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Boháč v Artisu: Měl jsem být záloha za Červa. Nový trenér Kováč ho ale nechtěl

Sebastian Boháč (druhý zprava) ještě v dresu Plzně
Sebastian Boháč (druhý zprava) ještě v dresu PlzněZdroj: Profimedia
Sebastian Boháč přestoupil do Artisu
Sebastian Boháč ještě v dresu Karviné
Sebastian Boháč ještě v dresu Karviné
Sebastian Boháč ještě v dresu Karviné
Sebastian Boháč ještě v dresu Karviné
Sebastian Boháč ještě v dresu Karviné
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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Brzy pochopil, že si pod Radoslavem Kováčem nezahraje. Stejně jako Dávid Krčík, další „kůň“ předchozího kouče plzeňských fotbalistů Martina Hyského. O nabídky k práci nicméně neměl Sebastian Boháč (24) nouzi. Z několika možností si vybral brněnský Artis, připraven bude už na sobotní derby se Zbrojovkou. „Trenér Kováč mi řekl, že se mnou nepočítá,“ přiznal záložník v rozhovoru pro iSport.

Jak se zrodil váš odchod z Plzně, kde jste odehrál jediný zápas?
„Po konci trenéra Hyského jsem pociťoval, že šance, abych si v Plzni zahrál, se zmenšila. To mi potom potvrdil i trenér Kováč. Řekl, že se mnou nepočítá. Museli jsme s agenturou hledat nějaké rychlé řešení. Z klubů, které měly zájem, jsem si zvolil Artis. O záchranu nemám obavy. Musíme bojovat jako jeden muž, táhnout za stejný provaz. Pak to bude všechno v pohodě.“

Nováček nabízí dobré finanční podmínky. Hrálo roli ještě něco?
„Hlavně to, že budu mít větší možnost hrát. Je tu Labas (Albert Labík), se kterým jsem byl ve středu zálohy už v Karviné. Nějaká chemie mezi námi je. Tým je dobře složený. Jsou tu i Kája Pojezný a Papalelé, ty taky znám. Pro mě je nejlepší varianta střed zálohy. Na tuto pozici mě brala i Plzeň, měl jsem být záloha za Červa. To nějak nevyšlo…Byl jsem z toho trošku smutný.“

Tahle štace celkově nevyšla…
„Šel jsem tam s tím, že možná nebudu pravidelně hrát a že to pro mě bude složité období. Poprvé jsem byl daleko od rodiny. Ale jsem rád za šanci, kterou jsem tam dostal. Bohužel jsem ji nedokázal pořádně chytit. I tak musím Plzni poděkovat za to, jak se ke mně chovala. Posunul jsem se zase někam jinam.“

Předpověď týmu · Sezonní
Artis Brno
Očekávané umístění:15. místo
1%Skupina o titul
8%Play off o umístění
92%Skupina o záchranu
44%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 8. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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Celý obchod se prý domluvil už před víkendem. Ale proti Plzni byste v sobotu stejně hrát nemohl, že?
„Věděli jsme, že to Plzeň nepovolí.“

Nejste jediný, kdo přišel do Viktorie z Karviné a po výměně trenéra musel skončit. Náhoda?
„Jo, je to zajímavé. Nevím, co si o tom mám myslet. Jestli to bylo o kvalitě…Odešel i Dávid Krčík, jehož nenapsali na soupisku pro evropské poháry. Do týmu přišli noví kluci ze Slovenska – Vavro a Pališčák. Já už jsem jel ve čtvrtek do Brna. Měl jsem lehké problémy s tříslem, takže jsem stejně předtím netrénoval.“

Co vám ukázal sobotní duel s Plzní (0:3)?
„Herně to špatné určitě nebylo. Nevím, co udělal Artis VARu, že všechna rozhodnutí jdou proti nim. (úsměv) Ten zápas se mi líbil. Bylo to dynamické, padaly góly. Díval jsem se z tribuny. S klukama z Plzně jsme se jenom pozdravili a popřáli si hodně štěstí. Rozloučili jsme se přátelsky. V neděli jsem hrál za béčko Artisu, abych měl po delší době zápasovou zátěž.“

Jaké to bylo v MSFL?
„Trenéra Páníka jsem znal z Baníku, když tam působil v mládeži a já jsem byl ještě v žácích. Konečně jsem si pod ním taky zahrál. Na sebevědomí s míčem to bylo ve třetí lize skvělé. Povedlo se mi i dát gól. S klukama se mi hrálo dobře.“

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
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