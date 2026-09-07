Přestupové okno finišuje: klid v Edenu, Sigma stále vaří. Kdo ještě chystá překvapivé tahy?
Před rokem byl deadline day v Česku turbulentní. Na poslední chvíli s kádry zatřásly Pardubice, také Jablonec nebo Teplice. V úterý to zřejmě takové tóčo nebude, přesto o last minute přestupy či hostování ve fotbalové Chance Lize nemusí být nouze. Nevyřešené úkoly mají v Olomouci, rozhlíží se Zbrojovka, živo může být v předposledních Pardubicích. Vytáhne si ze Slavie někdo Youssouphu Sanyanga? A získá Plzeň ještě posilu do útoku?
Zlín
16. místo, 0 bodů
Koho potřebují: Jednoduše: hráče prakticky na všechny posty. Akutně schází tvořivá „desítka“, spolehlivý defenzivní záložník či útočník, schopný pravidelně skórovat.
Co se ještě může stát: Aby mohl Zlín dohnat manko a uvažovat o záchraně, potřeboval by rychle posílit. Klub však zvolil jinou cestu, a to výměnu kouče. V pondělí skončil Bronislav Červenka a na lavičku se posunul sportovní manažer Pavel Hoftych. Zásahy do hráčského kádru v plánu nejsou, Jiřího Spáčila odmítla uvolnit Olomouc. „Na trhu nejsou hráči, kteří by byli lepší než ti naši,“ sdělil Hoftych. K přestavbě a omlazení mužstva došlo už před sezonou, výsledky však dosud nenese.
Pardubice
15. místo, 2 body
Koho potřebují: Pardubice se pořád rozhlížejí, to se o nich ví. Problémové místo je v tuto chvíli v útoku, protože je zraněný kapitán Vojtěch Patrák. Takovou kvalitu však těžko seženete.
Co se ještě může stát: Sportovní ředitel Jiří Bílek přemýšlí spíše dlouhodobě, i když v posledních dnech udělal klub dva rychlé nákupy: přivedl silná jména do obrany, konkrétně Denise Halinského a Dávida Krčíka. Jinak tým potřebuje spíše klid a stabilizaci, změn bylo opět hodně, což už je vlastně pardubický kolorit.
Slovácko
14. místo, 3 body
Koho potřebují: „Nějaké posílení možné je. Pracujeme na tom,“ uvedl sportovní manažer Michal Kadlec. Primární sháňka je po ofenzivních hráčích. Ideální by bylo, kdyby Lukáš Vorlický zvládal čím dál větší minutáž.
Co se ještě může stát: Jeden až dva „kusy“ by přijít mohly. Nabízí se opět kooperace se spřízněnou Slavií. Schopný útočník by se hodil. Slovácko dalo v sedmi kolech jen pět gólů a tři hroťáci ani jeden. Nejlepším střelcem je dvougólový křídelník Paul Ndubuisi, obyčejně náhradník. „Útočníka hledáme,“ přiznal manažer Kadlec. Ani s brankáři nepanuje úplná spokojenost, ovšem pozice Milana Heči zůstává relativně pevná.
Artis Brno
13. místo, 4 body
Koho potřebují: Na trhu je nováček dravý, aktivní a štědrý. I během sezony. Majitel Igor Fait dělá ekonomicky maximum. Posledním úlovkem před zimní pauzou má být kvalitní útočník.
Co se ještě může stát: Po příchodech záložníků Alberta Labíka (Slavia) a Sebastiana Boháče (Plzeň) se intenzivně řešil poslední dílek do mozaiky. „Cílíme na útočníka. Pak bude kádr do zimy hotový,“ prohlásil trenér Roman Nádvorník. Ze Sigmy tak přichází John Paul Dembe. V hledáčku byl mimo jiné plzeňský náhradník Mohamed Toure. Produktivní hroťák je po odchodu problémového Jeana-Davida Beauguela skutečně potřeba, Senegalec Latyr Ndiaye sice bojuje, ale góly nedoručuje.
Bohemians
12. místo, 6 bodů
Koho potřebují: Jasně nejproblematičtějším postem je pravonohý stoper. Na této pozici je v kádru pouze David Heidenreich, jehož zdravotní karta ukazuje, že pouze na něj nelze spoléhat.
Co se ještě může stát: I přes problémy na začátku přípravy vypadají nyní Bohemians solidně. Určitě by pomohla jistota na postu stopera, ale jinde to nehoří. Přesto se dá čekat, že zrovna Klokani ještě na poslední chvíli jednu novou tvář přivítají. „Bavím se s Mírou Držmíškem (sportovním ředitelem) a jedno nebo dvě jména padají,“ poodkryl minulý týden trenér Jaroslav Veselý.
Baník Ostrava
11. místo, 9 bodů
Koho potřebují: Slezané sice vstřelili nejméně gólů ze všech (4), ale největší personální trabl je po zranění Vlasije Sinjavského na stranách. Sportovní úsek intenzivně shání komplexního wingbeka.
