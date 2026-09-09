Hradec Králové - Plzeň 0:0. Bezgólová remíza, Vavro po ostrém faulu na Umara vyloučen
Fotbalisté Hradce Králové v dohrávce 5. kola první ligy remizovali doma 0:0 s Plzní. Hosté dohrávali závěr duelu bez vyloučeného Denise Vavra. Východočeši, kteří si utkání nechali z původního termínu 23. srpna odložit kvůli účasti v kvalifikaci pohárů, jsou v tabulce osmí. Viktoria v lize neprohrála pošesté za sebou a je o bod a jednu příčku za dnešním soupeřem.
Hradec nezdolal Plzeň v lize poosmé v řadě. Po osmi zápasech nejvyšší soutěže navíc skončila jeho domácí vítězná série, před dneškem naposledy neuspěl v březnu právě proti Viktorii (0:3).
Úvodní půlhodina byla zcela v režii Hradce, který soupeře takřka nepustil k souvislejší akci. V 15. minutě se ocitl ve stoprocentní šanci Trubač, jeho ránu zblízka Wiegele reflexivně vykopl. O chvíli později domácí kapitán a plzeňský odchovanec Darida, jenž si dnes připsal stý start v české lize, skoro překvapil rakouského brankáře stříleným centrem z pravé strany.
Západočeši zahrozili až v 33. minutě, kdy Memič napřáhl z 25 metrů a donutil Zadražila k prvnímu zákroku. Slončíkovu hlavičku v závěru první půle skryl Wiegele do rukavic.
Černý si stál za svým verdiktem
Vytrvalý hustý déšť pokračoval i ve druhém poločase, do něhož vstoupili hosté se dvěma změnami v sestavě a zlepšeným výkonem. Jeden ze střídajících hráčů Kabongo mohl v 51. minutě otevřít skóre, Zadražil si s jeho hlavičkou poradil.
Po změně stran se hra vyrovnala a zajímavých situací před oběma brankami výrazně ubylo. Domácí znovu zatlačili soupeře až v závěru. V 79. minutě Darida po kombinační akci napálil spojnici břevna a tyče. Vzápětí měl na kopačce gól Trubač, jeho tečovaná střela proletěla těsně kolem brány.
V 90. minutě slovenský stoper hostů Vavro vlétl pod nohy Umarovi a sudí Černý mu ukázal červenou kartu. Svůj verdikt nezměnil ani po poradě s videorozhodčím a zhlédnutí opakovaných záběrů. Čerstvá plzeňská posila byla vyloučena ve svém druhém zápase v novém působišti.
„Votroci“ po nedělní výhře 2:1 nad Spartou bodovali doma s dalším českým pohárovým zástupcem. Na svém hřišti však nezdolali Viktorii v lize pošesté za sebou.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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