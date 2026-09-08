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Artis před derby sílí. Další várka ze Slavie, na Zbrojovku se už chystá i Adediran!

Artis před derby posiluje!
Artis před derby posiluje!Zdroj: Koláž iSportu
Trenér Artisu Brno Roman Nádvorník slaví s hráči vyhrané utkání
Hráči Artisu Brno slaví gól s fanoušky
Radost hráčů Artisu
Alexis Alegue z Artisu Brno (uprostřed) slaví se spoluhráči gól
Alexis Alegue z Artisu Brno slaví gól
Trenér Artisu Brno Roman Nádvorník a Alexis Alegue z Artisu Brno slaví vyhrané utkání
El Hadji Ndiaye z Artisu Brno v souboji s plzeňským Amarem Memičem
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Michal Koštuřík
Chance Liga
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V Artisu fakt nejsou žádní troškaři. Na konci přestupního termínu se do toho ekonomicky silný nováček Chance Ligy pořádně opřel a přivádí jednoho zajímavého borce za druhým. V poslední várce dorazí ze Slavie duo Youssoupha Sanyang a Vladimir Perišič. Gambijec na pozici křídla či levého beka, Černohorec do útoku. A navíc už podle informaci webu iSport trénuje po zranění vrchní střelec Quadri Adediran, největší eso. Před sobotním derby se Zbrojovkou má kouč Roman Nádvorník hodně silné náboje. 

Jeden rok a sestup? Tohle v Artisu nehodlají dopustit. Čtyřbodový zisk hodlá klub co nejdříve a co nejvíce rozmnožit, proto si pořizuje posily. Mladé, nákladné, s ambicemi na základní sestavu. Třeba střed zálohy už je úplně nový. V sobotu by ho měli obsadit Sebastian Boháč, jenž nedávno dorazil z Plzně a Albert Labík, čerstvá akvizice ze Slavie. Mistrovský celek z Edenu dodá také Sanyanga a Perišiče. 

Dvaadvacetiletý reprezentant Černé Hory U21 na podzim dosud neodehrál ani minutu, nenastupoval ani za béčko. Údajně odmítl hostování v Mladé Boleslavi, nabídku z Brna už ovšem přijal. Ve Slavii byl od roku 2024, kdy přestoupil z Podgorice.

V minulém ročníku hostoval v Košicích, kde dal pět branek. Od tohoto léta mu „sešívaní“ hledali jiné angažmá. Vytáhlý útočník se popere o místo v sestavě Nádvorníkova souboru, který nutně potřebuje produktivního útočníka. 

Konkurence do ofenzivy

Senegalec Latyr Ndiaye zatím góly nedává, s nespolehlivým Jeanem-Davidem Beauguelem se klub rozloučil. Adediran byl dlouho zraněný a více mu sedí post desítky. Gambijec Sanyang (21) zatlačí na levého beka Preislera či křídelníky Papalelého, Fombu a Alégueho. Ve Slavii, kam přišel ze Švédska, stihl odehrát 21 utkání a jednou skóroval. 

Všichni tři by se měli objevit už na středečním tréninku. Kdo z nich zasáhne do sobotního velkého derby se Zbrojovkou? 

Předpověď zápasu · Chance Liga · 8. kolo
Zbrojovka Brno
so 12. 9.
15:00
Artis Brno
Pravděpodobnost výhry
Výhra Zbrojovka
Remíza
Výhra Artis
Pravděpodobná skóre
  • 1:112.9%
  • 1:08.8%
  • 2:18.7%
  • 0:17.8%
Predikce aktualizována: 8. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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