterou si již dříve vyzkoušel v Mladé Boleslavi a ve Viktorii Žižkov. Podobnou dvojroli zastává v Olomouci generální sportovní manažer Pavel Hapal, který je také trenérem prvoligového týmu Sigmy.

Hoftych je také bývalý obránce, v první lize odehrál 84 utkání a dal tři góly.

Předpověď týmu · Sezonní
Zlín
Očekávané umístění:16. místo
0%Skupina o titul
4%Play off o umístění
95%Skupina o záchranu
55%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 7. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
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  • Skupina o záchranu

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