Nejhorší útok ligy! Baník musí dozrát. Skuhravý: Nebudu pranýřovat hráče
Odjet s výpraskem 0:4 si herně nezasloužil, ale doplatil na smůlu, nekvalitu v koncovce a herní výkyvy. Baník tak po porážce v Mladé Boleslavi klesl do pásma skupiny o záchranu, které by se v tomto ročníku chtěl rozhodně vyhnout. Stabilní výkony se ovšem od mladého týmu s novým trenérem čekat nedají. „Asi se nám to nestalo naposledy, protože jsme ve fázi, kdy je to syrové a máme výkyvy,“ přiznal nespokojený trenér Roman Skuhravý.
Šest hráčů v základní sestavě do 23 let, včetně dvou teenagerů. K tomu náročný styl kouče Romana Skuhravého, který potřebuje čas, a ve formě hrající Boleslav jako soupeř. Když spočítáme celou rovnici, není ostravský výbuch takovým šokem a nikdo nemůže být překvapený, pokud se bude opakovat.
„Stačí se podívat na prvních deset kol Mladé Boleslavi v minulé sezoně a máte odpověď,“ pomohl si Skuhravý přirovnáním k nedělnímu soupeři, který před rokem předváděl zábavný fotbal, ale vinou děravé obrany bodová odměna dlouho přicházela jen po malých doušcích.
Mladý soubor Aleše Majera má za sebou víc než rok společné práce a působí daleko jistěji. Baníku sice povolil řadu šancí, gólman Jiří Floder chytil podle pokročilých statistik skoro gól nad očekávání a hosté třikrát mířili do tyče, přesto se nelze zbavit dojmu, že si Ostravští za nezdar můžou především sami.