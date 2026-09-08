Změny ve Spartě! Končí expert na standardky i šéf fyzické přípravy. Očekáváme zlepšení, říká Čupr
Fotbalová Sparta reaguje na nepovedený start sezony, kdy jí aktuálně patří až desáté místo v tabulce Chance Ligy. Na Letné pokračuje trenér Brian Priske, ale skončili dva jeho asistenti – specialista na standardní situace Jack Wilson a vedoucí fyzické přípravy Ian Coll. Klub o změnách oficiálně informoval.
„Máme za sebou jeden z nejhorších startů Sparty do ligy za dlouhou dobu a zdaleka neodpovídá tomu, co od Sparty čekají naši fanoušci i my sami. Neseme za to odpovědnost všichni, vedení, realizační tým i hráči. V reakci na výsledky a výkonnost provádíme změny v realizačním týmu a očekáváme rychlé zlepšení. Podle situace se budeme rozhodovat dál,“ uvedl na klubovém webu výkonný místopředseda představenstva František Čupr.
Krátce se vyjádřil také sportovní ředitel Tomáš Rosický, který Wilsonovi i Collovi poděkoval za odvedenou práci. „Vstup do sezony se nám výsledkově ani výkonnostně vůbec nepovedl a musíme dát týmu nový impuls. Jsem přesvědčený, že máme velmi kvalitní hráče, jejichž potenciál jsme zatím nedokázali naplno využít. Je teď na nás všech, abychom to na hřišti dokázali,“ řekl Rosický.
O doplnění realizačního týmu Briana Priskeho bude klub informovat.