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Brunes, symbol zvadlé Sparty. Na gól čeká sedm zápasů. Expert: Veze se s týmem

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Priske ztratil drajv, má naivně složený kádr. Co Svědíkův „masakr“ a Chorého hra s ohněm? • Zdroj: isport.tv
Jonatan Brunes se zatím ve Spartě trefil jen jednou
Jonatan Braut Brunes bráněný Štěpánem Chaloupkem
Brian Priske a Jonatan Brunes
Jonatan Braut Brunes trefil ve druhém poločase jen tyčku boleslavské branky
Jonatan Braut Brunes se tentokrát neprosadil, naskočil od začátku druhého poločasu
Premiérový gól Jonatana Brunese za Spartu
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Jiří Fejgl
Chance Liga
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Samozřejmě, on má hlavu na špalku, největší odpovědnost. Proto je Brian Priske po tristním sparťanském startu do sezony kritizován, proto dostává nepříjemné dotazy na případný konec ve funkci či rozhodnutí v zápase, kupříkladu ohledně důvěry v Jakuba Surovčíka. Jenže trenér plus sportovní ředitel Tomáš Rosický, jehož pozvolné doplňování kádru je rovněž nepříjemně rozebíráno, nejsou jediní viníci. Hráče nelze vyjmout, jejich zmar a pád symbolizují výkony nejdražší letenské posily v historii, která měla sázet jeden gól za druhým.

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Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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