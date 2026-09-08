Artis před derby sílí. Další várka ze Slavie, na Zbrojovku se už chystá i Adediran!
V Artisu fakt nejsou žádní troškaři. Na konci přestupního termínu se do toho ekonomicky silný nováček Chance Ligy pořádně opřel a přivádí jednoho zajímavého borce za druhým. V poslední várce dorazí ze Slavie duo Youssoupha Sanyang a Vladimir Perišič. Gambijec na pozici křídla či levého beka, Černohorec do útoku. A navíc už podle informaci webu iSport trénuje po zranění vrchní střelec Quadri Adediran, největší eso. Před sobotním derby se Zbrojovkou má kouč Roman Nádvorník hodně silné náboje.
Jeden rok a sestup? Tohle v Artisu nehodlají dopustit. Čtyřbodový zisk hodlá klub co nejdříve a co nejvíce rozmnožit, proto si pořizuje posily. Mladé, nákladné, s ambicemi na základní sestavu. Třeba střed zálohy už je úplně nový. V sobotu by ho měli obsadit Sebastian Boháč, jenž nedávno dorazil z Plzně a Albert Labík, čerstvá akvizice ze Slavie. Mistrovský celek z Edenu dodá také Sanyanga a Perišiče.
Dvaadvacetiletý reprezentant Černé Hory U21 na podzim dosud neodehrál ani minutu, nenastupoval ani za béčko. Údajně odmítl hostování v Mladé Boleslavi, nabídku z Brna už ovšem přijal. Ve Slavii byl od roku 2024, kdy přestoupil z Podgorice.
V minulém ročníku hostoval v Košicích, kde dal pět branek. Od tohoto léta mu „sešívaní“ hledali jiné angažmá. Vytáhlý útočník se popere o místo v sestavě Nádvorníkova souboru, který nutně potřebuje produktivního útočníka.
Konkurence do ofenzivy
Senegalec Latyr Ndiaye zatím góly nedává, s nespolehlivým Jeanem-Davidem Beauguelem se klub rozloučil. Adediran byl dlouho zraněný a více mu sedí post desítky. Gambijec Sanyang (21) zatlačí na levého beka Preislera či křídelníky Papalelého, Fombu a Alégueho. Ve Slavii, kam přišel ze Švédska, stihl odehrát 21 utkání a jednou skóroval.
Všichni tři by se měli objevit už na středečním tréninku. Kdo z nich zasáhne do sobotního velkého derby se Zbrojovkou?
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- 1:08.8%
- 2:18.7%
- 0:17.8%
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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