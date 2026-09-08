Klauniáda s Elbelem: Baník fanouškům pokazil oslavu 104. narozenin. A za rok snad Šigut?
Před měsícem ostravský trenér Roman Skuhravý odsoudil všechny aktéry kauzy FAČR ohledně ovlivňování zápasů, včetně útočníka Baníku Davida Látala. V úterý Slezané oslavili 104 let od vzniku klubu tak, že podepsali smlouvu s Jakubem Elbelem, který v kauze figuroval rovněž. VŠE O AFÉŘE ZDE>>>
Jakub Elbel mohl v létě podle informací deníku Sport odejít do Dukly, Prostějova nebo Banské Bystrice, tyto kluby však odmítl a opakovaně v průběhu léta marodil a vypadával v Olomouci z tréninku. Navíc si odpykával trest FAČR v souvislosti s kauzou ohledně ovlivňování zápasů (tři měsíce a pokuta třicet tisíc korun, což mohlo dělat třetinu jeho základní měsíční odměny), do které byl zapleten skrze svého starého známého kumpána Daniela Černaje.
Sigma za šestadvacetiletého obránce nepožadovala žádné odstupné, přesto ho nikdo nechtěl. Ani takový Hradec Králové, kde Elbel úspěšně hostoval loni na podzim. Když si ho Hanáci v zimě stáhli, Východočechy to mrzelo. Zkoušeli ho ještě získat, pak už nikdy. Stejně jako další ligisté, pochopitelně.
O to paradoxnější je, že urostlý levák nakonec podepsal smlouvu s Baníkem. Ano, s tím hrdým slezským velkoklubem, který prostřednictvím majitele loni veřejně prohlašoval, že si může dovolit koupit pět (Michalů) Beranů, aby měl nakonec pod kontraktem dva „match-fixingové“ aktéry.
Skuhravého paradox
Figuroval v ní i David Látal – a teď přichází na řadu největší paradox – jehož chování tvrdě přesně před měsícem na tiskové konferenci odsoudil i kouč Roman Skuhravý. Ostře, nekompromisně, nealibisticky, tak jak to umí.
„Přiznám se, že v celé kauze FAČR bych byl nekompromisní. Absolutně nekompromisní! Ke komukoliv, k jakémukoliv hráči, k Davidovi Látalovi nevyjímaje,“ neuhnul sympaticky trenér dotazu deníku Sport po prohře 1:2 v Hradci Králové.
Světe, div se, v poslední den tuzemského přestupového období pak FCB oznamuje příchod Elbela, jenž má v kancelářích na Bazalech rodinného známého. Fanoušky z řad těch kritičtějších, kteří neřeší jen devadesát víkendových minut, ale i celkové fungování organizace, tento transfer zklamal. Na sociálních sítích, které boss Václav Brabec detailně sleduje, se nepřekvapivě rozjely vášnivé diskuze. Bohužel i vtípky na to, že to bude mít k všehoschopnému Černajovi nyní blíž…
„Samozřejmě jsme tuto věc velmi podrobně zanalyzovali. Mluvili jsme s Jakubem a seznámili jsme se s průběhem i výsledkem disciplinárního řízení. Pro nás je podstatné, za co byl nakonec skutečně potrestán. Konečný verdikt Etické komise změnil původní právní kvalifikaci a Jakub byl potrestán za neoznámení disciplinárního přečinu. Nebyl potrestán za ovlivnění utkání ani za úplatkářství,“ žehlil na oficiálním webu situaci sportovní ředitel Michal Kordula.
„Jakub udělal chybu, to nijak nezpochybňujeme. Měl určitou informaci oznámit a neudělal to. Za to byl potrestán, trest přijal a vykonal. Zároveň ale považujeme za důležité nepřisuzovat mu jednání, za které potrestán nebyl,“ dodal Kordula, dnes již fakticky šéf všech sportovních záležitostí.
„Vím, že jsem udělal chybu. Dnes bych se ve stejné situaci zachoval jinak,“ prohlásil na klubových stránkách hříšník, který přitom až doteď jakékoli mediální výstupy odmítal.
Zvláštní na tom je, že Baník hráče jako Elbela vůbec nepotřebuje. Nejde o klasického wingbeka pro potřeby Skuhravého, navíc na tuhle pozici dorazil dvacetiletý host Rhodri Smith ze švýcarského YB Bern. I stoperů má v kádru přebytek, vždyť leváka Karla Pojezného poslal do Artisu. Proto posila z Olomouce začne v druholigovém béčku, což už vůbec nedává smysl.
Tak všechno nejlepší k úterním narozeninám, Baníčku. Ryzím příznivcům oslava zhořkla. Koho lidem nadělí v rámci oslav hrdá organizace za rok? Samuela Šiguta, jak rezonuje na sítích?
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu