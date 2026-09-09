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ONLINE: Hradec Králové - Plzeň. Votroci chtějí zaskočit dalšího favorita

Fotbalisté Hradce Králové slaví výhru nad Spartou
Fotbalisté Hradce Králové slaví výhru nad SpartouZdroj: Pavel Mazáč / Sport
iSport.cz
Chance Liga
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Hradec Králové se po nedělním skalpu Sparty pokusí zaskočit dalšího favorita. V dohrávce 5. kola Chance Ligy od 19:00 hostí Plzeň, která chce potvrdit vzestup pod novým trenérem Radoslavem Kováčem. Soupeře dělí v tabulce jediný bod. Utkání sledujte ONLINE na iSport.cz.

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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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Chance Liga - první fotbalová liga 2026/2027

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2026/27 nést název Chance Liga. Prvenství obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta a Viktoria Plzeň budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

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