Hoftychův návrat. Jdu na palebné místo, říká (staro)nový kouč Zlína. Spáčil nepřijde
Nemyslel si, že se ještě někdy posadí na lavičku Zlína jako trenér. Ale je to tady. Sportovní manažer Pavel Hoftych po odvolání Bronislava Červenky přijal výzvu od majitele klubu Zdeňka Červenky a v úterý povede první trénink nejhoršího týmu fotbalové Chance Ligy. K ruce bude mít nového asistenta Marka Kalivodu, dosud šéftrenéra mládeže. V neděli pak čeká oba duel s Hradcem Králové. Přijdou první body? „Vystupuju z komfortní zóny a jdu na palebné místo,“ vystihl v rozhovoru pro iSport staronový kouč týmu z Baťova města.
Jak proběhlo vaše jmenování?
„V neděli po zápase s Teplicemi (1:3) jsme seděli s Broňou Červenkou a Zdeňkem Grygerou (viceprezidentem klubu) a v pondělí se rozhodlo, že se udělá změna. Debatovali jsme, že to do léta vezmu já. Těším se na interakci s kabinou. To jsem měl vždycky rád. V úterý nastupuju.“
Vy jste ale ve Zlíně trénovat nechtěl? S tím jste se do klubu jako sportovní manažer vracel.
„To je pravda. Ale byl jsem povolán do krizové situace a cítím spoluzodpovědnost. V kádru jsou hráči, které jsem přiváděl já. To mužstvo znám, mám k němu momentálně nejvíc informací. Je to vnímáno jako impuls. Co to přinese, to se uvidí. Většina realizačního týmu zůstává, se mnou přichází Marek Kalivoda.“
Bronislav Červenka v klubu končí úplně, anebo mu hned najdete místo třeba u mládeže?
„Končí.“
Má ten tým vůbec na víc?
„Beru objektivní příčiny. Na začátku sezony bylo hodně zraněných. Teď přichází doba, kdy se ti hráči dotrénovali. Myslím, že určitým restartem se z týmu dá vymáčknout víc. Nepodařilo se úplně ustálit sestavu a dostáváme hodně branek ze situací, kterým se dá zabránit. Je to takové klišé, ale od ničeho jiného než je zpevněná defenziva se odrazit nemůžeme.“
V čem bude váš přístup jiný?
„S Broňou jsme kamarádi, trénoval jsem ho. On je pedant, pracant. Žije tvrdou prací. Já občas dokážu některé věci víc odlehčit. Na různých štacích jsem nabyl zkušenosti, které se pokusím předat týmu. Jenom tlakem to nepůjde. Musíme na to jít i jinou rétorikou. Věřím, že hráči se můžou vrátit ke hře z loňského podzimu. Pro Zlín není jiná cesta než absolutní sebeobětování celého týmu. Konkurence je na přestupovém trhu jinde. My to musíme vyrovnat jinými zbraněmi.“
Co posily – třeba Jiří Spáčil z Olomouce?
„Sigma nám ho nepustí…Momentálně nevidíme na trhu hráče, kteří by byli lepší než ti naši.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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