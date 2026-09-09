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ONLINE: Hradec Králové - Plzeň 0:0. Mladý Slovák poprvé v základu Viktorie, hraje i Čvančara

Patrik Hrošovský brání Tomáše Čvančaru
Patrik Hrošovský brání Tomáše ČvančaruZdroj: ČTK / Taneček David
Sudí Dalibor Černý diskutuje s Vladimírem Daridou
Hradecký trenér David Horejš během utkání s Plzní
Plzeňský Prince Adu stíhá Vladimíra Daridu
Útočník Tomáš Čvančara v dresu Hradce Králové
Fotbalisté Hradce Králové slaví výhru nad Spartou
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iSport.cz
Chance Liga
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Hradec Králové se po nedělním skalpu Sparty pokusí zaskočit dalšího favorita. V dohrávce 5. kola Chance Ligy od 19:00 hostí Plzeň, která chce potvrdit vzestup pod novým trenérem Radoslavem Kováčem. Soupeře dělí v tabulce jediný bod. Utkání sledujte ONLINE na iSport.cz.

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Průběh zápasu · Chance Liga · 5. kolo
Hradec Králové
st 9. 9.
0:0
45. min
Viktoria Plzeň
Pravděpodobnost výhry
Výhra Hr. Králové
Remíza
Výhra Plzeň
Pravděpodobná skóre
  • 0:025.0%
  • 0:119.9%
  • 1:014.8%
  • 1:111.7%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
Predikce aktualizována: 9. 9. 2026 19:51
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Jablonec741210:613
6Teplice741215:1313
7Zbrojovka741210:913
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník73044:139
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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