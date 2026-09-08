Priske je čitelný. Chybí plán B a na Spartě přichází na přetřes pozice trenéra
ANALÝZA SPORTU | Sparta si „vychutnává“ druhý nejhorší start v tuzemské lize. Sedm zápasů, čtyři prohry, herní propad. Jde o to, jaký vliv má na kvalitu složení kádru, potažmo jeho postupné doplňování, a jaký jeho vedení, tedy dopad kroků, které provádí trenér Brian Priske se svým štábem. V Hradci Králové, kde naposledy Letenští padli 1:2, i v derby se ukázalo, že takticky rozhodně v lize nekraluje. David Horejš i Jindřich Trpišovský ho strčili do kapsy.
Samozřejmě, Brian Priske má velmi dobrý argument, proč Sparta nešlape, jak se čekalo, čeká a čekat bude. Kádr skládal sportovní ředitel Tomáš Rosický – dle svého zvyku – postupně. Evropský trh, kam kouká nejraději, se po mistrovství světa rozjížděl pomalu, navíc on často licituje, ví, že při delším jednání může ušetřit. Nebo také získat jména, jež nebyla v úvodní části transferového okna dostupná.
Je to jeho letitá taktika, často (po právu) kritizovaná, na druhou stranu se od ní neodchyluje, jde zkrátka o jeho mantru.
Letos se projevila tak, že kupříkladu tři členové defenzivní čtyřky v sestavě proti Hradci Králové přišli v posledních týdnech. Tobias Guddal dorazil z Tromsö na začátku srpna, další stoper Loic Mbe Soh ze Saint Truidenu před necelými čtrnácti dny, pravý bek Ki-Jana Hoever z Wolverhamptonu ještě později.
„Když máte nový tým, nevyhnete se těžkostem. Vidíte to i u jiných týmů po celé Evropě. Nehledám ale výmluvy. Když se podíváte na Hradec, mají tým, který je dlouho pohromadě. U nás je plno nových tváří, i přesto si ale musíme vést lépe,“ upozorňoval Priske. „Máme velký rozpočet, dostatečně dobrý kádr a přivedli jsme hráče za spoustu peněz. Budujeme nový stroj, ale i tak musíme vítězit a podávat dobré výkony. A to se nám zatím nedaří.“
Tady však polehčující okolnosti končí.