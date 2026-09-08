Tichá síla Šubert. Zlepšil fyzičku a pálí jako zkušený zabiják. Proč se neprosadil v Baníku?
V kabině si ho zas tak často nevšimnete. Martin Šubert patří mezi introverty a nevybočuje. Podobně nenápadný byl i jeho vstup do dospělého fotbalu. Na šanci v první lize čekal do 23 let a po roční adaptaci prožívá skvělé období. Pět gólů v šesti zápasech a mladý křídelník je nejlepším střelcem ligy. „Nikdy nebude problémový extrovert, co baví média a fanoušky. Dal by se nazvat jako tichá síla,“ popisuje ho bývalý trenér Josef Dvorník.
Šest let strávil Šubert v mládežnických strukturách Slavie, kde se ve dvaceti letech prosadil do druholigového béčka. Ve stejné soutěži pak kopal rok a půl za Vlašim a devět měsíců patřil do béčka Baníku. Právě zde se potkal s koučem Dvorníkem, ale pořádně se neprosadil ani v rezervě. „Potřeboval čas. Konstitucí není úplný ranař, potřeboval zesílit a u nás byli Sacha Komljenovič a Marek Havran, takže se tolik nedostával do hry,“ vzpomíná trenér.
Přesně před rokem tak zamířil do Mladé Boleslavi za Alešem Majerem, s nímž už v předchozí sezoně spolupracoval ve Vlašimi, takže dobře věděl, co ho čeká. „Trenér Majer ho zná moc dobře, ví, že je fotbalový, cítí hru a dokáže vytvořit věci ve finální části. Boleslav je hernější tým a jsem rád, že mu to sedlo. Nechtěl jsem mu bránit, když ani v béčku nehrál stabilně a rozešli jsme se v dobrém. Fandím mu,“ přibližuje Šubertův přesun do Boleslavi.
První sezona v Chance lize nebyla nikterak oslnivá. Naskočil do 25 zápasů, z toho téměř v polovině případů až z lavičky a připsal si jeden gól a jednu asistenci. „Největší problém u něj byla fyzická stránka,“ přemítá Josef Dvorník. Stejný postřeh měl i Majer. „Ve Vlašimi na mě ve 48. minutě vždycky ukazoval mlýnek,“ vtipkoval na adresu nejlepšího střelce ligy po dvou gólech proti Baníku.
Nyní však rodák z moravskoslezského Bílovce zesílil, vydrží vyšší minutáž a hlavně na trávníku celou dobu velmi poctivě maká. Schopnost rychle přepnout a zabrat do defenzivy byla jednou z věcí, které mu v Ostravě vytýkali.
Nyní si všechno sedlo. V Lokotrans aréně opakovaně nastupoval i na pozici wingbeka či středního záložníka, kde měl daleko víc defenzivních povinností. Postupně si našel cestu do ofenzivy a v této sezoně se prosadil jako levé křídlo, i když jako levák často nastupoval napravo, odkud si mohl navádět míč na střed.
Teď naopak ničí obrany soupeřů neúnavnými náběhy za obranu a svědomitým dohráváním každé situace. Právě tímto druhem gólů se dostal do čela tabulky střelců. „Cítí to. Nejsou to fantastické střely, ale víceméně doklepávky na zadní tyči,“ všímá si Dvorník
Jeho slova jasně dokládá hned několik metrik, které Šubert letos téměř dokonale přizpůsobil statistickým poučkám pokročilých dat jako jsou očekávané góly.
V minulém ročníku vyslal rychlý blonďák přesně 17 střel, z toho hned osm zpoza šestnáctky a jeden pokus měl v průměru xG 0,09, což není příliš vysoká hodnota.
Střely Martina Šuberta v sezoně 2025/26
Střely Martina Šuberta v sezoně 2025/26 • Wyscout
Růžová = gól, modrá = střela na branku, křížek = střela mimo / střela mimo
Od začátku aktuálního ročníku si ale pečlivěji vybírá místa, odkud zakončovat. Deset z dvanácti střel zaznamenal uvnitř pokutového území a dostal se na vynikající průměr 0,16 očekávaného gólu na střelu.
Na mapě statistické společnosti Wyscout je pak přesně vidět, že pálí především z blízkosti malého vápna. Přesně takhle vypadají střelecké mapy nejlepších zabijáků.
A protože si vybírá k zakončení ideální pozice, rostou i další čísla. Ze všech hráčů Chance ligy má nejlepší úspěšnost trefování branky. Správným směrem namířil osm z dvanácti pokusů.
Střely Martina Šuberta v sezoně 2026/27
Střely Martina Šuberta v sezoně 2026/27 • Wyscout
Přes veškerá pozitiva je ovšem nepravděpodobné, že by současnou formu udržel. Veškeré jeho šance dají dohromady hodnotu 1,92 očekávaného gólu, takže Šubert zakončuje výrazně nad plán. Není překvapení, že i v tomto ohledu je nejlepším hráčem celé soutěže.
„Nějaké góly nebo asistence ještě přidá, ale nemyslím si, že by vyhrál krále střelců. Pokud dosáhne na takových 10 až 12 gólů, bude to fantastické číslo,“ odhaduje Dvorník, který má radost, že se jeho bývalý svěřenec přes náročné roky ve druhé lize nakonec prosadil mezi českou elitou.
„Byla by škoda, kdyby zapadl a hrál někde v nižších soutěžích. Je to krásný příběh. Martin není ničím atypický. Prostě jen herní kvalitou dává lize na vědomí: ‚Jsem Martin Šubert, jsem tady a musíte se mnou počítat!‘ To je na něm nejcennější,“ uzavírá Dvorník s úsměvem.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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