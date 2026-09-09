Jak si vedou ti, co mají Spartu táhnout: Brunes strádá, od Irvinga se pořád čeká víc
Takový start si ve Spartě rozhodně nepředstavovali. Letenští se po sedmi kolech krčí na desátém místě tabulky Chance Ligy s pouhými devíti body. Norský šutér Jonatan Brunes měl patřit k oporám týmu, ale zatím strádá. Víc se čekalo i od Andrewa Irvinga a nelepí to zatím ani Jakubu Surovčíkovi. Kdo v kádru Pražanů zatím naopak obstává?
Kdo obstává?
Adam Karabec (23)
Zápasy: 9 (7 CHL, 2 LM)
Minuty: 740
Góly: 3
Asistence: 0
Počet přihrávek do šestnáctky na 90 minut/úspěšných: 4,99/51,2 %
Počet střel na 90 minut/na bránu: 1,95/50 %
Na jeho počínání mohou být dva pohledy. Spartu si vzal na záda jako mladý kapitán, snaží se, je nebezpečný, kvalitu vidíte na první pohled. Na druhou stranu mužstvo strádá a on s tím zatím nic převratného neudělal. Přesto lze s čistým svědomím říct, že výkonnostně obstává.
Kdo obstává?
John Mercado (24)
Zápasy: 9 (7 CHL, 2 LM)
Minuty: 741
Góly: 3
Asistence: 1
Počet centrů na 90 minut/úspěšných: 4,01/24,2 %
Počet driblinků na 90 minut/na bránu: 4,86/75 %
Může zastat dva posty, výrazně častěji je využíván na pravém křídle, což i jemu samotnému vyhovuje víc než pozice levého beka. Je nebezpečný, dravý, právem se od něj čekají velké věci. Hraje slušně, to lze říct, přesto by Sparta potřebovala ještě víc.
Kdo obstává?
Roman Macek (29)
Zápasy: 7 (5 CHL, 2 LM)
Minuty: 607
Góly: 0
Asistence: 0
Počet přihrávek na 90 minut/úspěšných: 83,12/80,5 %
Počet přihrávek do horní třetiny na 90 minut/úspěšných: 10,1/71,5 %
Přišel až po začátku sezony, pevně se usadil na pozici číslo šest, již opustil Kaan Kairinen. Velmi ho připomíná, rovněž hraje s rozvahou, navíc je schopný více riskovat. V derby se přimotal ke dvěma inkasovaným gólům pokaždé poněkud nešťastně až nevinně. Hraje slušně.
Kdo propadá?
Jonatan Brunes (26)
Zápasy: 8 (6 CHL, 2 LM)
Minuty: 623
Góly: 1
Asistence: 0
xG/na 90 minut: 3,01/0,46
Počet dotyků ve vápně na 90 minut: 4,91
Trefil se hned v prvním utkání proti Zlínu, jenže od té doby mlčí. Už 563 minut neskóroval, to je pro Spartu velký problém. Přitom po jeho příchodu musel odejít Jan Kuchta, norský útočník je navíc podle všeho nejdražší posila v dějinách letenského klubu. Jenže strádá.
Kdo propadá?
Jakub Surovčík (24)
Zápasy: 9 (7 Chance Liga, 2 Liga mistrů)
Minuty: 861
Inkasované góly: 16
Čistá konta: 1
Počet zákroků/na 90 minut: 28/2,93
Zachráněné góly na 90 minut: -1,89
Jedno čisté konto v devíti utkáních, velmi špatná statistika takzvaných zachráněných gólů. Nelze sice říct, že by Sparta s mladým brankářem v zádech trpěla, bohužel mu to však „nelepí“ jako na jaře, kdy dostal šanci po zranění Petera Vindahla.
Kdo propadá?
Andrew Irving (26)
Zápasy: 8 (6 CHL, 2 LM)
Minuty: 537
Góly: 2
Asistence: 2
Počet přihrávek do horní třetiny na 90 minut/úspěšných: 8,04/70,8 %
Počet přihrávek do šestnáctky na 90 minut/úspěšných: 3,18/47,4 %
Statistiky má slušné, na druhou stranu skóroval jen v lehčích zápasech s Teplicemi a Zlínem. Pořád se od něj čeká víc. Důvod je jasný, přišel do Sparty z Premier League a má za sebou slušnou minulost v Rakousku. V posledních utkáních však výkonnostně spadl.