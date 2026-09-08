Ostrý jazyk, vyloučení a nyní volnost. Liberec opět odemkl Kušeje, aktivuje brzy opci?
Krok za krokem. Takhle mluvil nadšený liberecký Vasil Kušej o tom, jak nachází herní rytmus, kterým bavil ve Slavii a Mladé Boleslavi nejen diváky, ale i sám sebe. „Přijde mi, že má zase radost z fotbalu,“ poznamenal expert Petr Ruman, když viděl, jak rychlonohý ofenzivní fotbalista rozhodl krásným způsobem podještědské derby. Po více než půl roce trápení jsou Kušejovy superschopnosti opět odemčené. Je za tím i pozice na hřišti.
Kušej nikdy nebyl klasickým křídelníkem. Síla rodáka z Ústí nad Labem vždy zasvítila nejvíc v pozicích, kdy se hranice mezi krajním hráčem, záložníkem a útočníkem slévají – na pozici jedné z „desítek“ pod hrotem, nejlépe na levé straně ve formaci 3-4-3. Byť zvládl alternovat ve dvoučlenném útoku, nebo vyloženě přitisknut u levé lajny, trenéři David Holoubek i Andreas Brännström nejlépe věděli, že pozice desítky dává Kušejovi volnost, která je esencí jeho hry.
„Tihle hráči jsou někdy pro kouče složití. Můžete mít spoustu vlastních představ o tom, že právě TOHLE je váš fotbal. Ale pak se ukáže takový hráč, který má jiné přednosti. Není potřeba je zasadit nějak pevně do systému. Dejte jim prostor! A dokážou najednou rozhodnout zápas během deseti vteřin,“ popsal v rozhovoru pro Ligu naruby před dvěma roky svého bývalého svěřence právě Švéd Brännström.
Zvláště jeho závěrečná věta právě po podještědském derby rezonuje. Kušej dostal i méně než deset vteřin, přesto se mu otevřel prostor pro náramnou střelu. Datová společnost Wyscout ohodnotila hráčovu pozici k zakončení hodnotou 0,03 xG (očekávaných gólů). V překladu – gól z ní průměrný hráč vstřelí jednou ze tří tisíc pokusů. Kušej ale