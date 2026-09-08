Brazilec na Hané, „last minute“ posily, Hoftych ke kormidlu. Co zákulisí přestupu Mikulenky?
Ne, závěrečný den českého přestupového období nemá takový říz jako v Anglii, přesto se ještě v úterý některé kluby pokusily a pokouší na trhu sehnat či prodat zajímavé hráče. Právě „deadline day“ v Olomouci, Ostravě či Liberci, kam zamířil Matěj Mikulenka, je jedním z hlavních motivů nového dílu Ligy naruby ZOOM. Tématem bude i zajímavý brazilský bek Léo Borges, který do Sigmy zamířil ze Štětína. „Všiml jsem si ho v datech už někdy minulý podzim,“ popisuje redaktor Bartoloměj Černík. S kolegou Michalem Kvasnicou probírají i (ne)překvapivý přesun Pavla Hoftycha na lavičku Zlína. „Kdo by se tam teď hrnul?“ shodují se oba.
Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Plzni či Spartě. Mnohem více se řeší boj o poslední vstupenku do Evropy, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga.
Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18.00 na liganaruby.cz či v placené sekci Premium na webu iSport.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
- Skupina o titul
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