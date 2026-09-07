Expert Ruman: Priske se mýlí, ale zvládne to otočit. Bohorovnost mě až vytáčí
V sedmém kole píše Sparta čtvrtou ligovou porážku a ztráta na lídra z Edenu stoupá na osm bodů. Pozice trenéra Briana Priskeho tak nemusí být vyloženě jistá. „Jsem přesvědčený o tom, že Priske a celý realizační tým má kvalitu, aby nepříznivou situaci otočil,“ říká v tradičním komentáři expert Sportu Petr Ruman. Hlavní trable podle něj mají Letenští při bránění. „Někdy mě jejich bohorovnost až vytáčí,“ pokračuje bývalý bundesligový hráč.
„Sparta znovu prohrála a start sezony má nahoru dolů. Střídá skvělé zápasy (Lyon, Teplice) a propadáky (Hradec, Boleslav). Trenér Priske říkal, že jejich problémem je útočná fáze. Já si ovšem myslím něco jiného. Podle mě je největším problémem rudých defenzíva.
Když už máte takové problémy dostat se přes soupeře, který stojí v hlubokém bloku, musí prostě fungovat zbytková obrana a být zcela stoprocentní. Sparta má kvalitu, aby nějaký gól dala, i když soupeř zaparkuje autobus před vlastní šestnáctkou. V nejhorším zápase musíte odehrát zápas bez branek.
Ofenzivní esa musí po ztrátě přepnout
Jenže u Sparty se opakuje lehkovážnost a nedůslednost v bránění, česká liga má kvalitu na to, aby tyto situace soupeři využili. Někdy mě jejich bohorovnost až vytáčí. Kdyby hráči chodili do všech defenzivních akcí na sto procent, gól podle mě nedostanou.