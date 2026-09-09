Brunes, symbol zvadlé Sparty. Na gól čeká sedm zápasů. Expert: Veze se s týmem
Samozřejmě, on má hlavu na špalku, největší odpovědnost. Proto je Brian Priske po tristním sparťanském startu do sezony kritizován, proto dostává nepříjemné dotazy na případný konec ve funkci či rozhodnutí v zápase, kupříkladu ohledně důvěry v Jakuba Surovčíka. Jenže trenér plus sportovní ředitel Tomáš Rosický, jehož pozvolné doplňování kádru je rovněž nepříjemně rozebíráno, nejsou jediní viníci. Hráče nelze vyjmout, jejich zmar a pád symbolizují výkony nejdražší letenské posily v historii, která měla sázet jeden gól za druhým.