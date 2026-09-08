Předplatné

Změny ve Spartě! Končí expert na standardky i šéf fyzické přípravy. Očekáváme zlepšení, říká Čupr

Video placeholder
Priske ztratil drajv, má naivně složený kádr. Co Svědíkův „masakr“ a Chorého hra s ohněm? • Zdroj: isport.tv
Kouč Sparty Brian Priske během utkání v Hradci
Vedoucí fyzické přípravy Sparty Ian Coll
Kouč Sparty Brian Priske po prohře v Hradci
Kouč Sparty Brian Priske během utkání v Hradci
Fotbalisté Hradce Králové slaví výhru nad Spartou
Kouč Sparty Brian Priske po prohře v Hradci
14
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (29)

Fotbalová Sparta reaguje na nepovedený start sezony, kdy jí aktuálně patří až desáté místo v tabulce Chance Ligy. Na Letné pokračuje trenér Brian Priske, ale skončili dva jeho asistenti – specialista na standardní situace Jack Wilson a vedoucí fyzické přípravy Ian Coll. Klub o změnách oficiálně informoval.

„Máme za sebou jeden z nejhorších startů Sparty do ligy za dlouhou dobu a zdaleka neodpovídá tomu, co od Sparty čekají naši fanoušci i my sami. Neseme za to odpovědnost všichni, vedení, realizační tým i hráči. V reakci na výsledky a výkonnost provádíme změny v realizačním týmu a očekáváme rychlé zlepšení. Podle situace se budeme rozhodovat dál,“ uvedl na klubovém webu výkonný místopředseda představenstva František Čupr.

Krátce se vyjádřil také sportovní ředitel Tomáš Rosický, který Wilsonovi i Collovi poděkoval za odvedenou práci. „Vstup do sezony se nám výsledkově ani výkonnostně vůbec nepovedl a musíme dát týmu nový impuls. Jsem přesvědčený, že máme velmi kvalitní hráče, jejichž potenciál jsme zatím nedokázali naplno využít. Je teď na nás všech, abychom to na hřišti dokázali,“ řekl Rosický.

O doplnění realizačního týmu Briana Priskeho bude klub informovat.

Předpověď týmu · Sezonní
Sparta Praha
Očekávané umístění:2. místo
83%Skupina o titul
14%Play off o umístění
2%Skupina o záchranu
0%Sestup / baráž
Pravděpodobnost umístění
Predikce aktualizována: 8. 9. 2026 00:00
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
Zobrazit všechny predikce

Vstoupit do diskuze (29)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů