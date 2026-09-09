Liga očima fanoušků: Vezměte si batůžek a svačinu na cestu a už se na Spartu nevracejte!
Další ligové kolo je minulostí. Extrémně špatný výkon sudího na Bohemce, Baník sestřelil bývalý hráč a Adolf Šádek si vysloužil velkou pochvalu. Tomáš Chorý je fotbalově jen těžko nahraditelný, ale ten zbytek... A Sparta? Pohádky přenechám mistrům Rosickému a Priskemu. Projděte si tradiční rubriku deníku Sport a webu iSport Liga očima fanoušků.
Bohemians Praha 1905
Plichta a studená sprcha. Defenziva je až komická
Dvě utkání ve čtyřech dnech – a z nich jeden bod. Domácí plichtu s Jabloncem zachraňovali Frühwald několika skvělými zákroky a VAR vyčarováním penalty. Ruka to nejspíš pravidlově byla, ale pocitově velmi přísná penalta. Nejsilnější emoce, kterou jsem si odnesl, byl extrémně špatný výkon sudího Zaorala.
Sobotní cesta na Hanou nepřinesla vůbec žádnou radost. Po Bohemians se Sigma prošla rozdílem třídy. Bylo vidět, že někteří hráči tahají nohy. Za dvacet minut hotovo. Studená sprcha pro fanoušky i mužstvo. Defenziva se rozhodně nevyznamenala. Dokonce si dovolím tvrdit, že v některých situacích působila až komicky. I trenér to poznamenal a hovořil o neformě určitých hráčů. V součtu jsem čekal větší bodový zisk. I proto se zápas se Slováckem stává dalším „klíčákem“. Nelze dopustit, aby se níže postavené týmy dotáhly. Tuším, že uvidíme několik změn v sestavě, a věřím, že k lepšímu.
Klokani bojují!
Vít Lukeš. 34 let, živnostník
Baník Ostrava
„Náš“ Šubert má víc gólů než Baník…
První minuty v Boleslavi jen potvrzovaly, že výhra nad Sigmou dodala klukům pořádnou dávku sebevědomí. Presink, rychlé kombinační akce, šance a otázka ne jestli, ale kdy padne první gól do boleslavské branky. Bohužel udeřilo z brejku na druhé straně. Přesto jsme nesložili zbraně a dále jsme si vytvářeli příležitosti, ale po chybě Skyby přišel druhý gól Boleslavi a opět to byl Šubert. Ještě nedávno hráč našeho béčka je nejlepším střelcem ligy a gólů má více než celý Baník dohromady… Ani druhý gól nás sice nepoložil a do poločasu jsme mohli minimálně snížit, v dalších šancích jsme ale opět selhali. Nepochopitelné střídání trenéra zápas totálně zabilo. Musák je výborný fotbalista, Šancl se skvěle rozehrál v béčku – přesto na jejich post jde do hry Gilbert… Bolka přidala ještě dva góly, a debakl tak byl na světě.
Ve středu hrajeme v Jablonci, rád bych viděl podobný výkon jako první poločas v Bolce. Jen prosím bez těch nedorazů vzadu a větší klid v koncovce vepředu. Ostravský Baník do boje!
Václav Dohnal. 35 let, projektant
Viktoria Plzeň
Pochvala pro Šádka. Fans Artisu je mi líto
Konečně jednoznačné vítězství! VAR nám opět pomohl a nutno říct, že znovu oprávněně. Scénář „Neuznají ti gól a hned dostaneš“ měl na Artis decimující dopad – hned po rozehrávce chtěl brankář poslat vysoký nákop, ale jelikož hřiště připomínalo povrch na fotbalgolf s velkými dírami, míč mu skočil, on ho trefil holení přímo před Červa a najednou bylo hotovo. Místo stavu 1:1 bylo skóre v závěru poločasu 3:0 pro nás. Fanoušků Artisu mi je upřímně líto, tohle fakt zažívat nechceš. Úspěšně jsme vyzkoušeli složení nové obrany, představuji si ho asi takto: Gabriel, Vavro, Pališčák, po uzdravení opor varianta: Paluska, Dweh, Jemelka. Na Hradec to může být i Gabriel, Vavro, Dweh. Velké uznání pro Šádka a spol., že na poslední chvíli přivedli kvalitní posily do obrany. Škoda jen, že nevyšel hroťák, ten nám k dokonalosti kádru chybí. Je vidět, že Kováč umí trefit sestavu. Poskládal bych ji stejně – až na Prebsla, který zase nezvládl celý zápas kvůli křečím. Dal bych prostor i Panymu. Potřebujeme rozehrát všechny, nejenom Lawala a Faala.
Jiří Zuda. 41 let, podnikatel v realitách
Slavia Praha
O Spartě ani Chorém psát nechci. Jinak bych…
Tenhle sloupek mi dal zabrat. Dlouho jsem nemohl přijít na to, o čem chci psát, a škrtal jsem jedno téma za druhým. Určitě nechci psát o Spartě. Jednak má sloupek být o Slavii a jednak se z pověrčivosti bojím, že více než nadějný začátek ligy zakřiknu. Kdybych o Spartě ale psal, nejspíš bych zmínil pár statistických zajímavostí. Třeba že tímhle tempem bude na konci na Slavii ztrácet 40 bodů nebo že horší obranu mají v lize jen Zlín, Artis a Teplice. Nechci psát ani o situaci na tribunách. Býval bych ale napsal, že Tribuna Sever neochotou uznat chyby ztratila podporu zbytku stadionu až tak, že ji vypíská i při jinak chvályhodné akci proti kriminalizaci fanoušků. Věřím, že klub úterním vstřícným gestem udělal první krok k jejich sjednocení. A už vůbec nechci psát o Tomáši Chorém. Musel bych zmínit, že znovu potvrdil, že fotbalově je jen těžko nahraditelný, ale že by měl po dalším mikroblikanci už opravdu vyhledat odbornou pomoc. A o čem psát chci? O tom, že Slavia zase předvedla skvělý výkon, hraje pohledný fotbal a kráčí za obhajobou. A to mi dělá radost!
Alois Veliký. 34 let, editor
Sparta Praha
Trpká realita vs. pohádky pro fanoušky
Pohádky přenechám mistrům – Rosickému a Priskemu. Zejména druhý jmenovaný dlouhodobě potvrzuje, že ne náhodou pochází ze země H. Ch. Andersena. Pohled fandy je diametrálně odlišný. Jsme svědky nejhoršího začátku v lize za sedm let, pokračování bídy z minulé sezony. Hořící obrana za tři sta milionů korun (!) si po neuvěřitelných zmatcích nechala dát krátce po sobě dva góly, které předurčily další vývoj utkání. Tedy plíživou rozehrávku, která jako vždy narazila na soustředěnou obranu soupeře. To potvrdil i kapitán Karabec, který byl opět osobně střežen. Výjimkou byl Guddal, který vyvážel míč z obrany, aby následně hledal adresáta přihrávky, většinou bezúspěšně. Hra je pomalá, zastaralá a výkon mnohdy až trapný. Pokud se takto chceme prezentovat v Evropské lize, zůstaňme doma. Ještě před tím prosím o vyjasnění, proč není na soupisce EL Sochůrek třeba místo zraněného Mannsverka. Asi není Seveřan. Sportovnímu vedení a trenérovi: Vezměte si batůžek a svačinu na cestu a už se na Spartu nevracejte! Škody jste napáchali dost!
Miloš Kolář. 75 let, fotbalový důchodce
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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