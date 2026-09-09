Předplatné

Hradec Králové - Plzeň 0:0. Bezgólová remíza, Vavro po ostrém faulu na Umara vyloučen

Vyloučený Denis Vavro z Plzně (uprostřed) a zraněný Abdullahi Umar z Hradce Králové (vlevo dole)
Vyloučený Denis Vavro z Plzně (uprostřed) a zraněný Abdullahi Umar z Hradce Králové (vlevo dole)Zdroj: ČTK / Taneček David
Vyloučený Denis Vavro z Plzně (uprostřed) a zraněný Abdullahi Umar z Hradce Králové (vlevo dole)
Hráči Hradce se zlobí na Vavra za jeho ostrý zákrok
Denis Vavro z Plzně a Abdullahi Umar z Hradce Králové
Hráči se zdraví po ukončeném utkání
Trenér Plzně Radoslav Kováč
Hráči se zdraví po ukončeném utkání
Sudí Dalibor Černý dává Lukáši Červovi žlutou kartu
15
Fotogalerie
iSport.cz
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (8)

Fotbalisté Hradce Králové v dohrávce 5. kola první ligy remizovali doma 0:0 s Plzní. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23. srpna odložit kvůli účasti v kvalifikaci pohárů, jsou v tabulce osmí. Viktoria v lize neprohrála pošesté za sebou a je o bod a jednu příčku za dnešním soupeřem.

Hradec nezdolal Plzeň v lize poosmé v řadě. Po osmi zápasech nejvyšší soutěže navíc skončila jeho domácí vítězná série, před dneškem naposledy neuspěl v březnu právě proti Viktorii (0:3).

Úvodní půlhodina byla zcela v režii Hradce, který soupeře takřka nepustil k souvislejší akci. V 15. minutě se ocitl ve stoprocentní šanci Trubač, jeho ránu zblízka Wiegele reflexivně vykopl. O chvíli později domácí kapitán a plzeňský odchovanec Darida, jenž si dnes připsal stý start v české lize, skoro překvapil rakouského brankáře stříleným centrem z pravé strany.

Západočeši zahrozili až v 33. minutě, kdy Memič napřáhl z 25 metrů a donutil Zadražila k prvnímu zákroku. Slončíkovu hlavičku v závěru první půle skryl Wiegele do rukavic.

Černý si stál za svým verdiktem

Vytrvalý hustý déšť pokračoval i ve druhém poločase, do něhož vstoupili hosté se dvěma změnami v sestavě a zlepšeným výkonem. Jeden ze střídajících hráčů Kabongo mohl v 51. minutě otevřít skóre, Zadražil si s jeho hlavičkou poradil.

Po změně stran se hra vyrovnala a zajímavých situací před oběma brankami výrazně ubylo. Domácí znovu zatlačili soupeře až v závěru. V 79. minutě Darida po kombinační akci napálil spojnici břevna a tyče. Vzápětí měl na kopačce gól Trubač, jeho tečovaná střela proletěla těsně kolem brány.

V 90. minutě slovenský stoper hostů Vavro vlétl pod nohy Umarovi a sudí Černý mu ukázal červenou kartu. Svůj verdikt nezměnil ani po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů. Čerstvá plzeňská posila byla vyloučena ve svém druhém zápase v novém působišti.

„Votroci“ po nedělní výhře 2:1 nad Spartou bodovali doma s dalším českým pohárovým zástupcem. Na svém hřišti však nezdolali Viktorii v lize pošesté za sebou.

KonecLIVE
00

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Jablonec741210:613
6Teplice741215:1313
7Zbrojovka741210:913
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Baník73044:139
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (8)

Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů