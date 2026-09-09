ONLINE: Jablonec - Baník 1:0. Nádherný gól Nováka! Domácí brankář potřeboval po střetu nosítka
Fotbalisté Jablonce hrají v dohrávce 5. kola Chance Ligy od 17:00 proti Baníku Ostrava. Severočeši chtějí napravit víkendovou porážku v derby s Libercem, hosté zase debakl s Mladou Boleslaví. Týmy dělí v napěchovaném středu tabulky jediný bod, kdo se posune výš? Utkání sledujte ONLINE na iSport.cz.
Jablonec
st 9. 9.
1:0
50. min
Baník Ostrava
Pravděpodobnost výhry
76%
19%
5%
Výhra Jablonec
Remíza
Výhra Baník
Pravděpodobná skóre
- 1:032.8%
- 2:020.3%
- 1:116.2%
- 2:110.1%
Vývoj šancí v průběhu zápasu
⚽ 0:1⚽ 1:0
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|6
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|7
Jablonec
|6
|3
|1
|2
|7:6
|10
|8
Hr. Králové
|6
|3
|1
|2
|6:6
|10
|9
Plzeň
|6
|2
|3
|1
|14:12
|9
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|6
|3
|0
|3
|4:10
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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