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Brazilec na Hané, „last minute“ posily, Hoftych ke kormidlu. Co zákulisí přestupu Mikulenky?

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Brazilec na Hané, „last minute“ posily, Hoftych ke kormidlu. Co zákulisí přestupu Mikulenky? • Zdroj: iSport.cz
Nová posila Sigmy Léo Borges
Nová posila Sigmy Léo Borges
Nová posila Sigmy Léo Borges
Léo Borges
Léo Borges
Léo Borges
Matěj Mikulenka z Olomouce
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TV iSport
Chance Liga
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Ne, závěrečný den českého přestupového období nemá takový říz jako v Anglii, přesto se ještě v úterý některé kluby pokusily a pokouší na trhu sehnat či prodat zajímavé hráče. Právě „deadline day“ v Olomouci, Ostravě či Liberci, kam zamířil Matěj Mikulenka, je jedním z hlavních motivů nového dílu Ligy naruby ZOOM. Tématem bude i zajímavý brazilský bek Léo Borges, který do Sigmy zamířil ze Štětína. „Všiml jsem si ho v datech už někdy minulý podzim,“ popisuje redaktor Bartoloměj Černík. S kolegou Michalem Kvasnicou probírají i (ne)překvapivý přesun Pavla Hoftycha na lavičku Zlína. „Kdo by se tam teď hrnul?“ shodují se oba.

Zoom navazuje na pondělní Ligu naruby a rozebírá témata, na která nebyl v hlavním díle prostor. Redaktory Michala Kvasnicu s Bartolomějem Černíkem zde neuslyšíte dlouho mluvit o Slavii, Plzni či Spartě. Mnohem více se řeší boj o poslední vstupenku do Evropy, prostředek ligové tabulky, barážové příčky i úplné dno. A taky druhá liga.

Nový kompletní díl pořadu Liga naruby Zoom najdete každé úterý od 18.00 na liganaruby.cz či v placené sekci Premium na webu iSport.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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