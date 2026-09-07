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Hoftychův návrat. Jdu na palebné místo, říká (staro)nový kouč Zlína. Spáčil nepřijde

Zlínský sportovní manažer Pavel Hoftych promluvil o nepovedeném startu do nové sezony
Zlínský sportovní manažer Pavel Hoftych promluvil o nepovedeném startu do nové sezonyZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Sportovní ředitel Zlína Pavel Hoftych komentuje posily
Umět střídat hráčce je podle Pavla Hoftycha velká machrovina
Bronislav Červenka skončil na lavičce Zlína
Bronislav Červenka skončil na lavičce Zlína
Bronislav Červenka skončil na lavičce Zlína
Bronislav Červenka skončil na lavičce Zlína
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Nemyslel si, že se ještě někdy posadí na lavičku Zlína jako trenér. Ale je to tady. Sportovní manažer Pavel Hoftych po odvolání Bronislava Červenky přijal výzvu od majitele klubu Zdeňka Červenky a v úterý povede první trénink nejhoršího týmu fotbalové Chance Ligy. K ruce bude mít nového asistenta Marka Kalivodu, dosud šéftrenéra mládeže. V neděli pak čeká oba duel s Hradcem Králové. Přijdou první body? „Vystupuju z komfortní zóny a jdu na palebné místo,“ vystihl v rozhovoru pro iSport staronový kouč týmu z Baťova města.

Jak proběhlo vaše jmenování?
„V neděli po zápase s Teplicemi (1:3) jsme seděli s Broňou Červenkou a Zdeňkem Grygerou (viceprezidentem klubu) a v pondělí se rozhodlo, že se udělá změna. Debatovali jsme, že to do léta vezmu já. Těším se na interakci s kabinou. To jsem měl vždycky rád. V úterý nastupuju.“

Vy jste ale ve Zlíně trénovat nechtěl? S tím jste se do klubu jako sportovní manažer vracel.
„To je pravda. Ale byl jsem povolán do krizové situace a cítím spoluzodpovědnost. V kádru jsou hráči, které jsem přiváděl já. To mužstvo znám, mám k němu momentálně nejvíc informací. Je to vnímáno jako impuls. Co to přinese, to se uvidí. Většina realizačního týmu zůstává, se mnou přichází Marek Kalivoda.“

Bronislav Červenka v klubu končí úplně, anebo mu hned najdete místo třeba u mládeže?
„Končí.“

Má ten tým vůbec na víc?
„Beru objektivní příčiny. Na začátku sezony bylo hodně zraněných. Teď přichází doba, kdy se ti hráči dotrénovali. Myslím, že určitým restartem se z týmu dá vymáčknout víc. Nepodařilo se úplně ustálit sestavu a dostáváme hodně branek ze situací, kterým se dá zabránit. Je to takové klišé, ale od ničeho jiného než je zpevněná defenziva se odrazit nemůžeme.“

V čem bude váš přístup jiný?
„S Broňou jsme kamarádi, trénoval jsem ho. On je pedant, pracant. Žije tvrdou prací. Já občas dokážu některé věci víc odlehčit. Na různých štacích jsem nabyl zkušenosti, které se pokusím předat týmu. Jenom tlakem to nepůjde. Musíme na to jít i jinou rétorikou. Věřím, že hráči se můžou vrátit ke hře z loňského podzimu. Pro Zlín není jiná cesta než absolutní sebeobětování celého týmu. Konkurence je na přestupovém trhu jinde. My to musíme vyrovnat jinými zbraněmi.“  

Co posily – třeba Jiří Spáčil z Olomouce?
„Sigma nám ho nepustí…Momentálně nevidíme na trhu hráče, kteří by byli lepší než ti naši.“

Předpověď týmu · Sezonní
Zlín
Očekávané umístění:16. místo
0%Skupina o titul
4%Play off o umístění
95%Skupina o záchranu
55%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 7. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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