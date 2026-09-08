Boháč v Artisu: Měl jsem být záloha za Červa. Nový trenér Kováč ho ale nechtěl
Brzy pochopil, že si pod Radoslavem Kováčem nezahraje. Stejně jako Dávid Krčík, další „kůň“ předchozího kouče plzeňských fotbalistů Martina Hyského. O nabídky k práci nicméně neměl Sebastian Boháč (24) nouzi. Z několika možností si vybral brněnský Artis, připraven bude už na sobotní derby se Zbrojovkou. „Trenér Kováč mi řekl, že se mnou nepočítá,“ přiznal záložník v rozhovoru pro iSport.
Jak se zrodil váš odchod z Plzně, kde jste odehrál jediný zápas?
„Po konci trenéra Hyského jsem pociťoval, že šance, abych si v Plzni zahrál, se zmenšila. To mi potom potvrdil i trenér Kováč. Řekl, že se mnou nepočítá. Museli jsme s agenturou hledat nějaké rychlé řešení. Z klubů, které měly zájem, jsem si zvolil Artis. O záchranu nemám obavy. Musíme bojovat jako jeden muž, táhnout za stejný provaz. Pak to bude všechno v pohodě.“
Nováček nabízí dobré finanční podmínky. Hrálo roli ještě něco?
„Hlavně to, že budu mít větší možnost hrát. Je tu Labas (Albert Labík), se kterým jsem byl ve středu zálohy už v Karviné. Nějaká chemie mezi námi je. Tým je dobře složený. Jsou tu i Kája Pojezný a Papalelé, ty taky znám. Pro mě je nejlepší varianta střed zálohy. Na tuto pozici mě brala i Plzeň, měl jsem být záloha za Červa. To nějak nevyšlo…Byl jsem z toho trošku smutný.“
Tahle štace celkově nevyšla…
„Šel jsem tam s tím, že možná nebudu pravidelně hrát a že to pro mě bude složité období. Poprvé jsem byl daleko od rodiny. Ale jsem rád za šanci, kterou jsem tam dostal. Bohužel jsem ji nedokázal pořádně chytit. I tak musím Plzni poděkovat za to, jak se ke mně chovala. Posunul jsem se zase někam jinam.“
Celý obchod se prý domluvil už před víkendem. Ale proti Plzni byste v sobotu stejně hrát nemohl, že?
„Věděli jsme, že to Plzeň nepovolí.“
Nejste jediný, kdo přišel do Viktorie z Karviné a po výměně trenéra musel skončit. Náhoda?
„Jo, je to zajímavé. Nevím, co si o tom mám myslet. Jestli to bylo o kvalitě…Odešel i Dávid Krčík, jehož nenapsali na soupisku pro evropské poháry. Do týmu přišli noví kluci ze Slovenska – Vavro a Pališčák. Já už jsem jel ve čtvrtek do Brna. Měl jsem lehké problémy s tříslem, takže jsem stejně předtím netrénoval.“
Co vám ukázal sobotní duel s Plzní (0:3)?
„Herně to špatné určitě nebylo. Nevím, co udělal Artis VARu, že všechna rozhodnutí jdou proti nim. (úsměv) Ten zápas se mi líbil. Bylo to dynamické, padaly góly. Díval jsem se z tribuny. S klukama z Plzně jsme se jenom pozdravili a popřáli si hodně štěstí. Rozloučili jsme se přátelsky. V neděli jsem hrál za béčko Artisu, abych měl po delší době zápasovou zátěž.“
Jaké to bylo v MSFL?
„Trenéra Páníka jsem znal z Baníku, když tam působil v mládeži a já jsem byl ještě v žácích. Konečně jsem si pod ním taky zahrál. Na sebevědomí s míčem to bylo ve třetí lize skvělé. Povedlo se mi i dát gól. S klukama se mi hrálo dobře.“
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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