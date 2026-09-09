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ONLINE: Jablonec - Baník 1:0. Nádherný gól Nováka! Domácí brankář potřeboval po střetu nosítka

Jablonecký brankář Klemen Mihelak potřeboval po střetu s Matějem Chalušem nosítka
Jablonecký brankář Klemen Mihelak potřeboval po střetu s Matějem Chalušem nosítkaZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Filip Novák trefil proti Baníku životní ránu
Filip Novák slaví se spoluhráči nádherný gól proti Baníku
Filip Novák slaví se spoluhráči nádherný gól proti Baníku
Fotbalisté Baníku slaví branku Matěje Chaluše, který ale kvůli ofsajdu neplatil
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iSport.cz
Chance Liga
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Fotbalisté Jablonce hrají v dohrávce 5. kola Chance Ligy od 17:00 proti Baníku Ostrava. Severočeši chtějí napravit víkendovou porážku v derby s Libercem, hosté zase debakl s Mladou Boleslaví. Týmy dělí v napěchovaném středu tabulky jediný bod, kdo se posune výš? Utkání sledujte ONLINE na iSport.cz.

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Průběh zápasu · Chance Liga · 5. kolo
Jablonec
st 9. 9.
1:0
50. min
Baník Ostrava
Pravděpodobnost výhry
Výhra Jablonec
Remíza
Výhra Baník
Pravděpodobná skóre
  • 1:032.8%
  • 2:020.3%
  • 1:116.2%
  • 2:110.1%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
⚽ 0:1⚽ 1:0
Predikce aktualizována: 9. 9. 2026 18:09
Predikce slouží k zábavě a redakční analýze, není doporučením k sázení. Zdroje: historické výsledky a xG data, sázkové kurzy, Poissonův model a Monte Carlo simulace (10 000 iterací).
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#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752021:517
2Liberec751110:416
3Ml. Boleslav642015:614
4Olomouc741213:813
5Teplice741215:1313
6Zbrojovka741210:913
7Jablonec63127:610
8Hr. Králové63126:610
9Plzeň623114:129
10Sparta730413:129
11Baník63034:109
12Bohemians61326:96
13Artis71156:164
14Slovácko70345:123
15Pardubice70255:122
16Zlín70076:160
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

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