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Priske je čitelný. Chybí plán B a na Spartě přichází na přetřes pozice trenéra

Tomáš Rosický a Brian Priske na tiskové konferenci Sparty
Tomáš Rosický a Brian Priske na tiskové konferenci SpartyZdroj: Pavel Mazáč (Sport)
Brian Priske v ShipEx Aréně
Brian Priske
Trenér Sparty Brian Priske
Matěj Jurásek (vlevo) a Hugo Sochůrek (vpravo) dostávají instrukce od Briana Priskeho
Trenér Sparty Brian Priske hecuje před derby fanoušky
Kouč Sparty Brian Priske
Kouč Sparty Brian Priske
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Jiří Fejgl
Chance Liga
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ANALÝZA SPORTU | Sparta si „vychutnává“ druhý nejhorší start v tuzemské lize. Sedm zápasů, čtyři prohry, herní propad. Jde o to, jaký vliv má na kvalitu složení kádru, potažmo jeho postupné doplňování, a jaký jeho vedení, tedy dopad kroků, které provádí trenér Brian Priske se svým štábem. V Hradci Králové, kde naposledy Letenští padli 1:2, i v derby se ukázalo, že takticky rozhodně v lize nekraluje. David Horejš i Jindřich Trpišovský ho strčili do kapsy.

Samozřejmě, Brian Priske má velmi dobrý argument, proč Sparta nešlape, jak se čekalo, čeká a čekat bude. Kádr skládal sportovní ředitel Tomáš Rosický – dle svého zvyku – postupně. Evropský trh, kam kouká nejraději, se po mistrovství světa rozjížděl pomalu, navíc on často licituje, ví, že při delším jednání může ušetřit. Nebo také získat jména, jež nebyla v úvodní části transferového okna dostupná.

Je to jeho letitá taktika, často (po právu) kritizovaná, na druhou stranu se od ní neodchyluje, jde zkrátka o jeho mantru.

Letos se projevila tak, že kupříkladu tři členové defenzivní čtyřky v sestavě proti Hradci Králové přišli v posledních týdnech. Tobias Guddal dorazil z Tromsö na začátku srpna, další stoper Loic Mbe Soh ze Saint Truidenu před necelými čtrnácti dny, pravý bek Ki-Jana Hoever z Wolverhamptonu ještě později.

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„Když máte nový tým, nevyhnete se těžkostem. Vidíte to i u jiných týmů po celé Evropě. Nehledám ale výmluvy. Když se podíváte na Hradec, mají tým, který je dlouho pohromadě. U nás je plno nových tváří, i přesto si ale musíme vést lépe,“ upozorňoval Priske. „Máme velký rozpočet, dostatečně dobrý kádr a přivedli jsme hráče za spoustu peněz. Budujeme nový stroj, ale i tak musíme vítězit a podávat dobré výkony. A to se nám zatím nedaří.“

Tady však polehčující okolnosti končí.

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