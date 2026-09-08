Čvančarův „bundesligový“ plat v Hradci: klub si to může dovolit, část jde za Němci
Zaujal. A ne jen asistencí na gól Micka van Burena, který se nakonec při zápase fotbalistů Hradce Králové proti Spartě (2:1) ukázal jako vítězný. „Moc se mi proti Spartě líbil,“ říká v bonusové části nového dílu podcastu Liga naruby redaktor deníku Sport a webu iSport.cz Radek Špryňar na adresu Tomáše Čvančary. Vytáhlý forvard je zároveň s přehledem dosud nejnákladnější posilou v historii východočeského klubu: „Chci to Hradci vrátit,“ hlásil po zápase přesvědčivě sám 26letý hráč, zapůjčený na východ Čech z německé Borussie Mönchengladbach.
„A co ten Čvančara, kolik teda bere? Pojďme na komoru – lidi to zajímá,“ hecoval Špryňara v bonusu Ligy naruby jeho kolega Michal Kvasnica. „Hm, to je fakt bundesligový plat,“ pokýval hlavou Bartoloměj Černík, když údajná částka měsíční gáže nové hradecké posily padla.
„Když šel Čvančara na hostování do Celtiku, tak prý Celtic převzal kompletně jeho plat z Mönchengladbachu,“ říká Špryňar: „Teď Borussia platí víc než polovinu měsíční výplaty, ale pořád je to pro Hradec zátěž. Na druhou stranu si myslím, že Votroci se dostali do pozice týmu, který si tohle může dovolit,“ naráží redaktor deníku Sport a webu iSport.cz na movitého královéhradeckého majitele Ondřeje Tomka.
- O jakou částku tedy jde?
- Jak útočníka, kterého předchází pověst bouřliváka, přijme hradecká kabina plná zkušených veteránů?
- Jak je Slavia personálně připravena na Ligu mistrů?
- A co konec letního přestupového termínu v Česku?
Podívejte se na bonusovou část nového dílu podcastu Liga naruby.