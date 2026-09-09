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SESTŘIH: Hradec - Plzeň 0:0. Domácí ztratili, hosté získali. Vavro sestřelil Umara

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SESTŘIH: Hradec Králové – Plzeň 0:0. Votroci trápili Viktorii, gólu se nedočkali • Zdroj: isport.tv
Vyloučený Denis Vavro z Plzně (uprostřed) a zraněný Abdullahi Umar z Hradce Králové (vlevo dole)
Hráči Hradce se zlobí na Vavra za jeho ostrý zákrok
Denis Vavro z Plzně a Abdullahi Umar z Hradce Králové
Hráči se zdraví po ukončeném utkání
Trenér Plzně Radoslav Kováč
Hráči se zdraví po ukončeném utkání
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Jiří Fejgl
Chance Liga
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Zahráli velmi slušná utkání s Besiktasem a Panathinaikosem, porazili Spartu. Ve středu večer pak v dohrávce 5. kola Chance Ligy fotbalisté Hradce Králové mačkali Plzeň. „Ukázali jsme sílu, uhráli jsme čtyři body s týmy, které patří mezi největší favority ligy,“ upozornil trenér David Horejš. Výhra z toho však nebyla, „votroci“ ztratili po remíze 0:0 dva body, naopak Viktoria při výkonu, který předvedla, bere plusovou čárku.

Ne, Plzeň není v tuto chvíli favorit na titul. V Hradci Králové může být ráda za remízu 0:0. Kladů nenabídla mnoho, možná výkony brankáře Floriana Wiegeleho a mladého stopera Tobiáše Pališčáka, jenž nastoupil poprvé v základní sestavě.

„Jediné, co je pozitivní, je nula vzadu, neodehráli jsme dobrý zápas,“ přiznal trenér Viktorie Radoslav Kováč.

Nelze se mu divit, Hradečtí byli jasně lepší, zapsali největší šance utkání. „Myslím, že jsme herně byli lepší, ale musíme se chovat na posledních třiceti metrech jinak,“ litoval trenér David Horejš. „Ještě nám něco schází,“ dodal.

Naskočil na nečekané pozici

Na mysli měl především tři situace. Ve druhém poločase trefil tyč kapitán Vladimír Darida, společně se stoperem Františkem Čechem, opět nejlepší muž zápasu. Další dvě zásadní možnosti měl záložník Daniel Trubač, jenž naskočil na nečekané pozici wingbeka, dokonce vystřídal obě strany. V první půli ho zastavil Wiegele, ve druhé skluzem mladík Pališčák.

„Byl to pro něj velký křest, ukázal, že zvládne i tak těžký zápas. I když je intenzita jiná, zvládl to velmi dobře,“ chválil Kováč.

Oproti tomu Horejš vyplísnil Trubače především za první příležitost, pak už byl tedy smířlivější. „Měl to na noze, už bych mu to přál,“ podotkl kouč. Trubač se po návratu z Teplic, který proběhl v zimě, v hradeckém dresu v lize ještě netrefil, přitom naskočil už jedenadvacetkrát.

Až tristní přístup

Plzeň měla oproti tomu jen jednu možnost, Amar Memič pálil z dálky, Adam Zadražil však míč vytáhl nad břevno. Jinak nebyli hosté prakticky nebezpeční, i když se zvedli v první části druhé půle poté, co Kováč o přestávce dvakrát vystřídal. Prince Adu a Cheick Souaré šli z placu kvůli až tristnímu přístupu. Ani jeden nebyl znát, týmu nepomohli. „Poznávám hráče, jací jsou charakterově. Na střídání jich bylo daleko víc. Chybí nám hlavně konzistence,“ netajil trenér.

Je to tak, Plzeň pod ním senzačně uspěla v předkole Evropské ligy, pak ale remizovala se Slováckem, na což navázala výhrou na Artisu a remízou v Hradci, kde - zopakujme - na lepší výsledek rozhodně neměla. Bod však nakonec brala, i když dohrávala v deseti. V 90. minutě Denis Vavro skočil do souboje s Abdullahi Umarem a sudí Dominik Starý mu hned předvedl svou červenou kartu.

Na výsledek to však vliv nemělo.

KonecLIVE
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Jablonec741210:613
6Teplice741215:1313
7Zbrojovka741210:913
8Hr. Králové73226:611
9Plzeň724114:1210
10Sparta730413:129
11Baník73044:139
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
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