Co se ještě může stát: Fanoušci žádají příchod střelce, nicméně útočníků má trenér Roman Skuhravý dost. Spíš je potřebuje probudit, koncovka (nejen) proti Mladé Boleslavi byla žalostná. To i obranná fáze, ale do defenzivy dorazilo na Bazaly v létě x mužů. Je nutné vyladit systém a zbavit se individuálních kiksů. Prioritou je wingbek: Baník se vyptával například na Filipa Slavíčka ze Sigmy, ten ale nepřijde.
Sparta
10. místo, 9 bodů
Koho potřebují: Objevily se dotazy, zda nakonec nepřijde další gólman, Jakub Surovčík totiž zatím rozhodně není totální opora. Sparta má v tuto chvíli také jen dva klasické hrotové forvardy.
Co se ještě může stát: Na Letné (a Strahově) se spíš teď řeší, jak tým usadit, uklidnit, dát dohromady. Mužstvo se během léta totálně proměnilo, navíc příchody hráčů přímo do základní sestavy se konaly v celém okně, dokonce i v posledních dvou týdnech. Proto je velmi nepravděpodobné, že by byl kádr ještě doplněn.
Plzeň
9. místo, 9 bodů
Koho potřebují: Vedení Viktorie si uvědomuje nestabilitu na hrotové pozici, proto zkoušelo ze Slavie vykoupit Tomáše Chorého. Jasnou jedničku v útoku nemá. Prince Adu je nevyzpytatelný, Christophe Kabongo do role ještě nedorostl, Matěj Vydra je zraněný a Salim Lawal s Baboucarrem Faalem neukazují kvalitu.
Co se ještě může stát: Hlavně dozadu na poslední chvíli udělali zajímavé slovenské hráče, naopak odklonili „Hyského koníky“ Sebastiana Boháče do Artisu a Dávida Krčíka do Pardubic.
Hradec Králové
8. místo, 10 bodů
Koho potřebují: Všechny posty mají zdvojené, ale pořád se nelze zbavit dojmu, že při zranění Tomáše Wiesnera (po operaci chodí o berlích) chybí extra kvalita na pozici pravého wingbeka. Může zde hrát Jakub Kučera (ovšem také zraněný), ale nejde o jeho typický post. Na druhou stranu, Hradec po příchodu Tomáše Čvančary vysoko překročil plánovaný budget na posily. Nejspíš už nikdo nedorazí.
Co se ještě může stát: Nevytížený Lucas Kubr je v Kroměříži, Daniel Hodek zase ve Vlašimi u kouče Davida Střihavky. Do hry se nedostává Štěpán Ponikelský, ale toho Hradec používá pro potřeby rezervy. Do druhé ligy ho neuvolní. Kádr už nikdo jiný neopustí.
Jablonec
7. místo, 10 bodů
Koho potřebují: Vyloženě nutně nikoho, každopádně by se hodil ještě jeden střední záložník do rotace. Na pozici šest/osm nastupují jen tři muži a s pohárovou Evropou může nastat problém.
Co se ještě může stát: Nic velkého na severu Čech nečekejte. „Z hlediska příchodů máme splněno,“ zmínil v předchozím týdnu sám trenér Luboš Kozel. Méně vytížení hráči by pak mohli ještě koukat po vyšší minutáži na jiné adrese. Na pohárové soupisce například chybí levý obránce Eduard Sobol a střední záložník Roman Horák, který v aktuálním ročníku zatím odehrál jedinou minutu a nastupuje za třetiligové béčko.
Zbrojovka
6. místo, 13 bodů
Koho potřebují: Trenér Martin Svědík má rád široký, variabilní kádr. Po postupu za pochodu testuje, se kterými hráči může počítat mezi elitou. Určitě by nepohrdl posílením na krajích.
Co se ještě může stát: Klub nespí, po dostupné kvalitě by skočil. Zbrojovka si nechce pokazit skvělý start, uvědomuje si, že některé pozice nemá adekvátně zdvojené. Zatím to ale spíš vypadá, že někoho uvolní. Větší vytížení by uvítal útočník Oliver Velich, jenž bude po uzdravení Luckyho Ezeha zase až hroťákem číslo tři. Hledá se hostování pro Martina Gjorgievského, který se přes nabitý střed zálohy těžko dostane do sestavy. Odejít by mohl i jeden z brankářů.
Teplice
5. místo, 13 bodů
Koho potřebují: Zranění Matěje Pulkraba znamená ztrátu útočné jedničky. K tomu chybí na lavičce defenzivněji laděný box-to-box záložník. To by vyřešil přesun Michala Bílka, pak by ale byl potřeba pravý bek.
Co se ještě může stát: Zdenko Frťala před měsícem řekl, že by uvítal ještě dvě posily, což by se Sebastianem Pechem a možným příchodem útočníka Abdourahmana Badamosiho povedlo. U hráče estonského Paide zbývá zdravotní prohlídka. Zálohu či pravého beka mohl posílit Sebastian Boháč, ale Teplice nechtěly platit podobnou bombu jako Artis. Jinak je dle redakčních informací hotovo v rámci příchodů a zřejmě iv rámci odchodů. Robert Jukl se po absenci v letní přípravě a zápasech za béčko do kádru Sklářů vrátil.
Olomouc
4. místo, 13 bodů
Koho potřebují: Univerzální levonohý obránce Léo Borges vyřeší hned několik pozic, ale hodil by se ještě dynamický křídelník. Zkrátka někdo, kdo by se profilově podobal Danijelu Šturmovi.
Co se ještě může stát: Odchodem Jana Fialy na hostování do Slovácka a Johna Paula Dembeho do Artisu Brno pokračuje zužování kádru, Sigma řeší i vytížení pro Daria Grgiče. Matěj Mikulenka přestoupí po dlouhých jednáních do Liberce, řeší se ukončení smlouvy s Jakubem Elbelem. Marko Farji z Benátek nedorazí, ten si vybral Heerenveen. Ale ofenzivní křídlo se bude ladit až do úterní půlnoci.
Mladá Boleslav
3. místo, 14 bodů
Koho potřebují: Mohl by se hodit zkušený muž do středu pole jako náhrada za Romana Macka, ale nejde o nic zásadního. Mladíci zatím zátěž zvládají a Středočeši mají všechny posty zdvojené či ztrojené.
Co se ještě může stát: Boleslav si píská na třetím místě tabulky a na přestupovém trhu neočekává příliš hektický poslední den. Může se spíš obávat, zda si někdo movitější nepřijde pro některého z jejích hráčů ve výborné formě. „Nemám zprávu, že by někdo dal konkrétní nabídku na jakéhokoli našeho hráče,“ deklaroval v neděli kouč Aleš Majer, který žádné změny nečeká. Za vyšší minutáží by mohl zamířit nevyužívaný Penner nebo mladíci Teterja, Jinoch či Kolář.
Liberec
2. místo, 16 bodů
Koho potřebují: Na rozdíl od minulé sezony nemá kádr prakticky skulinku. Každý post je zdvojen kvalitou, typologicky chybí jen náhrady za krajní beky, ale kouč Branislav Fodrek si jistě poradí.
Co se ještě může stát:Slovan přivede ještě Matěje Mikulenku, půjde zřejmě o největší přestup závěrečného dne. Přitom už teď se na lavičku nevejde spousta „áčkařů“, kteří mohou jít hostovat, jako například Soliu Afolabi do Zbrojovky. Komplikovanou pozici má Daniel Rus (v lize 0 minut), Petr Juliš (27 minut) či Vojtěch Sychra (18 minut), Minimálně expardubický křídelník ale chce o místo v kádru bojovat. Aziz Kayondo, který je v kurzu, ani nečekaně jen střídající hráč Vojtěch Stránský v závěru období kádr neoslabí.
Slavia
1. místo, 17 bodů
Koho potřebují: Na papíře by se mistrovi hodilo vyztužení levého kraje obrany, kam se po vážném zranění vrací David Jurásek. Kayondo byl logickou volbou, dohoda ale nepřijde. Jinak je kádr nabušený po strop.
Co se ještě může stát: Klub si dal záležet, aby už žádné last minute posily nesháněl, své si vedení odvedlo s předstihem. Největším problémem posledních týdnů tak bylo zeštíhlování kádru, což se z velké části povedlo. Poslední jméno, které by mohlo opustit Eden, je Youssoupha Sanyang. Gambijský rychlík řešil zahraniční hostování poslední dva měsíce, Turecko ale nakonec nedopadlo. Pražané do něj investovali přes tři miliony eur a nutně potřebují, aby hrál. Namísto toho, aby strávil podzim v béčku, by ho chtěli udat v lize.
|Tým
|Mistr
|Přímý sestup
|O titul / play off / o záchranu
Slavia Praha
|88%
|0%
100%
Sparta Praha
|4%
|0%
83%
14%
Viktoria Plzeň
|4%
|0%
77%
20%
Slovan Liberec
|2%
|0%
81%
17%
Jablonec
|1%
|0%
45%
39%
16%
Hradec Králové
|0%
|0%
43%
41%
16%
Sigma Olomouc
|0%
|0%
43%
41%
17%
Mladá Boleslav
|1%
|0%
38%
42%
20%
Teplice
|0%
|1%
33%
43%
24%
Baník Ostrava
|0%
|1%
30%
42%
28%
Bohemians 1905
|0%
|2%
13%
36%
51%
Zbrojovka Brno
|0%
|3%
12%
35%
54%
Slovácko
|0%
|17%
11%
88%
Pardubice
|0%
|19%
9%
91%
Artis Brno
|0%
|23%
92%
Zlín
|0%
|34%
95%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu