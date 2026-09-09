SESTŘIH: Jablonec - Baník 3:0. Bizarní zásah VAR. Kdyby hosté rozehráli hned, gól by neplatil
Trápení Baníku pokračuje. V Jablonci hrál v prvním poločase vyrovnanou partii, ale nakonec padl v dohrávce 5. kola Chance Ligy jasně 0:3. Velmi krutě pak odnesl tři zásahy videorozhodčího. Nejprve VAR správně odvolal gól Matěje Chaluše pro ofsajd a krátce po přestávce doporučil jeho vyloučení. V závěru ještě uznal třetí gól Jablonce, který přitom pár minut předtím sám odvolal. „Nic takového jsem nezažil,“ pronesl zklamaný trenér hostů Roman Skuhravý.
Prakticky všechny klíčové momenty zápasu se řešily u videa. Celkem zasáhl VAR Jiří Adam do hry čtyřikrát, z toho dvakrát změnil verdikt u jedné situace. Pojďme popořadě.
Poprvé zkazil radost Baníku ve 36. minutě, když dostal míč po perfektním centru Jiřího Bouly ze standardní situace do sítě Chaluš.
Jenže z opakovaného záběru bylo celkem zřejmé, že stoper hostů vybíhal z ofsajdu a zanedlouho to potvrdil zdviženou rukou i hlavní rozhodčí Aleš Mach. Chaluš si nepohlídal náběh přesně o 22 centimetrů. „S tím nemám problém. Hrajete na hraně a jednou to vyjde, jednou ne,“ přikývl trenér Skuhravý.
Ještě před přestávkou pak otevřel skóre na druhé straně famózní ranou Filip Novák. Odražený míč ze standardní situace sebral za vápnem a z dvaceti metrů se do něj opřel svou silnou levačkou. Balon trefil naprosto dokonale a jeho dělovka se otřela o břevno a zapadla do sítě.
Po změně stran si Baník věřil, že otočí, ale zanedlouho dostal další obrovskou ránu. Ve 47. minutě se řítil do šance Saidou Alioum a zezadu ho zatáhl za ruku Chaluš, který za svůj faul viděl žlutou kartu. To platilo zhruba čtyři minuty, než znovu vstoupil do hry VAR. Podle něj byl Chaluš posledním hráčem a zabránil tak zjevné gólové příležitosti, čímž pádem dostal červenou kartu.
„Je to dětinské. Budu to řešit s Chalušem, protože dal VARu příležitost. Nemůžu to rozhodčím zazlívat,“ řekl smířlivě kouč Skuhravý.
Od té doby už se Baník pořádně nevzpamatoval. Zanedlouho hlavou zvýšil na 2:0 Antonín Růsek a v 70. minutě přidal definitivní tečku Matěj Polidar.
A v tu chvíli si vzal znovu slovo VAR a přinesl naprosto bizarní situaci. Nejprve totiž sudí u videa po více než dvou minutách zkoumání branku odvolali pro 17centimetrový ofsajd. Kdyby v tu chvíli domácí nestřídali, branka by skutečně neplatila.
Jenže právě kvůli dvěma změnám v sestavě Jablonce dostali rozhodčí čas na opravu. Martin Jedlička nechápavě gestikuloval, že chce hrát, když najednou hlavní rozhodčí znovu zapískal a po minutě a půl po zneplatnění gólu branku opět uznal.
Z televizního záznamu, kde byly vidět narýsované čáry pro ofsajd, je zřejmé, že při prvním zkoumání přehlídli videorozhodčí vracejícího se Jiřího Míčka, který udržel Hollého ve hře. „To jsem zažil poprvé. Prý si tam nevšimli nějakého hráče na straně hřiště. Taková věc se moc často nestává, ale každý dělá chyby,“ řekl smířeně po zápase ostravský záložník Boula.
„Dlouhodobě se potýkám s tím, že u nás VAR trvá strašně dlouho. Je jedno, o co se jedná, ale pro oba týmy je to nepříjemné. Tohle byla chyba a verdikt měli o chvilku odložit, ale v tomto zápase už gól nehrál takovou roli,“ podotkl trenér Skuhravý.
Spokojenější byl na druhé straně Luboš Kozel: „Gól platil správně, prostě zapomněli na hráče. Kalibrovanou čáru pořád někdo pokládá a musí jí dát tam, kde je poslední hráč soupeře. Je lepší přiznat chybu a vrátit se k tomu,“ přidal na toto téma trenér Jablonce.
„Každý může udělat chybu. Kdyby soupeř rozehrál hned, asi by gól neplatil, ale naštěstí jsme střídali a mohli se na to podívat znovu. Já osobně jsem proti VARu. I po mém gólu jsem viděl, jak si rozhodčí sahá na ucho a říkal jsem si ‚a je to tady.‘ Něco se najde vždycky,“ uzavřel jablonecký obránce Filip Novák.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|21:5
|17
|2
Liberec
|7
|5
|1
|1
|10:4
|16
|3
Ml. Boleslav
|6
|4
|2
|0
|15:6
|14
|4
Olomouc
|7
|4
|1
|2
|13:8
|13
|5
Jablonec
|7
|4
|1
|2
|10:6
|13
|6
Teplice
|7
|4
|1
|2
|15:13
|13
|7
Zbrojovka
|7
|4
|1
|2
|10:9
|13
|8
Hr. Králové
|7
|3
|2
|2
|6:6
|11
|9
Plzeň
|7
|2
|4
|1
|14:12
|10
|10
Sparta
|7
|3
|0
|4
|13:12
|9
|11
Baník
|7
|3
|0
|4
|4:13
|9
|12
Bohemians
|6
|1
|3
|2
|6:9
|6
|13
Artis
|7
|1
|1
|5
|6:16
|4
|14
Slovácko
|7
|0
|3
|4
|5:12
|3
|15
Pardubice
|7
|0
|2
|5
|5:12
|2
|16
Zlín
|7
|0
|0
|7
|6:16
|0
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